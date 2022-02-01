Нуреев. Берлинская версия

18 марта в день рождения балетного гения в рамках «Нуреевских дней» на сцене БГТОиБ уфимский зритель увидит моноспектакль «Рудольф Нуреев. 48 часов» берлинского театра «Русская сцена».

- Мы давно мечтали показать этот спектакль именно в Уфе, «на родине героя». Оказалось, что у нас с Нуреевым много точек соприкосновения. И то, что наш театр занимается искусством за границей. И то, что это искусство – русское классическое. И даже то, что жену актера Андрэ Мошого зовут так же, как маму Нуреева – Фарида, - говорит директор Илья Гордон.

«Рудольф Нуреев. 48 часов» – драматический спектакль на русском языке в постановке художественного руководителя Инны Соколовой-Гордон. В основе сценария - роман «Танцовщик» ирландского писателя Колума Маккэнна, а также дневниковые записи и афоризмы самого Нуреева.

В основе сюжета события 1987 года, когда советские власти дали Рудольфу визу на 48 часов. За это время он должен добраться до Уфы и проститься с умирающей матерью. За ночь ожидания в московском аэропорту происходит переоценка жизни, герой вспоминает детство, родителей, сестер. Он прилетел, успел, но мама была уже так плоха, что не узнала любимого Рудика. Горечь, грусть, обида – эти чувства увез с собой Нуреев из родного города.

Главную и единственную роль в спектакле играет Андрэ Мошой. Он родился в советской Молдавии, выпускник Щукинского училища. Его родной язык – румынский, на русском актер заговорил только в 2007 году после поступления в труппу театра «Русская сцена». Но, кажется, даже его акцент играет ему на руку в роли великого танцовщика, много лет прожившего за границей.

- Мне кажется, я чувствую и понимаю Нуреева и как человека, жившего всегда на пределе своих сил, отношений, ситуаций. В считаные минуты определить свою судьбу! И платить за это всю свою жизнь! Человеку, которому стало доступно многое, но не всё. Страх, одиночество, тоска – то, с чем справиться было невозможно. Сейчас бессмысленно его оправдывать или защищать, в этом он уже не нуждается. Он занял своё место в своей эпохе, в искусстве. Уфимский зритель, полагаю, давно сформировал свое отношение к своему земляку. Полярность позиций понятна. Но не должно быть равнодушных! Важно не забывать об уникальности нуреевской натуры – это одержимое стремление к совершенству и красоте, - рассказывает Андрэ.

Премьера постановки состоялась в 2016 году. В Уфу – город, где происходит основное действие спектакля, – «Русская сцена» приезжает впервые.

- Это не гастроли, не фестивальный показ, а долгожданная встреча нуреевской темы с родным городом, с театром, который стал трамплином для его взлета. Символично, что наш спектакль будет сыгран именно здесь и герой снова будет стоять на дорогой для его сердца сцене для встречи со зрителем. Будет не только встреча, будет разговор, порой жёсткий, порой тонкий и трепетный, но честный – через возвращение состоявшейся личности к своим истокам, через обращение к собственной памяти. И к нашей тоже! Мы не играем неповторимого танцовщика, мы играем о нем! - таково мнение режиссера Инны Соколовой-Гордон.

Иван ЗАРОКОВ.

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Спектакль был представлен в Белоруссии, Объединённых Арабских Эмиратах и нескольких городах России – Йошкар-Оле, Пензе, Москве, Тамбове и Нижнем Новгороде. Признан лучшим моноспектаклем на XV Международном театральном фестивале «Святая Муза» (Улан- Батор, Монголия), а также получил Гран-при на VIII Международном театральном фестивале «Золотая провинция» в 2019 году в Пензе.

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Театр «Русская сцена» открылся в Берлине премьерой этюда Бертольда Брехта «Жена еврейка» 27 апреля 2007 года.

За время существования театра выпущено более 40 спектаклей. В репертуаре

– русская и мировая классика: Чехов, Шекспир, Пушкин, Островский, Лермонтов, Шиллер, Хакс, Брюсов, Брехт, а также современные авторы.

«Русская сцена» – единственный профессиональный русский стационарный репертуарный театр, находящийся вне границ бывшего СССР, имеющий собственную труппу и помещение. Он показывал свои работы во многих городах России и Германии, принимает активное участие в фестивальном движении.