Играю в куклы с детства

Так говорит заслуженный артист республики Башкортостан Александр Верхоземский. Наверное, странно такое слышать от взрослого мужчины, но только не от влюбленного в мир кукольного театра и больше тридцати лет посвятившего этому искусству.

Он играет самых разных персонажей, и зрители его знают по спектаклям «Сказка Синего моря (Рак Отшельник), «Урал-батыр» (Урал), «Малыш и Карлсон (Карлсон), «Буратино» (Кот Базилио), «Тысяча и одна ночь» (Визирь), «Красная Шапочка» (Бабушка) и многим другим. Совсем скоро Александр Борисович отметит 50-летний юбилей, возраст расцвета творческой деятельности. И наша с ним беседа – не только воспоминания, но и разговор о дне сегодняшнем.

- С чего все началось, Александр Борисович?

- Я вырос в Деме. В детстве ходил в театральный кукольный кружок в Доме пионеров и был очарован миром игры. Были у меня еще и занятия бальными танцами, и в хоре пел, и рисовал… Часто смотрел детские телевизионные передачи, кукольные спектакли, много читал, и книжные события представлял на сцене театра кукол. Все это меня увлекло и затянуло. И после восьмого класса отправился в город Горький (ныне Нижний Новгород) - поступать в театральное училище. Но судьба распорядилась иначе, преподнесла подарок. В Уфимском государственном институте искусств, как «по щучьему велению», объявили набор на курс «актер театра кукол». Мне пришлось окончить школу экстерном, и вот я уже учусь на курсе замечательного режиссера и педагога Павла Романовича Мельниченко. Это была судьбоносная встреча, определившая мой дальнейший профессиональный путь в искусстве.

- Когда начали участвовать в спектаклях нашего Театра кукол?

- О-о! Это было много раньше. Еще школьником приходил в наш кукольный театр. Нас, воспитанников драмкружка, заводили за кулисы и даже разрешали какое-то действо совершить – к примеру, поколыхать полотном ткани, изображая ветер. Это было такое счастье – ощутить себя сопричастным к настоящему делу. А с первого курса института меня уже задействовали в постановках.

- Что сложного в вашем творчестве?

- Куклу необходимо оживить. Сама она не двигается, не говорит, не смеется, не плачет, у нее нет мимики, голоса. Наше мастерство включает в себя и работу художника, создателя куклы, и ее техническое устройство, и все должно находиться в тесном взаимодействии с актером. Хорошая кукла останется невыразительной в непрофессиональных руках. Поэтому в нашем деле нужно иметь талант и драматического актера, и владеть многими техниками и системами кукол. Их десятки, и куклы разные – перчаточные, тростевые, планшетные, ростовые, марионетки. Мы меняем голос. К примеру, у нас есть спектакль для взрослых (18+) – про Петрушку и его любовные приключения, как он ищет себе невесту. В нем всего два актера. Я играю всех женщин главного героя и всех остальных персонажей, мгновенно меняя тембр голоса. А голос Петрушки вообще особенный, ни с чем не спутаешь. Играет его Надежда Беззубова, извлекая голос озорника с помощью пищика (помещается в гортани актера). Владеют этим искусством единицы. Ну и физически актеру-кукольнику не легко. Наши персонажи только кажутся маленькими из зрительного зала, а при ближайшем рассмотрении они больших размеров и весят несколько килограммов, и их нужно поднимать на вытянутой руке, носить в течение долгого времени, играть ими, вживаться в роль.

- Часто ли приходится учиться новому?

- Постоянно. Сейчас для нового спектакля осваиваем довольно сложную технику - работу с марионетками на длинных нитях (актер управляет куклами сверху, находясь на высоких специализированных помостах). Для нас - новшество, в театрах России марионетки вообще редкость, тем более с такими многометровыми нитями. А вдохновил нас на непростой эксперимент всемирно известный театр марионеток в Зальцбурге, где подобные куклы радуют зрителей много десятилетий.

- Вы видели и знаете много кукольных театров, но в чем особенность нашего?

- Да, знаю и интересуюсь, как живут, работают коллеги и не только в театрах кукол. К примеру, люблю смотреть трансляции спектаклей театра «Метрополитен опера», еще один любимый коллектив – цирк Дю Солей, шоу которого посчастливилось увидеть вживую. Когда-то большое впечатление произвел Театр кукол имени Сергея Образцова. Но, конечно же, люблю я всем сердцем наш. Он своеобразный, переживал разные периоды. Были творческие подъемы, когда каждый спектакль шел с аншлагом. Было и затишье. Сейчас мы на новой волне, в репертуаре появились большие интересные постановки.

- Расскажите о новых проектах.

- У нас образовался творческий союз: Надежда Беззубова, Виктория Щербакова и я. Мы замыслили эксперимент - «KUKU-Project» - культурно-кукольный проект. Концепция - показать действо, состоящее из спектакля, практической и познавательной частей. Наша задача, чтобы наши маленькие зрители развивались, познавали мир с разных сторон. Мы показываем небольшой камерный спектакль, после – проводим тематический мастер-класс, и дети в игровой форме получают интересные знания, навыки и пробуют себя в разных сферах. Первые такие постановки уже состоялись. Это программа «Paper-boom», где художники-бутафоры талантливо сделали весь реквизит и кукол из бумаги, а также оформили фойе, где был своеобразный перформанс. После представления мы провели со зрителями прямо на сцене занятие по созданию оригами. Еще одна программа «Шесть чувств» - спектакль-синестезия - «Тот, который любил тишину» играется вообще без кукол. В нем мы используем запахи, звуки, прикосновения. Спектакли проекта - «О чем поет осень?», «Почему весна красна?» и «Чем пахнут одуванчики» имели успех у зрителей.

- Чем займетесь в свободное время? Есть у вас хобби?

- Все же главное увлечение в жизни - моя работа. Впрочем, в молодости увлекался компьютерной графикой, и сейчас это сослужило хорошую службу. Для нескольких спектаклей с Надей Беззубовой создали несколько видеоанимаций. Моя голова все время чем-то занята. В прошлом году весь отпуск рисовал на планшете, и мы созванивались с коллегами, обсуждали новую постановку - готовим большой спектакль к юбилею театра. Это «Золушка». Хочется надеяться, что постановки станет ярким культурным событием для города.

- Как вы себя видите в ближайшие пять лет?

- Далеко вперед не загадываю, живу здесь и сейчас. Если же говорить о творческих планах, то они в театре и всегда конкретные, утвержденные худсоветом, куда я и вхожу.

– Мечтаете кого-то сыграть?

- Скорее нет. Наверное, в драме можно мечтать об особенной роли, здесь же не выделяешь. Куклы дают актеру невероятное количество возможностей для творческой реализации. Наши спектакли - искусство коллективное, все рождается в целом. А для меня огромная радость служить в нашем прекрасном театре.

Беседовала Лилия ЗИМИНА.