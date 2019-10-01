До самого неба

Интернет-заседатели любят давать ссылки на документальный фильм, снятый на улицах Уфы более 30 лет назад. Красивые улицы, здания, цветы. Красивые люди. Ностальгия забирается в самые ваши печёнки, так что не сразу понимаете, что в фильме, кроме города, есть ещё одно главное действующее лицо – поэт. Идёт он по улице, никуда не спеша, заложив руки за спину и слегка склонившись вбок, так что даже не вполне осведомлённый зритель сразу признаёт в нём Мустая Карима.

Ведь давным-давно народный поэт республики стал одной из важнейших и незаменимых составных частей нашего города. Сегодня в Уфе ему установлен памятник, в его честь названа улица, его имя носят гимназия и театр. И, наверное, именно по этой причине первая авторская фотовыставка в стенах Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова, открывшаяся 4 октября, посвящена ему же.

«Встречи с Мустаем» – так назвал экспозицию автор – заслуженный работник культуры России и Башкортостана Вячеслав Александрович Стрижевский. Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Мустая Карима.

Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, народный поэт Башкирской АССР – много званий и заслуг было у Мустафы Сафича. Автор же выставки своими работами как бы напоминает нам, что кроме этого он был если и не инженером, то уж точно знатоком человеческих душ. Вдобавок ко всему, ещё и знатоком весёлым. Вот, к примеру, фотография девушки, берущей у Мустая Карима автограф. Многие снимки автор сопроводил развёрнутыми комментариями. Но не этот. А ведь если приглядеться, то увидим в руках улыбающегося поэта заверенный многими печатями вкладыш к… диплому. На нём он сейчас и распишется…

Документальная фотография – искусство мгновения, поймать которое удаётся далеко не всем. И вовсе не обязательно, что удача улыбнётся вам, если вы имеете «навороченную» камеру и некий фотографический «ликбез». Но настоящий профессионал тем и отличается, что кроме умения «держать удачу за хвост» у него за душой имеется нечто такое, что никакой учебой, никакими тренингами не заработать и что идёт откуда-то сверху. Без этого вряд ли получился такой, к примеру, снимок, как «Мустай уходит». Поэт снят со спины, но как никакой другой именно этой фотографией Стрижевский показывает, что истинный рост нашего великого земляка уже при жизни измерялся не с ног до головы, а от головы и до самого неба.

Анатолий ЧЕЧУХА.

Фото Алины Гариповой.