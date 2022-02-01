Глаголом жечь сердца людей

Нет пророка в своем Отечестве – эта горькая истина, проверенная не одним поколением талантливых людей, не идущих на компромисс со своей совестью, вполне применима к народному поэту Башкирии Рами Гарипову, 90-летие которого мы отмечаем в феврале.

Сегодня о нем говорит почетный гражданин Уфы, русский писатель Михаил Чванов.

- Творчество Рами Гарипова по достоинству было оценено только после его смерти. Что для вас его поэзия?

— Это глубоко лирический и философский поэт. К тому же искренний и честный. Самое его потрясающее стихотворение «Родной язык» стало хрестоматийным, теперь изучается в школах. Наверное, в этом секрет народной любви к творениям Рами Ягафаровича. Он любил русскую поэзию: Лермонтова, Пушкина, Блока и особенно Есенина. Не мог спокойно говорить о нем, даже, может, видел какие-то параллели в судьбе.

- А на каком языке он читал свои произведения?

- И на башкирском, и на русском. Мне не все было понятно, но сама мелодика стиха увлекала. Я даже просил его на башкирском почитать. Особенно было интересно послушать его переводы. Мы в Союзе писателей часто друг друга вообще не читаем, но он следил за моим творчеством. Всегда находил время, высказывал свои мысли, спрашивал, как дела. Очень ценил чувство землячества. Мы же оба из Салаватского района, я – из деревни Михайловка, а он – из Аркаула. Только Рами Ягафарович на 12 лет старше.

— Это правда, что он рекомендовал вас в Союз писателей?

- Как-то он подошел ко мне: «Слушай, а почему ты не подаешь документы в Союз писателей?» Я ответил, что не задумывался об этом, да и рано еще. Но он настоял: «Давай я тебе дам рекомендацию». Это к разговору о том, что некоторые пытаются навесить на него ярлык националиста. Вот доказательство, как это далеко от истины. Так благодаря ему я вступил в Союз писателей.

- Вы часто виделись?

- Довольно часто. А в пору, когда он жил, мягко скажем, не весело, когда на него обозлились партийные власти, перестали печатать, однажды я его встретил около почтамта. Он говорит: я получил гонорар и купил два килограмма мяса. Давай выйдем в лес и зажарим. Мы сели в трамвай, поехали в парк Гафури, развели костер. Он тогда читал мне свои стихи и собственные переводы Пушкина, Лермонтова, Есенина. Уже спустилась ночь, стало прохладно. Такой запоминающийся был вечер... Он меня так благодарил за это, хотя меня за что ему было благодарить? Он и сейчас у меня перед глазами — как стоял около почтамта с авоськой с мясом и не знал, куда пойти...

- Трагическая судьба…

- Он был гоним, нигде его не публиковали. В какой степени он был любим народом, в такой же - ненавидим партийной властью. Уже тогда, когда мы сидели у костра, было предчувствие беды. Он был как натянутая струна, искал какой-то опоры. В моем представлении он навсегда остался молодым. Не верится, что ему сегодня было бы 90 лет. Меня радует, что к юбилею Рами Ягафаровича будет издано пять книг – и его стихи, и рассказы о нем.

Саша БЕЛОВА.

КОРЗИНКА

- В издательстве «Китап» в 2022 году будут изданы 5 книг, посвященных жизни и творчеству поэта, открылся большой конкурс «Минен Рами», совместно с детьми Рами Гарипова планируем создать его общедоступный цифровой архив. В фондах этого архива будут дневники, письма, переводы и, конечно же, стихи, многие из которых до сих пор не изданы, - сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ Азат Бадранов.