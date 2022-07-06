Уехать или остаться?

Этот вопрос стоит сейчас перед выпускниками, набравшими 100 баллов на ЕГЭ. Отличный результат позволяет им претендовать на бюджетные места в лучших вузах страны. За чашкой чая выпускники встретились с начальником городского Управления образования Азатом Батыршиным и обсудили свои перспективы.

На дружескую беседу приехали все 28 выпускников-стобалльников Уфы. Выяснилось, что половина из них решила остаться в республике, а остальные выбрали московские вузы. Азат Рафаилович выразил надежду, что многие через пять лет вернутся в Башкортостан, который сегодня обладает большим потенциалом.

- Всегда интересно общаться с детьми. Тем более в такой неформальной обстановке. Молодежь у нас современная, внимательная. В прошлом году решал ЕГЭ по обществознанию и, скажу честно, набрал около 75 баллов. Задания сложные, и ошибочно полагать, что гуманитарные науки легко сдать. Нужно быть хорошим эрудитом. То же самое касается и истории. Если посмотреть на список стобалльников, то мы увидим одну выпускницу, сдавшую обществознание, и пару человек - историю, - отметил Азат Батыршин.

Наилучший результат по ЕГЭ у уфимца Андрея Чердынцева из лицея №153. 100 баллов он набрал сразу по двум предметам: математике и информатике. Надо отметить, что сразу несколько выпускников этого учебного учреждения сдали профильную математику на высший балл. Среди них – Артем Сафин.

- Только в моем классе таких четверо, в параллельном тоже есть несколько человек. У нас профильный лицей при Авиационном университете, поэтому основной упор делается на физику, математику. Все мы ученики Эдуарда Нусратуллина и Михаила Саханевич, а мой учитель Эдуард Марсович не только сильный педагог, но и понимающий, добрый человек. С ним всегда можно что-то обсудить и от души посмеяться. Помимо уроков в лицее я дополнительно занимался с папой, он раньше преподавал математику. Также сдавал информатику, набрал 93 балла, считаю, что мне хватит этого для поступления в московский вуз. Для себя выбрал востребованную сейчас специальность – программист, - рассказал Сафин.

А десятиклассница Анастасия Пантелейко сдавала ЕГЭ по русскому языку досрочно.

- Решила, нужно сдать хоть один экзамен в этом году, чтобы в следующем сосредоточиться на подготовке к другим предметам. После окончания школы мне предстоит экзамен по истории, литературе, английскому, - рассказала девушка.

Выпускница гимназии №3 Анна Антонова набрала максимальный балл по химии. Большие шансы при поступлении ей также дают льготные баллы по ГТО (у нее золотой значок), активная волонтерская деятельность и участие в олимпиадах, в том числе международных.

- Мне попался вариант, в правильности решения которого я была уверена практически на 100 процентов. Правда, сначала шокировало 33 задание, то самое - со звездочкой. Думала, что сделала неправильно и наберу 90 баллов. Но решение оказалось правильным. Это еще раз говорит о том, что только знаний мало. Нужно быть эрудитом и спокойным человеком, чтобы не нервничать и не навредить самому себе, - советует Анна Антонова.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.