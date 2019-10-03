Набирай высоту, оранжевый мяч!

БК «Уфимец» достойно продолжает традиции башкирского баскетбола. В прошедшем сезоне команда победила в Суперлиге-2, а в предстоящем принимает новый вызов: стартует в Суперлиге-1. Известный журналист, чемпион Европы, призер первенств мира и Олимпийских игр по баскетболу среди ветеранов Валитов Амир Гусманович поделился своим мнением о прогрессе «Уфимца» и баскетболе своей молодости.

- В чем все-таки принципиальное отличие баскетбола современного и 1960-70 годов?

- В первую очередь в физических и ростовых данных. Они быстрее бегут и выше прыгают. Большие ребята, как Михаил Каутин (его рост 212 см), тогда на площадку не выходили. Наши центровые были от 195 до 200 см, сейчас у «Уфимца» защитники такого же роста. Попадали в кольцо мы не хуже, а игра у нас поосмысленнее организовывалась. Сейчас она смещена в сторону скорости: отрыв, быстрый прорыв, раннее нападение. Но должна быть и позиционная атака, а она, к сожалению, зачастую страдает.

- А что вы скажете про «Уфимец»? Наверняка следите за командой?

- Коллектив образца 2018 года мне не очень нравился, а вот нынешний – по душе. В его действиях появилась мысль: снимается мяч с корзины и сразу же начинается быстрая атака. Большая заслуга в этом Глеба Герасименко, скоростного, одновременно нацеленного на передачу партнеру и взятие корзины соперника. Причем атакует он и проходом и дальним броском. Проход у него стремительный, и высокие игроки не всегда успевают остановить игрока креативного.

- В составе есть еще один «самородок» - Михаил Каутин, который может мастерски сделать блокшот и, устремившись через всю площадку, поразить кольцо…

- Михаил полезен в командной игре, всегда подстрахует партнера, и при этом очень зрелищный спортсмен. Я в свое время ценил центровых, которые не просили мяча, а добывали его в борьбе. Каутин же часто возвращает мяч на заднюю линию, либо добывает фолы, или сам эффектно атакует. Не чураясь слэм-данков.



- Если говорить про успех команды, выход в Суперлигу-1 для нашего баскетбола – это?

- Трамплин в будущее. Ведь есть куда прогрессировать: Суперлига-1 - совсем другой уровень, где легко не будет. Кроме опытных коллективов Екатеринбурга и Владивостока здесь выступают молодежные составы грандов отечественного баскетбола – «Химок» и ЦСКА. Очень амбициозные и рослые игроки.



- Сегодня много говорят про необходимость выступления местных воспитанников в составе спортивных клубов. Но разве можно на профессиональном уровне играть только ими?

- Конечно, они должны быть в командах, но выступать, имея в своих рядах одних земляков, невозможно. Этого нет ни в одном игровом виде спорта. Нужно быть реалистами. Если нет, например, хорошего разыгрывающего, чем плохо, когда «варяг» может молодого и неопытного игрока научить тому, что сам умеет.



- То есть у нас пока дефицит с перспективными ребятами?

- В свое время юноши Уфы несколько раз выигрывали первенство России. Значит, они у нас есть. Просто с ними нужно грамотно работать, чтобы были отдача и результат.



- Баскетбол в Башкортостане ведет свой отсчет с 1923 года, но профессиональная его история связана именно с «Уфимцем». Согласны?

- В наше время в баскетбол играли студенты, педагоги, инженеры. Однако уровень был довольно высокий, несмотря на то, что это были любители. Команда Уфы в 1958 году выиграла турнир 2-й группы первенства России, а в 1962 - заняла 3-е место. Что по нынешним меркам можно соотносить с Суперлигой-1. Конечно, «Уфимец» является по-настоящему профессиональным коллективом. Это несомненно. В наше время все было иначе. Когда я попал в сборную республики, то в 7 часов вечера шел на занятия в университет, в 22.00 отправлялся в единственный хороший спортзал техникума физкультуры, а утром уже нужно было бежать на завод на работу. Так мы росли.

- Но ведь в республике была команда «Химик», какое влияние оказала она на развитие баскетбола?

- Этот коллектив стал первым кирпичиком в фундамент профессиональной команды. Хотя ее игроки числились токарями, слесарями, агрегатчиками, большую часть времени они занимались именно баскетболом. И в российских состязаниях выступали очень достойно. И, думаю, именно они «проторили» дорожку в элиту спорта нынешнему «Уфимцу». Хотя и прошло достаточно много времени. Скажем так: «Химик» был своего рода полупрофессиональным клубом.



- Вы в баскетболе более 60 лет, если говорить по персоналиям, кого конкретно отметили бы?

- Давайте сразу оговоримся, мнение будет субъективным. То есть оценки будут на мой вкус. Может случиться так, что кого-то могу обидеть, не упомянув его.

До начала 1960-х баскетбол был довольно медленной игрой. Но в эти годы появились броски в прыжке, перевод мяча за спиной, скрытые передачи. Игровой менталитет тех лет хотел бы показать, рассказав об одном случае, произошедшем в матче первенства России с ростовским «Локомотивом». В атаке были наши соперники, их игрок ошибся, принимая мяч. И в сердцах вскричал с характерным донским акцентом: «Хриша, зачем ты мне даешь на ход, у меня ж стоячий бросок». Так вот, тогда броски в основном были именно «стоячими».

