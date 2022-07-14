В вуз – без валерьянки

Макушка лета – время поступления в вузы. У сегодняшних абитуриентов появились новые возможности, и ряд новых преград. Мы решили узнать о них из первых уст.

– Первый шаг к мечте сделан: сегодня сдала документы в медунивер, – поделилась радостью Регина Тимергалина, выпускница-2022. – Хотя я уже отправила документы в два вуза онлайн, но раз уж есть возможность, решила сходить в БГМУ лично, чтобы почувствовать весь «вкус» от впечатлений быть абитуриентом.

Пандемийный год ввел свои коррективы в правила поступления, и самая главная из них - подача документов онлайн, что сегодня не только актуально, но и удобно – можно стать абитуриентом любого вуза страны, не выходя из дома. Здесь можно выбрать несколько вариантов: на официальном сайте вуза или через «Госуслуги». По предполагаемым данным, более 80% процентов выберут первый вариант. Регина тоже заполнила заявление на официальных сайтах медицинских университетов имени Пирогова и Сеченова в Москве. В родной Уфе же решила сходить самостоятельно.

По закону, каждый абитуриент может подать документы в пять вузов, до 10 направлений в каждом. То есть максимально можно выбрать до 50 специальностей. Но вопрос в том, могут ли все вузы предложить столько направления?

– Пока рассматриваю два направления – лечебное дело и педиатрия, подаю на них документы. Шансы попасть на бюджет есть, несмотря на то, что мест очень мало – по 4 в каждом, – говорит она.

В медицинский Регина готовилась целенаправленно с десятого класса. До этого мечтала много о чем: ветеринарии, военном деле и даже стать стюардессой. Кстати, последнее она не исключает до сих пор.

Занималась научной деятельностью, помимо родного 123-го лицея, покупала курсы в школе «Уникум», занималась самостоятельно в различных бесплатных приложениях и платформах. Как результат: результат ЕГЭ по химии - 93, биологии - 79, по русскому- 87 баллов. Этого должно быть достаточно, чтобы пройти на бюджет – все зависит от количества «целевиков» – студентов, поступающих по направлению.

Третье августа – последний день сдачи оригиналов документов. Девушка хочет написать согласие в конце июля, чтобы успеть отвезти документы в выбранный вуз. Кстати, согласие можно отзывать три раза вплоть до последней минуты подачи документов. Она будет выбирать бюджет, но в приоритете – Москва или Казань. За обучение на коммерческой основе ее семье придется выложить до 300 тысяч в регионах и почти 450 тысяч в столице.

Не только она, но и многие ее одноклассники выбирают не уфимские вузы. Например, близкая подруга подала документы только в московские вузы. У остальных в приоритете тоже Москва, Санкт-Петербург, Казань. Она училась в смешанном классе химбио и физмата, из популярных направлений ее товарищей – медицина, IT-технологии и компьютерная безопасность.

– В Уфе я вырос. Знаю каждый уголок родного города, но учиться хочу в другом городе, чтобы увидеть новую жизнь. Более того, отучившись несколько лет в одном городе, планирую переводиться в другой. Так сказать, чтобы расширить географию обитания, – говорит еще один выпускник Ренат Акмалетдинов.

В отличие от Регины, молодой человек сдавал документы только на «Информационные системы и технологии» в московском педуниверситете. Считает, что это избавит его и родителей от лишней нервотрепки, так как есть только два варианта – поступил или пролетел. Если все же случится последнее, он устроится на работу в данном направлении, продолжит подготовку и попытает счастья в следующем году.

По словам ребят, сегодня сложно быть абитуриентом в том плане, что нет «живых» консультаций, только информация на сайтах. Так, например, на некоторых сайтах ничего не понятно, подробно не разъяснен порядок подачи, можно руководствоваться лишь общими правилами. А в приемную комиссию дозвониться сложно.

– В отличие от некоторых знакомых, которые «сидят» на валерьянке, я ничуть не переживаю. Знаю, что родители меня поддержат и не попрекнут, если «пролечу» с бюджета, – говорит Регина.

При поступлении во многих вузах отдается предпочтение активности абитуриента в данном направлении. По результатам участия в различных конкурсах он может получить приглашение университетов-организаторов. Так, и у Регины был шанс поступить в нефтяной – ее исследование на тему «Влияние средиземноморской диеты на сердечно-сосудистые заболевания» заняло первое место в конкурсе. Но, как говорит сама девушка, она не выбирает легких путей: так как экзамены сдала для поступления в мед и, не выбрав профильную математику, отказалась от УГНТУ. Но свое исследование в начатом направлении бросать не собирается, так как объект ее изучения – родная неней из поселка Чишмы так привыкла к разработанному ею меню, что уже два года придерживается его и видит только положительные результаты.

– Многие хотят получить диплом, чтобы иметь высшее образование, но я непременно стану врачом, – уверена Регина.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru