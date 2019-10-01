ВК «Урал»: настрой на результат

Удар – и мяч, подобно шаровой молнии, проносится над самой сеткой. С другой стороны его встречает блок двух рук. Подброшенный вверх, он на миг замирает. И в этот момент игрок точным движением отправляет мяч в корзину. Так проходит тренировка волейбольного клуба «Урал».

Пока одна часть команды работает с мячом, другая занимается физической подготовкой. Совсем скоро ребят ждут игры второго этапа Кубка России. Не за горами и старт чемпионата страны. О задачах на сезон и многом другом нам рассказал главный тренер «Урала» Константин Сиденко.

- Ближайшая серия игр – с 8 по 13 октября в Москве, в рамках второго отборочного тура Кубка. Сейчас ждем прибытия двух наших легионеров, серба Николу Йововича и болгарина Светослава Гоцева, выступавших на европейских соревнованиях. Их прибытие немного задерживается, но терять время не хотелось бы. Чем быстрее ребята начнут тренироваться вместе, тем лучше.

На турнир есть задача-минимум: выход в полуфинал. Хотя, если признаться, мы настроены на более высокий результат. Соперники будут серьезные, например, тот же «Зенит» (Санкт-Петербург).

- Недавно туда ушли два игрока «Урала»…

- Да, это пасующий Дмитрий Ковалев и центральный блокирующий Игорь Филиппов. Адекватной заменой второму как раз стал один из наших легионеров. Так или иначе, этот момент мы пережили, теперь смотрим только вперед.

- На кого в команде делаете больший упор?

- Это зависит от самих спортсменов. Кто в день игры будет в лучшей форме, тот и выйдет на площадку. Вскоре стартует чемпионат России. Кстати, его первая игра – наша, с «Динамо- Ленобласть». Они прилетят в Уфу.

Так вот, у нас есть четкая задача попасть в шестерку лучших. На кону репутация команды и ее тренера. Потому я не могу делать ставку на того волейболиста, которого мне посоветуют, или на более «дорогого». В финансовую ведомость не смотрю, зато ценность каждого игрока определяю в деле.

- Что запомнилось в последних играх?

- Это были матчи первого отбора на Кубок, где я как раз изучал каждого из «уральцев», кто на что способен. Одно дело, когда игрок начинает в стартовой шестерке, и совсем другое – когда он на следующий день выходит запасным.

- Наверняка теперь известен стартовый состав второго тура?

- Да. Это капитан Сергей Макаров, Алексей Спиридонов, Александр Абросимов, Леонид Кузнецов, Денис Бирюков, Роман Брагин. Решение назначить капитаном именно Сергея было моим. С одной стороны, у него есть необходимый опыт, с другой – личные качества. Он без проблем может подсказать что-то другим, да и мне.

- Насколько важен «дух команды»?

- В моем понимании, это основной залог успеха. Ничего не получится, когда каждый сам за себя. Другое дело, если ребята все делают вместе: тренируются, выступают, отдыхают. Сплоченность позволяет повышать уровень мастерства: качество приема передач, блока, нападающего удара. Если атмосфера в коллективе дружественная, тогда спорстмены позитивно воспринимают замечания друг от друга. Конечно, не бывает так, что все играют на одинаково высоком уровне. Тем более что мы привлекаем в команду молодых, давая им возможность развиваться.

- Как прошла подготовка к сезону?

- Собственно спортивные сборы стартовали 1 августа. Первую их часть команда провела в Уфе, дальнейшие тренировки прошли в польском Гданьске. Смена места занятий – шаг больше психологический. Почему выбор пал на Польшу? Подходящие базы есть и в России, но они уже были заняты.

- В чем отличия режима на сборах и между ними?

- В первую очередь, степенью погружения в процесс. Это усиленные тренировки, высокие физические нагрузки. Чтобы вывести физическую форму на пик, нужны спортивный массаж, медицинские процедуры, иногда – просто баня. Когда ты дома, то семейные обязанности не оставляют времени. Кроме того, перед важной игрой нужно банально отдохнуть и выспаться, что дома возможно не всегда.

- Скоро волейбольный комплекс мирового уровня появится и в Уфе…

- Да, спортивный центр в парке Калинина будет действительно высококлассным. Стадион должен будет принять этап чемпионата мира среди мужчин 2022 года. Зал на 6100 зрительских мест, спортивный интернат с тремя волейбольными площадками, бассейн, тренажерная секция – масштаб впечатляет. Разумеется, «Урал» будет проводить там свои сборы. А в другое время площадку займут молодежные команды и женский волейбольный клуб.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.