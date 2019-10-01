«Кыз урлау», или рокабилли по-башкирски

- Ямиля! Уже два года хожу за тобой, как солнце за луной. Сил моих больше нет, красавица! Но ты не гонишь меня прочь и не приближаешь! Скажи, быть может, со мной что-то не так? – вопрошает пылкий юноша, в отчаянии воздев руки к своей возлюбленной.

Черные косы до пояса, красное платье, велосипед – таков образ башкирской красавицы шестидесятых годов прошлого века. А вот тракторист Кутлуахмет (Айнур Ситдиков) «прочитан» по-новому. Теперь он – «стиляга» из башкирской глубинки. Премьера спектакля «Похищение девушки», поставленного по комедии Мустая Карима творческим коллективом Башдрамтеатра, приурочена к вековому юбилею народного поэта. В театре идет ремонт, поэтому зрителям она представлена на малой сцене Театра оперы и балета.

«Кыз урлау» - так название звучит в оригинале. Это сейчас выражение «похищение девушки» имеет криминальный смысл. Но для послевоенного времени это – смесь романтики и древних народных традиций. Актуальна ли такая история в веке XXI? Как оказалось – вполне. Ведь, как известно, меняются эпохи. Но не люди…

Поднимается занавес. На сцене – пожарный Мухаметша (Азат Валитов), его напарник и один из аксакалов деревни, Ажмагул (Олег Ханов). Огненных ЧП в сельской глубинке почти не случается. А вот пожар любви в груди Мухаметши разгорается все ярче. Однако парень робок, и о его чувствах друзья знают даже больше, чем красавица Ямиля ( Гульнара Казакбаева). Его антипод – лучший тракторист колхоза, ударник труда и комсомольский активист Кутлуахмет, который к тому же неплохо танцует. Парень буквально не дает девушке проходу. Что, понятно, причиняет Мухаметше еще больше беспокойства. Характер Кутлуахмета – яркий, он вожак прогрессивной молодежи. Подчеркнуть это режиссер Ильсур Казакбаев решил весьма необычным способом.

Мирный пейзаж сельской жизни оказывается лишь покровом, скрывающим энергию и страсть. Это понимаешь, когда музыканты вдруг начинают играть настоящее рокабилли, а на сцене появляются танцующие стиляги. Такой деревенскую молодежь представить трудно. Кажется, это «креатив» на грани, все-таки Мустай Карим – национальный классик. Однако впечатление минутно и быстро уходит. Понять артистов можно вполне. В прежние годы спектакль ставили Вали Галимов и Рифкат Исрафилов. И потому неудивительно, что постановщики нынешней версии решили избежать повторов. С одной стороны, им нужно было найти свой, неповторимый язык повествования. С другой -сохранить четкую связь с оригиналом и исторической реальностью. В этом смысле движение стиляг оказалось как нельзя кстати: яркое, молодежное и развивалось как раз в те годы. Тем более, что станцевать твист для настоящего джигита – раз плюнуть! Приятно и то, что все же это - башкирские стиляги, национальный колорит не забыт. А хриплый «джазовый вокал», между прочим, похож на традиционное горловое пение. Забегая вперед, скажу: «мюзикловость» спектакля вообще можно назвать его отличительной чертой.

Тем временем селяне готовятся к самому главному для них празднику – Сабантую. Правда, основную инициативу на себя почему-то взял местный участковый милиционер. В помощники себе он берет добродушного пьянчужку, который в порядке исправительных работ должен покрасить белилами все деревья вокруг места гуляний. В «логичности» действа можно усомниться, а вот профессионализм костюмеров сомнений не вызывает. Одежда не только и не столько отражает эпоху, а тонко усиливает черты личностей героев. Например, участковый – большой человек во всех смыслах, что подчеркивает портупея увеличенной длины. Правда, грозой бандитов его назвать трудно. Кто пытается выглядеть браво – так это старик Ажмагул. В память о революционной юности он носит папаху и полувоенную рубашку. А вот Мухаметше удаль подчеркивать не нужно, парень прост в поступках и одежде. Свободный комбинезон-спецовка, серые брюки – о ярких чувствах говорит лишь красная футболка.

Между тем любви все возрасты покорны. Если для молодежи – это соперничество и страсть, то для людей уже сложившихся – глубокая внутренняя работа. Таковы Давлетбай (Хурматулла Утяшев) и Туктабика (Светлана Хакимова). У каждого из них – свой жизненный опыт и свои причины не открывать друг другу сердца. В которых уже зародилось и крепнет то самое чувство, что бывает одним на двоих. Найдут ли они пути друг к другу? И умудренная жизнью Туктабика, и юная Ямиля похпожи: обе они ждут от своих поклонников решительных действий. Правда, Туктабика свой выбор уже сделала…

На фоне их переживаний Ажмагул и его жена Унгабика (Эльвира Юнусова) выглядят очень степенными. Хотя своя «свадебная история» разумеется, есть и у них. И если он считает ее завершенной, то она вовсе не против пережить финал еще раз. Так или иначе, это случится и с другими участниками, находящимися за пределами «любовного круга». Ведь чужих и непричастных в деревне быть не может… Какой же будет долгожданная развязка?

Разумеется, танцевальной. Кто-то скажет: танцы это одно, а актерское мастерство – совершенно другое! И совмещать их не стоит. Однако труппа Башдрамтеатра стереотип разбила. Танцуют, как оказалось, все: и «похитители» Давлетбай с Ажмагулом, и «похищенные» Унгабика с Туктабикой. Но главное – юная красвица Ямиля. И тракторист-ударник Кутлуахмет, завоевавший ее отчаянным и смелым поступком.

Финал комедии называют неожиданным даже сами постановщики. Художник Олег Нестеров, режиссер Ильсур Казакбаев и хореограф Ольга Даукаева подготовили зрителю настоящий сюрприз! А живой ансамбль Ильшата Яхина смог обернуть все действо в эффектное музыкальное оформление.

Иван БЕГМА.