Здесь и Фет, и Тютчев, и Бунин

«Мой путь» - так названа персональная выставка заслуженного художника Башкортостана Михаила Григорьевича Спиридонова. Она посвящена 70-летию живописца и проходит в стенах Художественного музея имени Михаила Нестерова.

Оторванность от мирской суеты, одиночество и размышления над смыслом бытия, неведомый космический свет на домах, деревьях, пейзажах и редких прохожих в этих загадочных мирах художника... Его картины должны любить философы, поэты, музыканты и поклонники метафизики, но нравятся они и вполне обычным людям. Потому что, наверное, в каждом из нас живет тяга к необычному и магически красивому.

Михаил Григорьевич - уфимец, учился в детской художественной школе № 1 имени Алексея Кузнецова. Работал художником-оформителем в разных организациях (в том числе и в Художественном фонде), а в свободное время занимался самообразованием и писал картины.

С 1976 года художник участвует в выставках. Главную же задачу своего творчества видит в обретении гармонии между человеком и окружающим миром, возвращением на путь духовности

О творчестве Михаила Спиридонова много говорят, анализируют. На открытии экспозиции известные уфимские искусствоведы поделились впечатлениями о его картинах.

- Это художник, заставляющий думать, сопереживать, услышать музыку в своих произведениях, осознать себя в этом мире, В его работах кроется столько вселенского света и вселенской тишины, что поневоле начинаешь думать, что мы, наверное, слишком суетно живем и стоит остановиться на бегу, задуматься о мире, жизни, - говорит заместитель директора музея по научной работе Светлана Игнатенко.

- Когда смотришь на работы Михаила Григорьевича, сразу всплывают… и Фет, и Тютчев, и Бунин, а дальше я начинаю вспоминать фильмы Андрея Тарковского… Потому что это нечто такое зыбкое, еле ощутимое и в то же время сильная внутренняя энергия, внутренняя недосказанность, насколько все проникновенно и на самом деле ощущение храма и тем удивительнее, что все это в одном авторе, - поделился своими мыслями, декан факультета изобразительных искусств УГИИ Амир Мазитов.

Основу нынешней экспозиции Михаила Григорьевича Спиридонова составляют произведения из собрания музея. Также его персональные выставки экспонировались в Миассе, Аше, Пензе, Заречном, Сызрани, Москве, Туймазах, Бирске, Ишимбае. Произведения хранятся в Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова, галерее «Мирас», в частных собраниях в России и за рубежом (Германия, Израиль, Польша, США, Франция). Возможность погрузиться в этот мир света и тени, философских размышлений - большой подарок любителям живописи. Выставка продлится до 24 июля.

Елена ДОЛЬСКАЯ.