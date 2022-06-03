УФА АПОЛЛОНИЯ ЗИРАХА

Впервые об этом фотографе газеты упоминали в далёком октябре 1924 г.: «Человек по имени Зирах, умирая, оставил завещание, по которому он передал в дар Башкирскому центральному музею много фотографий. Всю жизнь он посвятил собиранию и деланию этой уникальной коллекции. Башсовнархоз, Госплан, Наркомпрос выделили 200 рублей на изготовление альбомов с фотографиями. Но пока они не аннотированы».

Ещё через три года, в апреле 1927-го, Пётр Фёдорович Ищериков (1892-1961) писал в газете «Красная Башкирия»: «После покойного сотрудника БЦНХ Зираха осталось до 700 фотоснимков г. Уфы, рек Белой, Уфимки и Дёмы и их окрестностей. Незаурядный фотограф-любитель Зирах сделал эти снимки в течение 1908-1919 гг. Они для краеведчества представляют огромный интерес. Наклеенная в четыре больших альбома коллекция в настоящее время уже обработана – надписями, русскими и башкирскими, на каждом снимке [причём даты художник указал по новому стилю. По этой же причине дореволюционные футболисты гоняют мяч в «Якутовском саду». Интересно, подписаны ли были снимки самим автором или в конце 20-х и так всё было ясно? – А.Ч.]... Кроме того ряд снимков остался в альбомы не наклеенным. Частью они хранятся у Зирах или оказались розданными разным лицам. К получению этих его снимков приняты меры».

В сентябре 1928 года альбомы были переданы в краеведческий музей.

И позже газеты не раз возвращались к теме Зираха, но снимков его не печатали. Никогда! Вот и в материале директора Государственной книжной палаты БАССР М.В. Амирова (1886-1958) фотографий тоже нет. 4 апреля 1957 года в довольно обстоятельной статье Мубаракьян Васфиевич сообщал: «Аполлон Александрович Зирах, служащий статистического отдела Уфимской губернской земской управы [всё же страхового: делопроизводитель стола добровольного страхования. – А.Ч.] сделал тысячи фотоснимков улиц, площадей, оврагов, садов, зданий дореволюционной Уфы. Есть и редчайшие снимки революционных событий…».

Это сегодня мы знаем, что полное имя фотографа Аполлоний, но во всех адрес-календарях оно приводилось в сокращении, потому и расшифровали его как Аполлон. Изучавшая связанные с Зирахом архивные документы И.В. Нигматуллина установила, что родился Аполлоний Александрович в 1855 году в Бузулуке, с 1896 г. жил в Уфе.

Далее М.В. Амиров пишет: «В завещании, оставленном им жене, М.А. Зирах, Аполлон Александрович поручил коллекцию своих снимков отдать в музей. На пяти громадных альбомах рукою М.А. Зирах были вышиты шёлком узоры и названия отделов коллекции. Над каждым снимком сделаны надписи на башкирском и русском языках. Однако в музее нет заботы о сохранности этих ценных альбомов. Сейчас они имеют жалкий вид: выдраны отдельные листы, разорваны корешки. Самое печальное в том, что, по словам директора музея тов. Садыкова, один или два полуторапудовых альбома когда-то и кем-то украдены…».

Так сколько альбомов всё же было: четыре, пять или, может, шесть? Напомню, что П.Ф. Ищериков в 1927-м писал о четырёх, М.В. Амиров в 1957-м уже о пяти. Лично я листал только три альбома с фотографиями Зираха, было это тридцать лет назад, внешний вид их меня интересовал мало, ведь всё моё внимание поглощали сами снимки. Ведь сказать о них, что они уникальные, мало – они бесценны! Сейчас в свободном доступе имеется около трёх сотен уфимских фотографий Зираха, у коллекционеров хранятся также несколько отпечатков и около двух десятков его негативов, сделанных около 1915 года. И всё. А ведь только в альбомах в Национальном музее снимков больше семисот.

Очень интересно, кстати, заглядывал ли в эти альбомы один из постоянных и самых осведомлённых авторов уфимских газет, непререкаемый авторитет и знаток истории города Николай Николаевич Барсов (1901-1981)? Похоже, что вышецитированных газетных статей он не видел. Либо они его мало интересовали и потому он их не запомнил. Чем иначе объяснить такой его пассаж в ноябрьской 1964 года газете «Ленинец»: «Фотографический снимок [лётчика] Васильева сохранился до наших дней и принадлежит к коллекции Зираха [понятно, что речь идёт об альбомах краеведческого музея. – А.Ч.]. Кто был Зирах? Профессионал-фотограф, купец, чиновник? Этого мы не знаем, да и не столь уж это важно. Существенно другое: он оставил нам в наследство массу фотоснимков – три огромных альбома. На них умело запечатлена дореволюционная жизнь города. Зирах, несомненно, любил Уфу. Его снимки сделаны так искусно, что на них даже прежняя Уфа выглядит очень красивым городом… Зирах снимал не только виды города, но иногда и события, в нём происходившие… Фотоколлекция Зираха пока мало используется, но, по крайней мере, хорошо, что она сдана в музей. Сохранность её, а следовательно, и возможность использования исследователями сейчас и в будущем обеспечены!».

