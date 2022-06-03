Почем будут свет и вода?

С 1 июля в республике пройдет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. Уфимцы традиционно негативно оценивают очередное увеличение счетов в платежках, но без этого, к сожалению, не обойтись. Инфляция, дорожающие материалы и комплектующие увеличивают стоимость эксплуатации и ремонта инженерных сетей, без своевременной замены которых городу гарантирован рост числа серьезных коммунальных аварий. Во время сильных морозов отключение электроэнергии, не говоря уже о тепле, может поставить жителей многоэтажек в прямом смысле на грань выживания.

В Башкирии средний индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги установлен на уровне 4,4 %. Если сравнивать этот показатель у ближайших соседей, то наша республика занимает 5-ю строчку в списке из 14 регионов Приволжского федерального округа. Предельно допустимое отклонение от величины указанного выше индекса роста тарифов в нашей республике установлено на уровне 2 %. Таким образом, изменение совокупной платы за весь набор коммунальных услуг в Башкирии не превысит 6,4 %.

В Госкомитете РБ по тарифам уточняют, что предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги - не верхняя планка роста тарифа на конкретную услугу, а максимальная величина роста платы за весь их набор, получаемый гражданином в целом за месяц.

С 1 июля 2022 года тариф на электричество повысится в Башкирии на 5,1 %, газ – на 3 %, рост стоимости других коммунальных услуг в среднем по республике составит не более 4,4%.

В конкретных цифрах, по информации председателя Госкомитета РБ по тарифам Светланы Бурдюк, водоснабжение с 1 июля подорожает в Уфе на 1 рубль и 2 копейки за кубометр, водоотведение – на 49 копеек. Стоимость горячей воды возрастет на 6 рублей 45 копеек, тепла – на 80 рублей 42 копейки за гигакалорию. Электроэнергия в столице республики будет стоить дороже на 18 копеек за киловатт, газ – на 23 копейки за кубометр, вывоз кубометра мусора подорожает на 14 рублей 85 копеек.

- Все вступающие в силу тарифные решения были приняты в рамках прогноза социально-экономического развития, актуального на декабрь 2021 года, - пояснила Светлана Бурдюк. – Коммунальные тарифы утверждаются в рамках строгих ограничений, все их показатели установлены ниже официально утвержденного уровня инфляции, Так, тепло в последние годы в нашей республике дорожало на уровне 3-3,5% в год, при том что официальная инфляции за тот же период составила 4,5%.

Многих уфимцев беспокоит возможный рост коммуналки в будущем году, связанный с резко подскочившим уровнем официальной инфляции.

Как пояснила глава республиканского Госкомтарифа, все решения по индексации платы за коммуналку на 2023 год будут приняты до 20 декабря 2022 года. При этом согласно установленным в России правилам тарифного регулирования, в качестве ориентира будут браться экономические показатели с годовым лагом. То есть при расчетах платы за коммуналку на 2023 год будут учитываться инфляционные и другие экономические показатели 2021 года, а для 2024-го за основу будет взят уровень 2022 года, поэтому в ближайшем будущем существенных повышений счетов в платежках быть не должно. По словам Светланы Бурдюк, лаг по закладываемым в тарифы экономическим показателям не должен сказаться на качестве работы поставщиков коммунальных ресурсов, но может уменьшить число реализуемых ими инвестпроектов.

Что касается вариантов снижения или хотя бы недопущения роста коммунальных платежей, то их, по сути, всего два – разумная экономия и повышение энергоэффективности городских домов, которая во многом зависит от правильности работы их инженерного оборудования.

По данным администрации Уфы, благодаря мерам по энергосбережению и оптимизации расчетов оплаты за тепло жители столицы республики в октябре-декабре 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года сэкономили на отоплении около 223 миллионов рублей.

Проведенный анализ показал, что теплоизоляция труб и ремонт подъездов с заменой окон и установкой тамбурных дверей обеспечивают экономию тепла на уровне 5%, а внедрение сигнализирующей об авариях и утечках системы «верхнего уровня» показаний приборов учета сберегает еще 7%. Ревизия дроссельных устройств снижает платежи за тепло на 10%, но наибольшую экономию в 37% дает ремонт и правильная настройка работы индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов.

Алексей ФАТЫХОВ.