Если говорить про Башкортостан, много нового привнес в игру капитан сборной республики, выпускник авиаинститута Феликс Касимов. В 1957 году после окончания Ленинградского института физкультуры вернулся Вячеслав Сахнов. Буквально за год, применив современные методы тренировки, он создал мобильный коллектив, который выиграл вторую группу чемпионата России. Тогда и произошел переломный момент, и пошло поступательное движение нашего баскетбола. Новейшая же история началась с 2012 года, когда появился «Уфимец». Весомый вклад в его организацию внесли городская администрация, политики и общественные деятели Альберт Мифтахов, Алексей Изотов, а также спортивные менеджеры Валерий Дерепаско, Сергей Медведев, Андрей Волошин. И, несомненно, тренеры команды Руслан Боков и Дмитрий Иванов.

- На играх «Уфимца» на трибунах есть специальный сектор для ветеранов. Это и есть те самые любители, с которых начинались успехи нашего баскетбола?

- Несмотря на то, что многим уже за 70, любим оранжевый мяч, до сих пор играем и приходим поддержать «Уфимец». Мы первыми в России в 1982 году начали ветеранское движение и через 9 лет первыми стали чемпионами страны. Наши игроки востребованы и их приглашают выступать за команды Казани, Москвы, Петербурга. Жаль, что по разным причинам (в основном по финансовым) свою создать не можем. К сожалению, наше движение спортивному руководству не интересно. По существу, за всё, включая зарубежные поездки, платим сами. Но спасибо ректорату УГАТУ, разрешающему нам по воскресеньям тренироваться в спортзале авиатехникума.

- Вы внесли определенный вклад в спортивную журналистику республики и по сей день трудитесь в газете. Как считаете, появление «Уфимца» способствует улучшению освещения баскетбола в СМИ?

- К сожалению, сегодня в нашей профессии, как и в школе, все меньше становится мужчин и это не позитивная тенденция. Кроме того, нужна специализация, нельзя одновременно разбираться во многих видах спорта. А что касается «Уфимца», то появление классного коллектива, конечно же, развивает понимание баскетбола у журналистов и воспитывает болельщиков. На хорошем уровне, с повторами и четкой картинкой проводятся трансляции домашних игр. Иногда с удовольствием смотрю матчи по телевизору, а не на трибунах.

- Вы сказали, что нужна специализация. То есть бывают неточности в публикациях и телевизионных репортажах?

- Есть некоторые претензии к терминологии. Иногда, например, путают игровые отрезки, называя их периодами, а не четвертями. Вместо очков появляются баллы. «Берут подбор», а не овладевают мячом, отскочившим от щита или корзины. В футболе «первым оказываются на мяче». Наверное, все же надо говорить «у мяча». В хоккее «наносят бросок». Думается, нанести можно только удар. Особенно вызывает скептическую улыбку, когда золотые медали вручают на первенствах районов, городов, краев, областей и республик. Даже в первенстве России их нет. Видел «золото» лишь у Габдрахмана Кадырова за чемпионство в ледовом спидвее. 585-я проба была выбита прямо на обороте медали. И еще. Мне совершенно не нравится обращение ряда средств массовой информации к так называемой «клубничке». Возьмите последние события, связанные с Мамаевым и Кокориным. Журналисты встречали наших «героев» и буквально млели от счастья, рассказывая о них. Десятки камер у выхода из места заключения. Непонятна и позиция уважаемых футбольных клубов, ринувшихся подписывать с ними контракты. Игроки они, прямо скажем, средненькие. Например, в каждой команде, выступавшей в первенстве СССР, футболистов более классных, чем упомянутых двое, было по 4-5. Теперь умножьте эти цифры на 12 клубов, состязавшихся в чемпионате, и вы поймете, каков уровень их «мастерства». И большой молодец владелец ФК «Краснодар» миллионер Галицкий, настоявший на разрыве контракта с Мамаевым.

- У нас в стране традиционно популярны футбол и хоккей. А что с баскетболом?

- Большое влияние на его популяризацию оказали победы сборной СССР на Олимпиадах – 72 и 88. А сейчас интерес к игре оживил фильм «Движение вверх». Мы с женой смотрели его в кинотеатре. Картина шла к своему завершению, простой пример игра с США тоже. Остается 6 секунд, американский разыгрывающий готовится произвести штрафные броски. Действие же на экране настолько захватывает зрителей, что одна из зрительниц вдруг затопала ногами и закричала: «Не попади!». Хотя, как знают болельщики со стажем, он забросил оба мяча. Что и повлекло за собой знаменитые на весь мир 3 секунды и победный мяч Александра Белова.

- Многие считают: «Баскетбол – самая умная игра с мячом». Аргументируйте, если согласны.

- Не слишком ли претенциозное мнение? Скорее соглашусь с Гомельским-младшим, что «баскетбол – лучшая игра с мячом». С 1957 года играю в баскетбол и шахматы. Всю первую половину 90-х выступал в международных шахматных турнирах в Австрии. И довольно удачно.

Краеугольный камень баскетбола – быстрота мысли (в шахматном блице тоже), паса, бега, броска. Словом, сумма разных скоростей. Решение следует принимать незамедлительно, а исход матча часто решается за секунды. Вспомните ту же Олимпиаду-72.

- И, в заключение, хочу спросить, что пожелаете флагману башкирского баскетбола на предстоящий сезон?

- Прежде всего хорошей командной игры, а также закрепиться в Суперлиге-1 и попасть в плей-офф.

Беседу вел пресс-атташе федерации баскетбола РБ Рустам Хабиров.