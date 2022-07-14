Где ребенку хорошо?

Лето – самое беспокойное время для родителей будущих

первоклашек. Какую школу выбрать, чтобы она стала по-настоящему родной, какому учителю доверить малыша? По сложившейся традиции многие стремятся попасть в так называемые элитные школы Уфы.

Вероника и Сергей Ситниковы – бывшие одноклассники престижной 91-й гимназии, но своего первенца планируют отдать во второй лицей, возле которого мы случайно и встретились. Молодые родители

уверяют, что их ребенку будет удобно учиться рядом с домом, а

атмосфера образовательного учреждения, с которым они уже познакомились, вызывает доверие и уважение.

– О школе мы узнали, пока ходили в детсад, расположенный

по соседству. Потом нас пригласили на день открытых

дверей, где младшеклассники показали концерт. Хотелось бы,

чтобы и наш сын научился так же уверенно держаться на сцене.

Актерские навыки очень выручают в жизни. Талант Артемка

унаследовал от бабушки с дедушкой, но без педагогов, которые

помогут ему раскрыться, никак. И, конечно же, главная наша цель,

чтобы сын получил качественное образование и поступил в

престижный вуз, – поделилась Вероника.

Схема «детский сад – школа – вуз», предусматривающая подготовку и сопровождение детей в учебе начиная с раннего дошкольного возраста до получения профессии практикуется в перешагнувшем 100-летний рубеж Башкирском лицее №2.

...Путь в профессию Гульназ Загитовой начался с воспитателя, сейчас работает учителем в начальной школе.

Каждый раз, принимая под свое крыло первоклассников, безжалостно жертвует неделей уроков азбуки и математики в пользу занятий, которые помогают ребенку привыкнуть к новой среде. Ведь детский сад, куда водят малышей с трехлетнего возраста, для них становится почти родным домом, воспитатель, можно сказать, второй мамой, а школа в первое время остается чем-то неведомым и незнакомым. Чтобы переход «во взрослую жизнь» прошел максимально безболезненно, важно позаботиться об этом заранее.

– В этом направлении мы работали и раньше, шестилетки посещали организованные при лицее подготовительные группы, все мои нынешние ученики на подготовку к школе ходили ко мне, в этом году благодаря новому проекту возможности расширились. Мы заранее знакомим дошколят со своим будущим классом, учителем, школой. Делаем это поэтапно. Сначала идем к ним знакомиться. Я провела внеклассное занятие на тему «Народный орнамент». Не секрет, что именно от первой встречи зависит, как быстро ребенок сможет довериться учителю. Детям мой урок понравился, они были очень бодры, у них горели глаза. Думаю, что через год ребята придут ко мне в первый класс, – поделилась Гульназ Сабировна.

Затем дошколят и их родителей пригласили на день открытых дверей. Провели экскурсию по лицею, показали учебные кабинеты, спортзал, библиотеку, доску почета. В первые дни дети могут потеряться даже между двумя кабинетами.

– Работаю с младшими школьниками 24 года. За эти годы у меня было 6 выпусков. Хочу отметить, что дети приходят разного уровня развития: кто-то бегло читает и пишет, а некоторые даже цвета не различают. В результате, что недодали в дошкольном возрасте, приходится наверстывать в школе. Поэтому, считаю, детский сад даст качественное образование, переход в школу будет плавным, – отметила учитель высшей категории Сария Бахтиярова.

Родители в основном интересовались, в какую смену и по какой программе будут учиться их чада, какие бесплатные кружки смогут посещать.

Внеурочная жизнь школы насыщенна, работают шахматная секция,

танцевальная студия, кружок курая, в будущем учебном году планируют создать хор. Увлечение по душе здесь могут найти как старшие, так и младшие школьники. В прошлом учебном году для учеников 9, 10 классов были организованы факультативные

занятия психолого-педагогической направленности, что также является пунктом программы трехступенчатой системы образования.

– Психолого-педагогическое направление помогает ученикам

выпускных классов определиться и осмысленно выбрать профессию.

Этих ребят привлекаем к работе в летнем лагере. Они входят в совет

старшеклассников, помогают подготовить и организовать внеклассные мероприятия, праздники. В этом году несколько наших выпускников поступают в педагогические вузы и колледжи. В их числе Лиана Халилова и Розалия Гайнетдинова из 9 «Б», очень активный и подающий надежды 11-классник Данил Левченко. Документы ребята подали, ждут зачисления. В следующем году в психолого-педагогическую группу планируем включить учеников 10 и 11 классов. Хотя 10 класс профильный (социально-экономический), желающие параллельно изучать педагогику, – отметила заместитель директора по УВР Альфия Билалова.

С этими ребятами занимаются преподаватели БГПУ им. М. Акмуллы,

проводят вебинары, мастер-классы, тренинги по медиации.

– Учителю важно уметь управлять конфликтом. Острые споры могут

возникнуть как между педагогом и учеником, так и педагогом и

родителем. Мы учим их разрешать. В центрах службы примирения образовательных учреждений должны быть задействованы не только учителя, социальный педагог, заместитель по воспитательной работе, но и родители и школьники. В рамках проекта медиативным технологиям мы обучили 10-классников. Они в следующем году как

взрослые школьники будут помогать справиться в сложных ситуациях, – говорит руководитель центра примирительных технологий и общественного взаимодействия БГПУ имени Акмуллы Максим Беляев.

Итоги работы по проекту «Разработка модели единого образовательного пространства организаций дошкольного и общего образования Уфы с углубленным изучением башкирского языка» подвели в БГПУ им. М. Акмуллы на экспертной сессии. За проделанную за год работу ректор вуза Салават Сагитов вручил Миляуше Мурзагалиной благодарственное письмо.

В последний год университет поменял свое отношение к системе общего образования. Мы разработали несколько интересных проектов. Одна из тем, над которой работаем, внедряемая в семи регионах страны модель – полилингвального обучения. Нам, как национальной республике, это интересно в первую очередь. Оценивать работу по данному направлению еще рано, наша сегодняшняя задача – изучить наработки других регионов, чтобы избежать повторения ошибок. Обучение в полилингвальных школах не должно сводиться лишь к изучению языков, – отметил Салават Талгатович.

– Наша важнейшая задача – повысить качество образования. Мы совместно с педуниверситетом вели большую работу по повышению компетенции педагогов. Основным инструментом в решении той задачи стала предложенная ими электронная платформа диагностики. Мы провели две диагностики, по результатам каждое методическое объединение получило рекомендации. Но самое главное, в результате активного сотрудничества с коллективом БГПУ, кураторами проекта основные задачи выполнены, – отметила директор лицея Миляуша Мурзагалина.

На площадке педвуза состоялся диалог с представителями муниципалитета, школ и дошкольных учреждений. Сегодня колоссальная работа по внедрению единого образовательного пространства ведется в лицее №2, гимназии №158, детских садах №255 и №51. В перспективе проект будет распространен массово в 1400 школах и 1800 дошкольных учреждениях республики, – резюмировала начальник управления контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования Министерства образования и науки РБ Светлана Антипина.

Мария НИКОЛАЕВА.