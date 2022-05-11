Строки, устремленные в вечность

В Творческой мастерской имени Мустая Карима - Центре изучения и развития башкирского языка БашГУ состоялась презентация книги «Алые зори моего Баймака молодого автора Ямиля Сайдалиева, трагически погибшего в возрасте 17 лет.

В 2019 году Ямиль стал победителем литературного конкурса, проводимого журналом «Аманат». Перед парнем открывалась перспектива стать известным писателем, журналистом или начать научную карьеру. В пользу этого говорит статистика: только за последние пятнадцать лет 80 юных авторов издания смогли выбиться «в свет». Да и сам Мустай Карим начинал свое восхождение на литературный олимп с публикаций в «Аманате».

Неудивительно, что после того, как стало известно о гибели Ямиля, именно Фонд имени Мустая Карима выступил инициатором и спонсором выпуска сборника юного баймакца. В книгу вошли его стихи, сказки, рассказы, статьи и письма. Всего – 45 произведений, разбитых на четыре раздела.

- Первый посвящен родному краю и его природе. Во второй раздел вошли произведения о дружбе и предательстве. Третий связан со звездами, временами года. Четвертый рассказывает о школе и учителях, - рассказала составитель книги Зухра Буракаева.

За оформление сборника отвечала заслуженный художник РБ Сулпан Билалова, а на обороте книги размещен фрагмент из произведения Мустая Карима «Долгое-долгое детство», который во многом перекликается с судьбой Ямиля Сайдалиева.

- Этот маленький сборник — книга настоящего поэта. Ямиль был очень талантливым, эмоциональным, духовно богатым человеком, поэтому и стихи его проникают в самое сердце, остаются в памяти. Из них могли бы родиться и песни. Надеемся, что книга откроет дорогу творчеству Ямиля Сайдалиева. Он всегда будет с нами, — сказала директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова.

В свою очередь главный редактор журнала «Аманат» Сальман Ярмуллин отметил не по годам развитые писательские навыки Ямиля. Он уверен, что у юноши были все шансы стать талантливым автором.

В произведениях баймакца читателей всегда поражала глубина и широта мысли – уже в 14 лет он обращался к подрастающему поколению, задумывался о судьбе Родины и человечества.

В этом, к слову, заключается ценность не только творчества Ямиля, но и всей поэзии на башкирском языке в целом – ее почти не коснулись современные экспериментальные веяния. В центре внимания молодых творцов до сих пор остаются вечные темы –любовь к матери, родному краю и языку. Но все-таки здесь творчество Ямиля Сайдалиева стоит особняком, поскольку в последние годы чаще «зажигаются звезды» девушек-писательниц, нежели юношей.

В мероприятии также приняли участие литераторы, журналисты, преподаватели и студенты факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики БашГУ. А стипендиаты Фонда имени Мустая Карима Диана Вакилова, Эльнара Кутлуахметова и председатель комитета по делам молодежи города Баймака Загит Гумеров прочитали стихи юного автора. Особым гостем презентации стала мать литератора – Фанида Султанова.





Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru