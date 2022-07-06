Ужель та самая Татьяна?

В Башкирском государственном театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» - самая ожидаемая постановка последних лет.

…Кто там в малиновом берете с испанским послом говорит? Образ Татьяны – главной героини произведения А. С. Пушкина в новой постановке Башоперы - стержневой. По замыслу режиссера Ляйсан Сафаргуловой (для нее это дебютная работа) все, что происходит на сцене: жизнь в поместье, встреча с Онегиным, Петербург… Перед нами предстает вся картина русской жизни конца XIX века - балы, обеды, дамы в кринолинах, судари и сударыни, фраки, цилиндры, сверкающие паркеты, свечи, надушенные письма…

Зрители погружаются в эту атмосферу с первых минут постановки, и в течение трех часов их внимание полностью приковано к происходящему на сцене. Хотя историю самой знаменитой Татьяны русской литературы мы знаем практически наизусть, магнетизм оперы от этого только усиливается. Нет, это не иное революционное прочтение классики, а интересная, свежая интерпретация, с бережно сохраненным пушкинским языком и великолепной музыкой Чайковского. Здесь все – мир Татьяны: то юной, то зрелой, то влюбленной, то равнодушной. И это исходит из логики самой музыки композитора. От первой увертюры до финала - чувства, эмоции, переживания, любовь на всех своих этапах – от зарождения до кульминации.

- В каждом крупном театре есть такая опера, а у нас долгое время она была в забвении, - говорит режиссер–постановщик Ляйсан Сафаргулова, - руководство театра решило возродить постановку, и спасибо, что доверили проект мне. Скажу только, что меня окружали опытные коллеги, и мы справились с поставленной задачей.

Идея возвращения на сцену нашего театра «Евгения Онегина» витала в воздухе давно. В 2020 мы услышали ее концертное исполнение и вот через два года – полное воспроизведение. Знаменитая опера ставилась здесь семь раз. И вот восьмая постановка – великолепная, музыкальная, с интересными идеями в художественном решении.

Декорации и костюмы артистов создал художник театра Иван Складчиков. Изготовлено около трехсот нарядов и столько же пар обуви. Весь состав артистов переодевается три раза по ходу действия, Татьяна пять раз, Онегин – четыре. И это действительно высокая мода позапрошлого столетия, в их изготовлении мастера использовали только натуральные материалы, на одно платье уходила неделя работы.

- Меня сразу вдохновило красное платье Татьяны. Это такой эмоциональный посыл, точка отсчета. С него и начал, - рассказывает Иван Складчиков, - а затем родилось сотни эскизов. Это целая эпоха – корсеты, турнюры, фраки. Одежда диктует поведение, манеры.

Вдохновение – главное, что движет артистами, художниками, и в этом спектакле благодаря этой волне все дышит, живет и поэтому восхищает. И нельзя не согласиться с хореографом-постановщиком Рамуне Ходоркайте, которая отметила, что работать с хором, который не только поет, но и двигается, танцует – не легко. Задача была сложная, но все получилось гармонично и естественно. Безусловно, опера – это сложный проект со многими составляющими: свет, костюмы, декорации, музыка и… все же главное в ней – голоса. Солисты были восхитительны! Главных героев оперы воплотили Галина Чеплакова, Любовь Буторина, Екатерина Куликова. Ян Лейше, Ильгам Валиев. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик нового спектакля - заслуженный артист республики Азат Шахмухаметов.

Башоперу можно поздравить с успехом, постановкой, которая, несомненно, станет новой визиткой театра. А мы с нетерпением будем ждать начала сентября, когда можно будет снова увидеть ее.

Лилия ЗИМИНА.