Воздушная скорая помощь

Рассекая лопастями сырой осенний воздух, вертолет спешно приближался к новой посадочной площадке на территории Республиканского перинатального центра. На борту винтокрылой машины была получившая травму спины жительница села Красная Горка. Перелет из райцентра в столицу занял тридцать минут. А на автомобиле на это ушло бы более часа.

Покинув салон, женщина улыбнулась: чувствую себя хорошо! Так завершился первый рабочий рейс новой машины. Впрочем, «Робинсон» американского производства - лишь первая ласточка в проекте развития санитарной авиации Башкортостана. Об этом рассказал заместитель генерального директора АО «Корпорация развития РБ» Сергей Чикрыжов.

- Посадочная площадка, на которой вы сейчас стоите, сделана без вложения бюджетных средств, все расходы мы взяли на себя. В планах создание четырнадцати таких объектов в разных районах республики, шесть из них – в Уфе.

По словам генерального директора авиакомпании «Росавиа» Дмитрия Торопова, новый медицинский вертолет способен преодолевать до 200 километров в час, максимальное расстояние с полным баком – до 600 километров. Таким образом, он способен в кратчайшее время доставить врачей или больного в любую точку республики. Двигатель чудо-машины работает на авиационном бензине, но в экстремальной ситуации возможна заправка и автомобильным.

- Максимальная высота полета - 4000 метров, так что можем летать и в горных районах республики, а сесть получится даже в поле. В полете очень важна связь и возможность точной фиксации своего местоположения. Для этого на борту есть радиостанция, локатор, система координации. В общем, машина надежна и удобна в эксплуатации! – говорит пилот «Робинсона» Сергей Добров.

Как рассказали специалисты из «Росавиа», в ближайшее время парк санитарной авиации республики пополнится еще двумя вертолетами, способными перевозить лежачих больных. Пока же за это отвечает пара самолетов «АН-2». По словам заведующего отделением санитарной авиации РКБ имени Куватова Феликса Сакаева, такие полеты не являются редкостью.

- Несколько лет назад в Татарстане случилась авария, пострадало пятеро наших граждан. Привезли их из Казани самолетами, оказывая в полете всю необходимую помощь, все они пошли на поправку, - рассказал он.

Подводя итог, можно сказать: будущее за санитарной авиацией. Именно поэтому в Минздраве РФ было принято решение об увеличении финансирования с 17 до 50 миллионов рублей в год.

Иван БЕГМА.



Фото Андрея ВДОВИНА.