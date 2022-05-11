Лицеистам Первой быть первыми!

Заливисто и звонко, немного грустно, но в то же время торжественно оповестил об окончании детства и начале самостоятельной жизни украшенный алой лентой медный колокольчик. Вчера, 25 мая, во всех 119 общеобразовательных организациях Уфы прошли традиционные линейки. Со школой попрощались 4853 ученика. Для них на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау» организовали масштабный праздник. Выпускники кружились в вальсе, слушали подаренные учителями песни.

В лицее №1 по погодным условиям мероприятие на уличной площадке отменилось, учителей, родителей и выпускников принял оформленный гирляндами шаров спортивный зал.

– Вновь переживаю эмоции, которые испытал в 1996 году. Сегодня ваш праздник! Впереди у вас большая самостоятельная жизнь. Полученные за годы учебы знания пригодятся вам в профессии, одноклассники станут лучшими друзьями, с которыми будете идти по жизни, а к наставникам сможете вернуться за советом, – поздравил руководитель администрации главы Республики Башкортостан Максим Забелин.

– Линейки, посвященные Последнему звонку, проводим во всех 11 школах района. Впереди вас ожидают Единые государственные экзамены. Надеюсь, вы поступите в вузы Башкирии, а после завершения останетесь работать на благо родного города, – обратился глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Как сообщила директор лицея №1 Елена Веревкина, все 43 выпускника допущены к государственной итоговой аттестации.

– Позади уроки, школьные перемены, отныне задания будет готовить сама жизнь. Думаю, вы будете справляться с ними на отлично! Желаю только хороших перемен в жизни, а звонки пусть оповещают лишь о добрых событиях! – сказала Елена Васильевна.

Привет из волшебной страны детства одиннадцатиклассникам передали самые маленькие жители – первоклассники. Не обошлось, конечно же, без слов благодарностей и признаний в любви.

– Из 11 «А» выпускается внук Роман Варганов. Он начинал учиться еще в старой школе и с огромным удовольствием посещал ее. Когда был маленьким, из Юматово его возили родители, в последние годы он добирался самостоятельно. Это лучшая школа, здесь работают отличные учителя, – поделилась Валентина Францева.

– Я возглавляю родительский комитет, причем второй раз. В 2016 году из лицея выпустился мой сын, теперь пришла к дочери Татьяне, – делится Александра Тимофеева. – Как сейчас помню, где стояли в сентябре на линейке, когда привела ее во второй класс к самой доброй учительнице Светлане Анатольевне Дементьевой. Отличные педагоги были в старшем звене. Сильный учитель математики наш классный руководитель и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лариса Владимировна Каткова. Школа славится богатыми традициями. Насколько красочно проходит ежегодный фестиваль «Ритмическая гимнастика: красота и здоровье», к нему мы начинаем готовиться уже с сентября, подбираем костюмы, смотр песни и строя. В архиве нашего класса очень много фотографий и видеозаписей школьных мероприятий, из них мы собрали фильм и хотим показать его на выпускном вечере.

Самые красивые букеты получили первые учителя.

– Ровно 11 лет назад я приняла 1 «Б», он был цельным с самых первых месяцев. За годы учебы состав поменялся, но класс по-прежнему остался дружным и сплоченным. Ребята вместе проводят свободное время, участвуют в литературных вечерах. Среди выпускников есть брат с сестрой. Сначала в первый класс пришла Настя, следом, получив заключение медиков, хотя был младше на целый год, пришел ее младший братик Матвей Сажин, – со слезами на глазах рассказывает Светлана Дементьева.

Праздничная программа продолжилась танцами – волна, идущая от младших школьников, захлестнула каждого присутствующего. Педагоги и выпускники с трепетом двигались под мелодию песни «Туганяк». В завершение под звуки нестареющего вальса закружились выпускники. В их числе призер Олимпиады УГНТУ Всеволод Назамудинов.

– Активно участвовал в олимпиадах до 4 класса, в том числе и в «Русском медвежонке», затем был перерыв, занимался футболом в «Динамо», хоккеем в клубе «Салават Юлаев». В 11 классе решил испытать силы вновь по направлению информатика. В век высоких технологий без знания компьютера и программирования никак. Скорее буду поступать в Московский авиационный институт, – поделился Всеволод.

11 «А» – класс с социально-экономическим профилем. Здесь больше уроков истории, права, обществознания, поэтому большинство выпускников выбирают для себя юридические вузы, школы МВД. Пойти по стопам отца – поступить в Санкт-Петербургскую академию следственного комитета планирует Данил Лобода.

– Параллельно с учебой занимался карате в клубе «Империя» при спортивной школе №12. Я кандидат в мастера спорта, победитель городских, республиканских, всероссийских соревнований. Сам тренирую малышей. Спортивные навыки в будущем пригодятся на силовых тренировках студентов в вузе, – считает выпускник.

Хотя учебный год для 11-классников завершился, однако подводить итоги еще не время. Уже сегодня 26 мая ребята вновь сядут за парты, но для сдачи ЕГЭ. Думаем, у них все получится!

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Лариса Владимировна Каткова классный руководитель заместитель директор. у нас заменила боялась , за год , 1,5 года сложидлсь. удалось досичь результатов. у нас есть 2 призлвых места в олимпиаде УГНТУ по инфоратике Никита Стрельников и Всеволод. направлять не приходилосб они отчеь ответсвеные , хотят учится и получать знания. о результах говорить рано,наеемся что получится и получится заработат те аллы, которе

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Волна Гуганяк охватила.

Под звуки нестареющего вальса закружились белоснежные кружевные фартуки и элегантные бантики.

Матвей Сажин , 11б. со старой шолы, яркх моентов , как на ыжах катались, бегали, летние оздоровительные лагеря опредаляла мам. вожатые старшеклассники. участвовал , куда посупаю насвязангое с бизнесом, поэтому выбрал информатику и профильную математкиу.