Впрочем, фотографий Зираха, пожалуй, не видел не только Барсов, но и практически никто из интересующихся этой темой. До самого конца прошлого века! Даже капитальный 600-страничный труд «История Уфы» 1976 года (переиздан в 1981-м) под редакцией Р.Г. Ганеева, В.В. Болтушкина, Р.Г. Кузеева и Х.С. Сайранова почему-то «обошёлся» всего лишь тремя снимками Аполлония Александровича (на 99-й, 131-й и 231-й страницах).

И всё же почему их не печатали? Помню, лет пятьдесят назад в магазине в бывшем здании Городской думы на углу Ленина и Коммунистической краеведы устроили выставку работ Аполлония Александровича. И хотя в то время я вообще мало разбирался в фотографии, меня удивило низкое качество фотографий. Уже в 90-е прошла выставка в Ленинском мемориале, но качество снимков тоже оставляло желать лучшего: напечатать фотографии большого формата смог бы в то время далеко не каждый даже опытный фотограф.

Теперь-то я понимаю, что снимки не попадали на страницы газет не только потому, что не было качественных репродукций, но ещё и по причине не слишком горячей поддержки со стороны руководства, хотя краеведческие темы в местных газетах стали очень популярными уже в 60-е годы. Понятно, ведь слишком много хлопот: надо было договориться с музеем, достать тяжеленные альбомы из фондохранилища и, главное, не вполне владея информацией об их содержимом, выбрать фото для пересъёмки. Именно по этой причине великолепное фотонаследие Зираха фактически было малоизвестно.

Самой полной коллекции его работ нет, пожалуй, даже в Национальном музее, ибо, как я уже сказал, некоторое количество отпечатков является собственностью коллекционеров, хотя 95 лет назад Пётр Ищериков, знавший об этих фотографиях, утверждал, что «к получению их приняты меры». Собрать бы сегодня то, что осталось и не ушло на свалки. Для начала можно было выпустить электронный каталог всех известных снимков Аполлония Александровича, хотя, конечно, и для этого одного желания явно недостаточно…

Увлекательнейшее дело – определять место съёмки на фотографиях Зираха. Ведь если насчёт центральных улиц и панорамных видов вопросов, скорее всего, не возникнет, то что такое Ивановская площадь, Фроловская или Воскресенская улицы человек непосвящённый вряд ли сможет понять. Что уж тогда говорить об оврагах.

И ещё: почему-то некоторые интересные объекты не попали в поле зрения фотографа? Например, Успенская и Рождественская церкви, третья соборная мечеть (на нынешней Лесопильной улице), вторая пожарная часть (нынешний адрес – К. Маркса, 39). Лично у меня, например, в связи с этим возникает вопрос: как Зирах выбирал объекты для съёмки? И что подвигало его и в жару, и в холод выходить с треногой из уютного дома на улицу?

Денег Зираху за его труд никто не платил, все материалы он приобретал за свой счёт. Современники наверняка считали его просто городским сумасшедшим. Не обращая внимания на тех, кто и сегодня считает его таковым, назовём его вполне заслуженно просветителем, создателем особого – визуального заповедника Уфы прежней. И в связи с этим предложу вполне фантастический сюжет: человек из нашего времени каким-то образом попал в прошлое, он ходит по улицам, удивляется. Но вдруг понимает, что назад дороги уже не будет. Что же он сделает? Один из вариантов: устроится на работу, купит фотоаппаратуру и начнёт делать «тысячи фотоснимков улиц, площадей, оврагов, садов, зданий дореволюционной Уфы…». И, разумеется, позаботится о том, чтобы фотографии сохранились. Вам это ничего не напоминает?

Интернет, к сожалению, не всегда может порадовать фотоснимками Зираха достойного качества. Тем более что и комментарии к ним частенько неважные. Может быть, в связи с этим стоит помечтать, что когда-нибудь мы увидим на экранах компьютеров снимки Аполлония Александровича во всём их великолепии. Или, возможно, они попадут на страницы шикарного фотоальбома, на обложке которого будет всего три слова: «Уфа Аполлония Зираха».