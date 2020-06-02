Донорская плазма работает!

Российские врачи борются за жизнь каждого пациента с тяжелой формой COVID-19. Одной из методик, которую они используют, стало переливание плазмы крови уже переболевших и вылечившихся людей - плазмы, содержащей готовые антитела к вирусу.

О том, как это делается в нашей республике, «УВ» рассказал Антон Тюрин - заведующий кафедрой внутренних болезней Башгосмедуниверситета, старший врач ковид-госпиталя Клиники БГМУ.

- Говорить о переливании плазмы с антителами к COVID-19 как о полноценном методе терапии, наверное, пока рано: для этого должно быть полное научное обоснование - достаточно большое количество пролеченных пациентов, сравнение, анализ результатов, - считает он. - Пока мы можем говорить только о положительном первом опыте.

- Как работают антитела?

- Вообще с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом (SARS-Cov-2), организм во многих случаях может справиться самостоятельно. Критерием выздоровления, переломным моментом считается как раз выработка антител. Но иногда - при тяжелом течении, наличии сопутствующих заболеваний - жизнеугрожающие осложнения со стороны легких, почек, центральной нервной системы успевают развиться до этого момента. И мы должны помочь организму как можно быстрее устранить осложнения и дожить до этого момента. Донорская плазма с уже сформировавшимися антителами к COVID-19 позволяет ускорить этот процесс, нейтрализуя часть вируса.

- Сколько пациентов пролечено таким образом?

- На сегодня в Клинике БГМУ антиковидную плазму получили четыре пациента. И, как показывает практика, дело еще и в ее количестве. Первый пациент поступал в тяжелом состоянии с большим объемом поражения легочной ткани и был сразу переведен на ИВЛ. Ему перелили 600 миллилитров донорской плазмы. Конечно, нельзя говорить, что его спасла только она - лечение было комплексным - но тут мы наблюдали ярко выраженный положительный эффект: через четыре дня он вновь обрел способность дышать самостоятельно, сознание стало ясным, пациент снова мог сидеть и сам принимать пищу. Это, конечно, впечатляет. Другие больные в силу объективных причин получили меньший объем трансфузий - 200-300 мл. У них тоже наблюдается положительная динамика, но не такая выраженная, а, я бы сказал, закономерная: они поправляются с той же скоростью, что и многие другие наши пациенты с этой болезнью.

- В чем заключались эти объективные причины?

- В наличии плазмы. Мы пишем заявку на станцию переливания крови, и нам выдают столько, сколько могут. Мы ведь не единственный стационар, который оказывает помощь при COVID-19. Заявок достаточно много, и пока что спрос превышает предложение. При переливании плазмы учитываются и группа крови, и резус-фактор.

И на самом деле хочется призвать людей, которые переболели и не имеют противопоказаний, активнее становиться донорами. Пока что это не приобрело массового характера. Хотя многие выздоравливающие уже сейчас проявляют инициативу: спрашивают, где можно сдать кровь. Это то, чем они могут помочь тем, кто еще остается в стационарах.

- Чем переливание «анти-COVID» плазмы отличается от ее применения при других болезнях?

- Плазма - это кровь, очищенная от клеточных элементов - эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Отличия есть. В обычной медицине показанием к переливанию в основном являются нарушение свертываемости крови (тогда восполняются факторы свертывания), массивная кровопотеря, сепсис или так называемый ДВС-синдром (диссиминированное внутрисосудистое свертывание). Требуемое количество плазмы определяется по показаниям свертывания. Для этого делают специальный анализ крови - коагулограмму - и определяют: этому больному нужно 200 миллилитров, этому - 400, а этому - все 600. А объем антиковидной плазмы для трансфузии мы определяем эмпирически: даем столько, сколько есть. Четких рекомендаций пока что не существует.

- Можно ли определить, сколько в плазме антител?

- В последние три недели в республике начали проводить иммуноферментные (ИФА) анализы на наличие антител. Проверяется это до сдачи крови. До этого - когда наборы для ИФА были еще в разработке - просто, если у пациента был положительный ПЦР-тест на COVID и он переболел, по прошествии определенного времени он мог сдать кровь. Сейчас, я думаю, доноры будут проходить исследования на количество антител. Естественно, чем больше их концентрация, тем более ценен человек в качестве потенциального донора.

- Наверное, в этой методике лечения еще много неизученного…

- Конечно. Нужно оценить эффективность на гораздо большем количестве пациентов. Не менее важно и выявить наличие побочных эффектов, так как кроме нужных нам веществ плазма содержит много других белков и химических соединений, других составляющих иммунной реакции, которые могут оказать и негативное воздействие на организм больного. То есть имеется соотношение «польза и вред». Польза перевешивает, но и возможный вред должен быть изучен. В том числе и поэтому метод применяется не массово, а только для наиболее «тяжелых» пациентов. Если мы больше исследуем профиль безопасности методики, то сможем расширить показания для применения.

Сейчас мы, так сказать, тушим пожар. Но наступит время, когда все данные будут собраны и проанализированы, и человечество получит новые знания.

- И это войдет в терапию?

- Думаю, что да - до вакцинации.

- Сколько времени нужно на выработку антител?

- Примерно на 10-12 день после начала заболевания начинают появляться иммуноглобулины класса G. Точнее сказать нельзя: скорость и интенсивность иммунного ответа у людей различается (и в случае вакцинации тоже). Вообще тут нас интересуют два класса иммуноглобулинов: Ig_M, как правило, появляются раньше - это маркеры активной фазы заболевания, Ig_G - маркеры уже перенесенной инфекции. Хотя именно при COVID-19 скорость их появления не сильно различается.

Что касается вакцины, которую мы все ждем, то на пути ее создания есть подводный камень: вирус продолжает мутировать. Хорошо то, что его геном достаточно небольшой, и ученые его уже расшифровали. Сейчас применяется метод прямого секвенирования, и геном прочитан неоднократно. Выяснилось, что серотипы SARS-Cov-2 различаются даже территориально (есть подтипы A, B и C), и разная тяжесть заболевания связана в том числе и с этим. И если мы создадим вакцину от одного, то приобретенный иммунитет не сможет полностью защитить нас от другого. Ученые работают над этой проблемой.

- Поделитесь личными впечатлениями о работе с ковидными больными.

- Эта болезнь действительно уникальна, она опровергает многие представления, которые уже считались аксиомами. Каждый день приходится пересматривать подходы, принимать новые решения. И еще: состояние больных действительно зависит от дозы вируса, которая попала в организм. Так что не пренебрегайте мерами предосторожности.

- Так где и как можно сдать кровь, чтобы помочь больным этой опасной болезнью?

- На Республиканской станции переливания крови, которая находится на улице Батырской, 41, корп. 1. Заготавливают ее и в Клинике БГМУ: у нас есть выездная станция - филиал РСПК. Сдать плазму можно не ранее чем через 14 дней после выписки из стационара или получения выписки при лечении на дому.

Чтобы сдать донором, нужно: 1) находиться в возрастной категории от 18 до 55 лет; 2) переболеть новой коронавирусной инфекцией легкой или средне-тяжелой формы и подтвердить это официальным медицинским заключением; 3) Иметь хорошее самочувствие, клинические и биохимические анализы должны быть в норме; 4) Не иметь противопоказаний к донорству. Также перед сдачей крови проводится осмотр донора. Окончательное решение о его допуске принимает врач-трансфузиолог.

Екатерина КЛИМОВИЧ.