С прививками надо дружить

Вакцинировать ребенка или нет? Этот вопрос сродни гамлетовскому «быть или не быть», ведь самое дорогое, что у нас есть – дети, их здоровье. Об этом мы беседуем с врачом инфекционной больницы ГКБ №4 Анастасией Нурмухаметовой.

- Родителей, которые отказываются прививать своих детей, понять можно: негативные высказывания в Интернете, знакомых и родственников. Что вы посоветуете как педиатр? Сейчас особенно актуальна тема вакцины от пневмококка и гриппа. Насколько опасен пневмококк?

- Пневмококковая инфекция относится к одной из самых распространенных причин смертности в мире. Обычно прививка переносится легко. У каждой вакцины имеются свои противопоказания, их список утвержден Минздравом РФ. Если ребенок, допустим, пять раз за год перенес пневмонию или не покидает лор-врача из-за хронических тонзиллитов и синуситов, к нему нужен особый подход. Сначала стоит выяснить причины, по которым он часто болеет, и постараться их устранить. Я могу сказать, что у привитых детей, особенно часто болеющих, значительно снижается количество эпизодов бронхитов и пневмоний. Мамы говорят, что дети стали намного крепче здоровьем и даже если заболевают, то в достаточно легкой форме.



- А если аллергическая реакция?

- При хорошей переносимости прививки от пневмококковой инфекции у некоторых пациентов все же возможны побочные действия. Среди них: покраснение или припухлость в месте укола, повышение активности или, наоборот, снижение, увеличение лимфоузлов в области инъекции. Но эти симптомы носят кратковременный характер. Ненормальные реакции: аллергия (крапивница, отек Квинке), судороги, расстройства пищеварения. Если хоть один из симптомов имеется, ревакцинировать нельзя.

- А можно как-то это предотвратить, скажем, сделать аллергопробу?

- В большинстве случаев вакцинация против пневмококка переносится легко, даже если состав применяемого инъекционного препарата является многокомпонентным. Перед проведением вакцинации обязателен осмотр врача. Только он принимает такое решение.

- Когда ожидается пик простудных заболеваний?

- Как правило декабрь-февраль. Пока пациентов с подтвержденным гриппом не поступало.

- Вакцины от гриппа уже закуплены?

- Да. Они уже пришли – «Ультрикс», «Совигрипп», «Инфлювак», «Ваксигрипп». Иммунитет после вакцинации вырабатывается в течение 14-28 дней. Поэтому, чтобы успеть до начала эпидемического периода, необходимо иммунизироваться в первые месяцы осени, а именно в сентябре или октябре.

- Раньше считалось, что воспаление легких - не заразно.

Каким путем пневмококк попадает в организм, чем он опасен?

- Восемь из десяти заболевших пневмонией и каждый третий, перенесший менингит, - жертвы инфекции (по латыни Streptococcus pneumonia). Вирус, быстро распространяясь с кровотоком по организму, поражает не только легочную ткань, но и другие жизненно важные органы - мозг, сердце, ЛОР-органы.

Пневмококком можно заразиться от уже больных людей и от бактерионосителей, которые сами здоровы, но выделяют инфекцию с дыханием или при чихании. У них она гнездится в носоглотке, но спуститься вниз ей не дает естественный барьер и хороший иммунитет. Однако и на закаленного человека может пагубно повлиять переохлаждение, переутомление, стрессы и недостаток витаминов.



- Кому прививка необходима больше всего?

- Воспаление легких, вызванное Streptococcus pneumonia чаще всего поражает детей до семи лет и пожилых людей, старше 60. Обязательно следует привить детей с хроническими патологиями сердца и почек, анемией, иммунодефицитом. У меня была пациентка, которая вследствие ДТП получила травму грудной клетки и лёгкого и страдала от периодических пневмоний и бронхитов. Наблюдалась у пульмонолога. После вакцинации у нее наступила стойкая ремиссия. Взрослым желательно пройти ее при любых хронических заболеваниях, способных угнетать иммунитет: сахарном диабете, заболеваниях крови и печени, ВИЧ-инфицированным. Обязательно вакцинировать ребят, воспитывающихся в детский домах, и тех, кто проживает в домах-интернатах. Это связано с высокой вероятностью возникновения вспышек крупозной пневмонии. Если ваша профессия связана с людьми, также лучше найти время для вакцинации. Рекомендовано привиться тем, кто работает в учебных заведениях, на торговых предприятиях и на транспорте. Мы, медицинские работники, безусловно, тоже попадаем под эту категорию.



- Когда вакцинироваться, в какие сроки?

- Детям первая пневмококковая прививка рекомендуется еще в грудном возрасте – ее назначают, когда малышу исполняется два-три месяца, после чего он с интервалом в 1,5 месяца получает еще два укола. Затем очень желательна ревакцинация в возрасте 11-15 месяцев. Этот график прививок действителен только для Превенара — препарата, который считается вакциной номер один в мире от заражения пневмококковой инфекцией.

Французский «Пневмо-23» можно вводить только с двух лет. Его же рекомендуют и для прививания пожилых. Вакцинация взрослым проводится однократно.

- Как подготовиться к прививке?

- Ребенок или взрослый не должен иметь никаких признаков простуды – кашля, насморка или температуры. Чтобы знать это наверняка, лучше сдать основной клинический анализ крови. Хронические заболевания нужно пролечить, чтобы добиться стойкой ремиссии. Важно: прививка от пневмококковой инфекции детям должна проводиться только в день здорового ребенка. Контакты с заболевшими детьми, ожидающими своей очереди в поликлинике, могут привести к заражению другими инфекциями. Перед проведением прививки обязателен осмотр врача.



Ирина ШИПУНОВА.