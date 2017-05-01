О боях, пожарищах…

9 мая страна отмечает очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В 1945-м закончилась кровопролитная, самая страшная война, унесшая миллионы жизней.
В эти дни особенно хочется поговорить с участниками тех событий и услышать об этом суровом испытании для всего народа из первых уст. Александр Карпович Мусаткин более 40 лет преподавал в Аграрном университете. Вернулся с фронта с многочисленными наградами: прошел боевой путь в 62-й, 64-й и 65-й армиях Донского и Сталинградского фронтов. Сегодня с ним наш разговор.
– Как для вас началась война?
– В 1941 году был призван в формировавшуюся в Башкирии 214-ю стрелковую дивизию. Направили в минометную роту. Вся учеба проходила на территории учебно-опытного хозяйства сельхоз института, который тогда находился в Миловке. Поначалу будущим бойцам приходилось познавать азы военного мастерства на макетах: поднимались в учебную атаку с деревянными автоматами и винтовками наперевес. Командиры до седьмого пота гоняли новобранцев, что потом не раз пригодилось нам на фронте.
В конце апреля дивизия под командованием генерала Бирюкова и комиссара Соболя перебазировалась в окрестности недавно освобожденного Сталиногорска (сейчас Новомосковск) Тульской области и вошла в состав Первой резервной армии ставки Верховного главнокомандования. Все напоминало здесь о недавних боях: разбитая техника, следы пожаров, минные поля. Но в эти дни на фронте создалась неблагоприятная обстановка, мы погрузились в железнодорожные эшелоны и двинулись на юг – настала пора воевать…
17 июля 1942 года военные историографы считают началом Сталинградской битвы. Тогда в свой первый бой вступила и наша дивизия – сначала передовыми отрядами, а 25-го на рассвете – и ее основной состав.
– Что больше всего вам запомнилось из военного лихолетья?
– Первая оборона Сталинграда. Двести огненных дней длилась гигантская битва. По количеству участников она превзошла все сражения, которые знала до этого история человечества. Но победа в Сталинградской битве стала переломным моментом в войне. Там я был тяжело ранен.
Во время боя в заводском районе из укрытия в развалинах я заметил на открытом месте неизвестно откуда появившихся двух мальчишек. Рядом лежала убитая женщина, возможно, их мать. Я выскочил из укрытия, чтобы спасти детей. Однако на полпути меня сразила пуля. Так закончилось мое пребывание в 214-й дивизии. Состояние было крайне тяжелым, но молодость взяла свое. Я восстановился, хотя фронтовые раны всю жизнь напоминали о себе.
– Оставила война след в вашей памяти?
– Хочу рассказать один интересный случай из мирной жизни. Как-то раз (это было уже в 1967 году) я неожиданно встретился с доцентом сельхоз института Евгением Ивановичем Едренкиным, и он пригласил меня к себе домой, заинтриговав, что покажет одну загадочную книгу. И вот он открывает одну из страниц «Меры мужества» и показывает фронтовую фотографию, где среди двух военных я узнаю себя... Вспомнил, где это было, и на глаза навернулись слезы…
Евгений Иванович подарил мне книгу. Я принес ее домой, открываю ее и показываю маме с вопросом: «Кто на снимке?» Она сразу признала: «Ой, Саша, а где это ты?». Ну, думаю, если мать меня признала, то буду просить уточнить подписи под фотографией у самого автора. Очерк в сборнике назывался «Герои находятся», а автором был военный корреспондент писатель Константин Симонов. Под фото надпись: «Дорогие мои, пишу вам в перерыве между боями». Вспомнил, как тогда, в 1942 году, перед контрнаступлением в Паньшино выдали нам зимнюю одежду, а я, возвращаясь с передовой, встретил капитана. Вдруг подходят к нам три человека, один из них в кожаном пальто со знаками отличия, с фотоаппаратом в руках. Он сделал снимок и спросил: «Что пишете? Мы ответили: «Письмо». Но дальнейшему разговору помешал начавшийся обстрел. Тогда мы и представления не имели, кто это.
Я передал книгу московским друзьям, которые встретились с Симоновым. Он вспомнил, что это было под Сталинградом, а фамилии не успел записать – завязался бой. Вот такая история…
– Какие награды вам дороги?
– Каждая напоминает мне о событиях тех лет, о дорогих моему сердцу фронтовых товарищах...
Раиса АХМЕТЖАНОВА,
Шайдулла ГИНИЯТУЛЛИН.