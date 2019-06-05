Встреча с председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином

Хочу ещё раз, уже на встрече с Вами, пожелать всем мусульманам России, которые являются неотъемлемой частью нашей многонациональной, большой страны, счастья, благополучия, успехов и процветания.Я знаю, что совсем недавно Вы встречались с руководством Администрации Президента, говорили о некоторых вопросах организации духовной жизни и о некоторых вопросах, так скажем, административно-хозяйственного свойства. Поэтому мы можем с Вами сегодня обо всём этом поговорить.Р.Гайнутдин: Прежде всего, многоуважаемый господин Президент, я от имени многомиллионной мусульманской уммы Российской Федерации хотел бы поблагодарить Вас за Ваше внимание и за сегодняшнее поздравление мусульман с нашим одним из главных праздников ислама – праздником Ураза-байрам, праздником разговения.Я имел честь сегодня по российскому каналу огласить Ваше поздравление и донести до каждого нашего верующего мусульманина – не только до россиян, но и через спутник в страны СНГ, которые с большим вниманием слушают и смотрят нашу трансляцию праздника из Московской соборной мечети, которую мы построили по благословению, по политической воле нашего Президента и вместе с Вами открывали.Да, состоялась встреча с Руководителем Администрации Президента. Обговорили очень важные вопросы, в том числе и вопрос исламского образования, который сегодня является особенно приоритетным для нас.Мы уже с конца 80-х годов прошлого века занимаемся потихонечку этим вопросом, но смогли найти и определённый успех [достигнуть] только в начале 2000-х.Особо хочется отметить Ваш вклад, Ваше понимание, Вашу поддержку в вопросе создания в России системного исламского образования.Мы сейчас имеем несколько исламских высших учебных заведений, которые получили аккредитацию государственного образца, имеем право выдавать дипломы. Наши учебные заведения, они все сегодня действуют, получив лицензию. Мы создали сейчас многоступенчатую систему исламского образования.Благодаря Вашей поддержке мы открыли в Республике Татарстан для всей России Болгарскую исламскую академию, мы являемся учредителями. Мы также являемся учредителями Российского исламского института, который работает в Казани. И конечно же, флагманом исламского образования я могу считать Московский исламский институт.