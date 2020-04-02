Покоривший Рейхстаг

Многие улицы нашего города названы в честь героев Великой Отечественной войны - Тагира Кусимова, Натальи Ковшовой, Георгия Мушникова, генерала Горбатова, Рихарда Зорге... На границе северо-западного Затона и деревни Миловки прямой линией пролегла новая улица Гази Загитова - того, кто одним из первых водрузил знамя Победы на купол рейхстага.

Обессмертить его подвиг на карте города решили депутаты Горсовета в 2016 году, опираясь на поступившие предложения в ходе конкурса «Уфимские улицы».

Гази Загитов не случайно оказался первым из штурмовавших здание немецкого парламента. «При подходе наших войск к центру Берлина тов. Загитов по личной инициативе изъявил желание принять участие в штурме рейхстага и водрузить на него Знамя Победы. 26 апреля 1945 года совместно с сержантом Мининым, ст. сержантом Бобровым, ст. сержантом Лисименко Загитов направился на выполнение боевого задания. Следуя впереди наступающей пехоты, Загитов разведал пути подхода к рейхстагу и тем самым помог продвижению нашей пехоты.

30 апреля во время штурма рейхстага Загитов первым ворвался в рейхстаг, но получил сквозное ранение в грудь; при ранении был прострелен партбилет. Ст. сержанты Загитов, Лисименко, Бобров, сержант Минин забрались на башню рейхстага и установили первое победное знамя».

Таково описание боевого подвига в наградном листе. После описания следует заключение: «Достоин присвоения звания Герой Советского Союза с присуждением медали Золотая Звезда и ордена Ленина».

Официально знамя Победы ранним утром 1 мая 1945 года на крышу Рейх¬стага водрузили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Но над Берлином взвились и другие стяги, их было примерно 20. Знаменосцы действовали не в одиночку, а группами. Так, прославившиеся Егоров и Кантария входили в группу Алексея Береста из 756-го стрелкового полка. Известны также группа под руководством Михаила Бондаря, группа Григория Булатова и Рахимжана Кошкарбаева и другие.

…На фронт выпускник медучилища Гази Загитов попал сразу после армии, служил во взводе оптической разведки. Когда начался штурм Берлина, старший сержант Загитов уже имел орден Славы III степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». К примеру, 20 января 1945 года он один взял в плен десять фашистов.

В тот памятный день 30 апреля с группой солдат Гази Загитов сквозь непрерывный огонь артиллерии устремился к парадному входу в Рейхстаг. Освещая фонариком путь товарищам и поражая врагов гранатами, взбежал по лестнице.

«Один за другим лезем наверх. Как всегда, впереди Гази Загитов, а за ним - я со знаменем, - вспоминал Михаил Минин. - Метра четыре лезли по цепи, пока не достигли слухового окна, через которое и выбрались на крышу. Вблизи в темноте еле виднелся силуэт небольшой башни, к которой я и Загитов стали прикреплять Красное знамя. Вдруг на фоне огненного зарева от разорвавшегося на крыше снаряда Лисименко заметил наш дневной ориентир -«Богиню победы», как тогда мы называли скульптурную группу.

Несмотря на артиллерийский обстрел, решили водрузить Красное знамя именно наверху этой скульптуры. Здесь же на крыше в темноте я почти наугад написал на полотне наши имена. Часы показывали 22 часа 40 минут местного времени.

На крыше рейхстага рвались снаряды и мины... Вскоре на помощь к нам прибыл капитан Маков с подкреплением. Он с нескрываемым восторгом обнял каждого из нас и расцеловал. Затем в сопровождении Боброва спустился вниз и немедленно доложил по рации командиру корпуса генерал-майору Переверткину о выполнении боевой задачи.

Бой за Рейхстаг с каждым часом становился все более напряженным. Лестницу, которую мы контролировали, противник несколько раз пытался отбить... В одном таком бою был тяжело ранен в грудь наш бесстрашный разведчик Загитов. Вражеская пуля прошла навылет в одном сантиметре от сердца (как потом установили врачи), пробила партбилет и колодочку медали «За отвагу», но герой не покинул боя. Будучи раненым, он трижды поднимался на чердак для охранения первого Знамени Победы».

После войны Гази Казыханович вернулся в родное село Янагуш. В марте 1947 года двадцатишестилетний бывший фронтовик был избран председателем сельсовета, осенью справил свадьбу. Через три года стал механиком организованной в деревне МТС, а в 1953-м погиб в автокатастрофе.

В 1997 году Сажи Умалатова, которая в 1992 году была избрана председателем Постоянного президиума съезда народных депутатов СССР, вручила родственникам Загитова Золотую Звезду Героя Советского Союза, однако тогда эта награда уже не имела государственного статуса.

В Музее боевой Славы Башкирии есть диорама с фрагментом стены Рейхстага, где солдат выводит фамилию «Загитов», а в родном селе Янагушево Мишкинского района воздвигнут бюст героя. Кстати, уроженка Уфы, ныне преподаватель Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Юлия Загитова часто бывает на кладбище, где похоронен ее знаменитый родственник.

- Раньше стоял только один старый памятник, потом слева от старого поставили новый, - говорит Юлия. - Местную школу, где учился Гази Загитов, назвали его именем, а на фасаде появилась памятная доска.

На шествиях «Бессмертного полка» в Москве она несет портрет своего знаменитого родственника, считая, что про подвиг Загитова, который много лет назад пытались замолчать, должны узнать все.

Зиля БАДРИЕВА.