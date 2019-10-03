Мустай Карим: «Оставляю вам солнце…»

Музей истории Уфы пополнился уникальными личными вещами Мустая Карима. Их накануне 100-летия народного поэта передала в дар дочь Альфия Каримова.

Раритеты – рукописные тексты стихов, написанные Мустаем в 1985 году в Малеевке. Рукописные оригиналы поэтов всегда высоко ценятся, и для любого музея заполучить их считается большой удачей. Вот и нашему, еще совсем молодому, музею Уфы повезло! Альфия Мустаевна также передала одну из любимых ручек отца, компьютер, как известно, он не признавал, а доверял свои мысли сначала перьевой, а потом и шариковой ручкам. Вот и эту темно-синего цвета ему вручили как делегату XXVII съезда КПСС. А еще с письменного стола поэта перекочевали в музей настольные часы и лампа. Книга «Батя Ялалетдин», увидевшая свет этой весной, посвящена другу поэта и первому мэру Уфы Михаилу Зайцеву. Она также найдет свое достойное место на музейной полке.

- Папа очень любил Уфу, знал все ее улицы и каждый уголок и, когда уезжал даже ненадолго, скучал, его всегда тянуло обратно, - сказала Альфия Мустаевна. - Когда мне сообщили, что открылся Музей истории Уфы (а папа - один из первых почетных граждан города), то была рада передать сюда его личные вещи.

За бесценный подарок дочь поэта поблагодарила заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова:

- Мустафа Сафич был на передовых позициях. И вы подали прекрасный пример горожанам столицы, чтобы музей и впредь пополнялся экспонатами.

Вице-мэр сделала символический подарок Альфие Мустаевне – зонт с эмблемой музея и пожелала ей быть всегда защищенной от любой непогоды. Еще один подарок – свежий номер журнала «Уфа», посвященный народному поэту, с автографом Альфии Каримовой получили юные читатели детских библиотек. Дети в свою очередь показали сценку из повести Мустая Карима «Долгое –долгое детство», прочли стихи.

P.S. Кстати сказать, Альфия Каримова в директоре музея Тимуре Ильясове признала отличника из Хайбуллинского района, который в свое время оказался на встрече медалистов с Мустаем Каримом, и между ними завязалась дружба.

- В первые дни после открытия мы приняли более двух тысяч человек, - рассказал нам Тимур Ильясов. – Главное же, уфимцы откликнулись на призыв пополнять нашу экспозицию, и многие принесли ценные и интересные предметы, так или иначе связанные с историей города. Сегодня мы получили пять новых экспонатов, связанных с именем Мустая Карима, и они займут достойное место в нашем музее.

…Для школьников, которые пришли в музей, провели экскурсию. Вместе с гидом они «проплыли» по реке времени, которая пронесла их от самых истоков рождения Уфы к ее нынешнему дню. И над ними сияло солнце любви и заботы, завещанное нам всем Мустаем Каримом.

Лилия ЗИМИНА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.