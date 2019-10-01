Тоска по «Старым домам»

Не знаю, переживал ли постановочный коллектив Русского академического драмтеатра перед премьерой «Старого дома» тоску о прошлом и утраченном, но и я, и те зрители, с кем удалось пообщаться и чьи впечатления совпали с моими, определенно вспомнили прошедшие годы и сопоставили их с сегодняшним днем.

Отметили, что психология, поведение людей мало меняются, несмотря на разницу в общественном строе, на продвинутые технологии, возникающие новые стандарты быстротекущего времени. Между тем услышанные другие мнения не пылали желанием встретиться с пережитым и переживаемым, например, такое: «Молодость прошла в доме барачного типа, видела и пьяниц, и битых жен, и блюстителей чистоты нравов», сегодня хочется в театре посмотреть прекрасную «сказку». «Тогда идите на «Голубую камею», - резко возразил сосед по театральному креслу.

Пьеса была написана Алексеем Казанцевым в 1976 году. Казалось бы, столько воды утекло, между тем она не один раз показывалась на разных сценических площадках спустя десятилетия, В 2003-м в театре «Модернъ» ее готовил к постановке сам автор. Есть афиша апреля 2009 года. В 2017-м в Москве в центре драматургии и режиссуры ее возобновили режиссер Владимир Танков и художник Максим Обрезков. В следующем году 23 января спектакль был посвящен десятилетию со дня кончины Алексея Казанцева. Так что уфимская премьера из того же ряда, когда людские взаимоотношения, выписанные психологически точно, снова и снова привлекают внимание и артистов, и зрителей.

Когда-то, еще в советское время, читая эту пьесу, увидела в журнале, где она была напечатана, некоторые высказывания по ее поводу. Одно из них запомнилось. Это пьеса про невозможность вернуть прошлое. Его вообще нельзя перенести в настоящее и на сцене, и в жизни. Но его можно воспроизвести в воспоминаниях, что и случается с главными героями спектакля Олегом и Сашей, вернувшимися в родное гнездо через 15 лет взрослыми и внешне достаточно успешными людьми. И былое всплывает из минувшего так ярко, так привлекательно, что, кажется, сделай два шага навстречу друг другу, и можно все исправить, наверстать и зажить так счастливо, как мечталось. Но, увы, жизнь не прощает предательства, ошибок молодости, отступлений от желаемого на поводу обстоятельств. Можно только простить, попытаться забыть или взглянуть на подлости, горести, разочарования мудрым сегодняшним взглядом, как это удается Олегу, когда бывший стукач, поломавший чужие жизни, а ныне жалкий старичок Петр Кузьмич вымаливает у него, своей жертвы, добрые слова в свой адрес. У каждого из персонажей пьесы своя боль, своя драма, и все жаждут понимания, отклика, будь то вечно пьяный отец Саши и Витьки, его униженная жена, несчастные дети. Словно птица в клетке, бьется среди обмана и жестокости, рвущаяся к другой жизни, мечтательница Саша, не может справиться со своими юношескими комплексами Олег. Пошлость, ханжество под видом борьбы за идеалы душат свежее, молодое, жаждущее свободы и справедливости, и невольно эти реалии старого, вроде бы ушедшего мира проецируются в нынешние времена. И что же? Раньше стукачи строчили доносы «на моральную распущенность» в товарищеский дворовой суд или в партком, а теперь «обесчещенные» девицы с видимым удовольствием вытряхивают интимные подробности на всю страну в телепрограммах типа «Пусть говорят». Вот и говорят, и кричат, и осуждают, перемалывают эту грязь, забыв про то, что «в этом старом особняке когда-то гостил Лев Толстой»…

Режиссер Михаил Рабинович поставил спектакль, трогающий душу, заставляющий думать, сопереживать героям и вместе с ними познать в финале светлую примирительную печаль. И по какой-то неуловимой лирической грусти эта новоиспеченная премьера перебрасывает творческий мостик в другую постановку – кажется, самую первую в этом театре работу тогда молодого режиссера с близким к сегодняшнему названием – «Пять романсов в старом доме». Да, там еще была жива романтика, еще не поменялись духовные ценности денежным эквивалентом, но наступали обстоятельства, требовавшие от каждого бескомпромиссного решения и раскрывавшие истинную суть проживаемой жизни…

Но вернемся в дом из 70-х, построенный талантливым художником Вячеславом Видановым, - с непременным чердаком, тайным пристанищем юных жильцов, с единственным на весь многоквартирный коридор телефоном, накрепко врезанным в стену, с почтовым ящиком на двери подъезда, не запиравшегося ни на какие кодовые замки… И вспомним судьбы соседей по коммуналке, которых играют разные по таланту и опыту актеры. Можно бы поговорить о каждом, есть к чему придраться, но только не хочется. Потому что важно другое: спектакль состоялся, в нем есть настроение, интерес к человеку, настоянный на доброте и сочувствии. И за это спасибо его создателям.

Алла Докучаева.