На страже границ

#поводгордиться

28 мая в России отмечается День пограничника. В честь праздника – интервью с майором пограничной авиации Маратом Бегуловым, чья служба проходила на фоне переломных событий в истории страны.

- Марат Миннигулович, расскажите, как вы попали в пограничники?

- В 1985 году окончил Саратовское высшее военное авиационное училище, после чего в октябре по распределению прибыл в Среднеазиатский пограничный округ, в город Ашхабад. Оттуда меня перенаправили в расположение 23-го отдельного авиационного полка в Душанбе. Сразу же попал в настоящее горнило: нас только научили управлять новыми вертолетами и тут же отправили в командировку для выполнения интернационального долга в Афганистан. Там я участвовал в операциях в качестве летчика-штурмана. Могу сказать, что их было нескончаемо много. В основном они проводились на приграничных участках – в зонах ответственности погранотрядов и комендатур. Порой в них было задействовано по 30-40 бортов «МИ-8» и столько же «МИ-24».

Квартиры офицеров располагались в черте города. Бывало так, что мы праздновали юбилей кого-нибудь из командиров, и тут в доме раздавался топот. Так понимали, что объявлена тревога. Ночью нас собирала опергруппа, выполнялась подготовительная работа, вертолеты обеспечивались оружием. С рассветом вылетали на выполнение заданий и, как правило, завершали их до захода Солнца, потому что летать в горах в темноте смертельно опасно.

А вот в условиях равнины действовали и ночью – например, сбрасывали световые бомбы на поле боя или же вывозили тяжелораненых.

- Какие наиболее яркие воспоминания остались у вас со времен службы?

- Конечно, невозможно забыть случаи гибели товарищей. Это настоящая боль и шрам на сердце. На моей памяти из переносных зенитно-ракетных комплексов и гранатометов было подбито пять наших экипажей. Шесть человек из полка и награждены звездой Героя – дважды в СССР и четверо – уже в России, один получил награду посмертно, попав под серьезный обстрел в районе Шурабада.

Пользуясь случаем, хочу вспомнить тех, с кем служил – боевого командира полка Фарита Султановича Шагалеева, командира экипажа Валерия Филипповича Попкова, а также моего однокашника (вместе окончили училище) Василия Владимировича Тарасова, с которым мы к тому же летали в одной эскадрилье. К слову, он до сих пор служит в авиации ФСБ.

- А какие награды получили вы?

- Хотелось бы выделить медаль «За отличие в охране государственной границы СССР». Это произошло после событий на базе Муштив. Тогда мы спасали зажатых там бойцов Керкинской десантно-штурмовой маневренной группы. В ходе операции попали под обстрел, но в итоге нам удалось уйти: «сели» на одной из застав и своими силами восстановили вертолет.

Также отмечу медаль «За боевые заслуги». Ее я получил за действия в районе Шахри-Бузурга, когда мы окружили и обезвредили боевиков, обустраивавших схроны и прятавших в них оружие.

Кроме того, у меня есть медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды.

Из Афганистана пограничные войска вышли позже остальных, в 1990 году. Некоторое время мы выполняли специальные задания. В частности, развозили гуманитарную помощь по кишлакам.

А после моя служба плавно перетекла в Таджикистан, где начиналась новая война - нам приходилось защищать конституционный строй республики.

В 1994 году я уволился по состоянию здоровья, сейчас являюсь военным пенсионером и работаю в службе трансформации на «Уфа-Арене». Конечно, душа до сих пор стремится летать, но сил и возможностей для этого уже, к сожалению, нет.

- В чем особенность пограничной авиации?

- Ее главная функция – охрана. Прежде всего, ее работа необходима в условиях гор. В основном она представлена вертолетами, а самолеты в ней, как правило, транспортные, в отличие от Военно-воздушных сил, где преобладают истребители. Но обладая таким относительно «легким» вооружением пограничной авиации, тем не менее удается держать границы на замке.

- Как вы охарактеризуете этот участок (границу Таджикистана и Афганистана) с точки зрения рельефа и погодных условий?

- В Таджикистане преобладает горная местность, и в условиях обширных расстояний между гарнизонами такой вид транспорта, как вертолет, зарекомендовал себя самым лучшим образом, поскольку в отличие от самолета его можно использовать при неблагоприятной погоде и сажать на площадку, ограниченную в размерах.

Пару слов скажу о вооружении. Оно находилось на довольно высоком уровне. Например, транспортно-боевые вертолеты «Ми-8» были оснащены блоками неуправляемых авиационных ракет. Также подвешивались различные виды бомб, были и пулеметы. Конечно, параллельно вылетам мы проходили обучение, получали полезные технические знания.

- А какими качествами должен обладать пограничник?



- Я бы сказал, что ему следует быть сангвиником – уметь общаться с людьми, но в то же время оставаться хладнокровным, не терять самообладание, например, в ситуациях, когда отказывает техника. И, разумеется, он должен безупречно знать все инструкции.

- Часто ли удается встретиться с сослуживцами?

- В нашем календаре есть три особенные даты. Во-первых, это День вывода войск из Афганистана (15 февраля), но его мы воспринимаем скорее как день памяти. Стараемся регулярно собираться на день рождения полка – 13 апреля. Как правило, наши встречи проходят в Москве.

Наступающий праздник 28 мая тоже очень важен для нас. В эту субботу планируем посетить парк Победы и мемориал «Скорбящая мать». После поедем на Южное кладбище, где по традиции наведем чистоту на могилах наших товарищей. Будет и застолье с песнями и воспоминаниями о былом.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru