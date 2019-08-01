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Владимир Путин выразил благодарность

Автор: cmanager от Сегодня, 10:40

Владимир Путин выразил благодарностьПрезидент РФ Владимир Путин объявил благодарность российско-германскому музею "Берлин-Карлсхорст" за вклад в сохранение исторической памяти о Второй мировой войне.

"За большой вклад в работу по увековечению памяти погибших защитников Отечества, сохранение исторической памяти о событиях и уроках Второй мировой войны объявить благодарность президента РФ коллективу российско-германского музея "Берлин-Карлсхорст", - отмечается в тексте распоряжения президента, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

Благодарность главы государства объявлена также Всероссийскому государственному институту кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Тем же распоряжением о поощрении благодарность объявлена нескольким десяткам россиян, среди которых ученые, деятели культуры, учителя, врачи, волонтеры и госслужащие.

ИТАР-Тасс

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Категория: Официально

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