В Крыму – «Метель» и «Барышня–крестьянка»…

а также «Аленький цветочек». Эти замечательные спектакли нашего Русского драматического театра увидели жители Крыма и участники Международного фестиваля «Русский мир Башкортостана представляет…».

Проект реализован в рамках Года культурного наследия народов России Центром межкультурного партнерства и филиалом Дома дружбы народов РБ – русским центром «Красный Яр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель глобального театрального форума - объединить участников из Башкортостана, Крыма и Германии.

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, приветствуя участников, сказал:

- Для Крыма любые культурные связи со всеми регионами России ценны, но особенно важно сотрудничество с Башкортостаном. Дело в том, что Башкортостан, как и Крым, - многонациональная республика, где активно действуют национально-культурные автономии, накоплен немалый опыт работы в межнациональной сфере. А это значит, нам есть чему поучиться. Поэтому уверен: дружественные связи с Башкортостаном будут крепнуть и развиваться.

…Ярких моментов на фестивале было немало. В Симферополе и Белогорском районе проходили литературные и историко-культурные выставки, круглые столы, мастер-классы и интерактивы, а также театральные представления, конкурсы и экскурсии.

Участники фестиваля одним из значимых событий отмечают показ спектакля по повести Александра Пушкина «Метель» нашим Русским драматическим театром. Он поставлен в 2017 году художественным руководителем театра Михаилом Рабиновичем и сразу был высоко оценен зрителями и театральными критиками, его назвали одним из самых поэтичных и точных в передаче пушкинских образов. Также тепло был встречен и спектакль «Барышня-крестьянка», поставленный театром уже в 2020 году. Режиссер-постановщик Валерий Архипов вдохнул новую жизнь в старую добрую классику, сумев привлечь хореографию. Музыка здесь гармонично дополняет легкий и ироничный текст Пушкина. Юным зрителям очень понравилась интерактивная сказка Сергея Аксакова «Аленький цветочек», они не только внимательно наблюдали, но и участвовали в театральном действе.

Наши спектакли были показаны также в Белогорске и Судаке, где фестиваль завершился.

Ника НИКОЛЬСКАЯ