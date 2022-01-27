Впереди – новые старты

Заветная цель действующего чемпиона России по прыжкам в высоту среди юниоров Матвея Тычинкина – попасть на Олимпийские игры.

Матвей – студент 1 курса экономического факультета Аграрного университета. В спорт пришел в достаточно раннем возрасте – сначала занимался карате, затем, начав учебу в школе, захотел «переквалифицироваться».

- Тогда я думал, какой вид спорта выбрать. Посетив тренировку по легкой атлетике, начал заниматься регулярно, - вспоминает он.

Юноша неоднократно участвовал во всероссийских соревнованиях в возрастных категориях до 20 или 23 лет, а также занял 5-е место на молодежном чемпионате Европы. Увы, но чемпионат мира пришлось пропустить из-за положительного ПЦР-теста. В 2022-м году Матвей успел выступить на трех турнирах – в Москве, Челябинске, а также на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге, где стал победителем, установив личный рекорд – 2,25 метра. (До этого он поднимался на высоту 2,2 метра.)

Сейчас спортсмен отдыхает в родном Бирске перед новыми ответственными соревнованиями. Но не забывает и об учебе – признается, что график турниров удачно сочетается с расписанием зачетов и экзаменов.

Главная мечта Тычинкина – участие в престижных соревнованиях на взрослом уровне в составе сборной страны.

- Я уже не раз выступал на одной арене с финалистами Олимпиады, конечно, рассчитываю, что и я однажды попаду на главные старты, - говорит Матвей.

Как нетрудно догадаться, сейчас приоритетом для него является карьера спортсмена, однако юноша полагает, что знания в области экономики ему тоже со временем пригодятся:

- В жизни всякое может произойти, поэтому важно реализовываться и в других сферах, - считает Матвей Тычинкин.

Антон СУХАРЕВ.

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