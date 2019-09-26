Свидетели истории

«За третье августа, засели мы в траншею:

Ему дан с бантом, мне на шею»

- так отвечает знаменитый грибоедовский персонаж - полковник Скалозуб - на вопрос о том, какие он заслужил награды. Видимо, современники и так понимали, о каких орденах идет речь, но сегодня для большинства из нас это так и остается загадкой. Если учесть, что речь об августе 1813 года, знатоки истории считают, что брат Скалозуба получил орден Святого Владимира IV степени «с бантом» (обычную боевую офицерскую награду), а сам он - орден Святого Владимира III степени или Святой Анны II степени «на шею».

- Владимир III степени носился на шее потому, что был большим: степени отличались размерами. Ордена I степени еще больше, поэтому их носили на ленте через плечо, - объяснил мне известный уфимский коллекционер Игорь Данилов. Собиранием дореволюционных знаков отличия, орденов и медалей (то есть фалеристикой - от латинского phalera, так назывался нагрудный знак римских легионеров с информацией о войсковой принадлежности) он занимается уже несколько десятилетий. И теперь артефакты из его коллекции участвуют в выставках в Национальном музее.

- Увлекся предметами истории я еще в детском саду - с того момента, как одна девочка принесла старинную монету - серебряные 20 копеек Николая II, и мне ее подарили, - рассказывает Игорь Владимирович. - Она была гораздо красивее минималистичных советских денег: двуглавый орел, шрифт - все было великолепно, а сверху еще припаяны ушки (монета была из монисто). И я стал собирать царские монеты. Собственно, у меня не было выбора: в пору моего детства все мальчишки и девчонки что-то коллекционировали - марки, бумажные деньги, календарики… Тогда дореволюционные артефакты еще не были редкостью. Немало того, что досталось от бабушек-дедушек, хранилось в семьях, так что можно было меняться.

А потом мне в руки попал георгиевский серебряный крест. Это было нечто! Появился интерес именно к наградам. А к монетам интерес потихоньку угас, и ту коллекцию я продал.

- Оказывается, до революции дворники и сторожа носили нагрудные знаки.

- Они исполняли государственные обязанности и любая должность отмечалась знаком. Дворник был самым нижним чином полиции. Российская империя была, как сейчас говорят, империей в мундире: все слои населения принадлежали к тому или иному классу, и каждому полагался свой мундир. Дворянам - дворянский, военным, как известно - военный, чиновники различных подразделений также носили разнообразную форменную одежду. Учащиеся реальных училищ имели свой мундир, гимназисты - свой. А нижние чины - полицейские служители, извозчики, сельские старосты - набирались из простого народа, и им форма не была положена. Ее заменял знак - как правило, с двуглавым орлом, должностью и довольно крупного размера, чтобы издалека было видно, что это идет сельский староста или полицейский. Сельская полиция состояла из десятских, сотских, а в некоторых областях - и пятисотских: они избирались от десяти, 100, 500 дворов. Десятский мог, к примеру, наказать за мелкую кражу - наложить штраф, еще он следил за состоянием дорог. Сельский староста тоже избирался сельским сходом. Это были, так сказать, маленькие крестьянские чиновники, осуществлявшие местное самоуправление.

- Также у вас есть знаки жандарма и городового. Чем они отличались?

- Жандармы занимались в основном политическим сыском. Хотя были у них и чисто полицейские функции: например, в Уфе существовало жандармское управление Самаро-Златоустовской железной дороги.

Вообще на Самаро-Уфимской (впоследствии продолженной до Златоуста) железной дороге было немало должностей со знаками. Переездный сторож отвечал за конкретный железнодорожный переезд - смотрел, чтобы не было воровства гаек, как в рассказе Чехова, и прочих посягательств. Путевой обходил свой участок, следя, чтобы не было повреждений, промоин, снежных заносов.

- А вот крест братства Святого Владимира. Чем оно занималось?

- Просветительской деятельностью. Было множество православных и благотворительных обществ. Чаще всего они создавались при каком-то приходе - например, при Никольской железнодорожной церкви существовало Общество трезвости. Очень известным было Императорское православно-палестинское общество, созданное в 1882 году. Почти все священнослужители состояли в нем. Оно было основано, чтобы люди из простого сословия могли съездить на Святую землю - в Иерусалим: общество брало на себя часть расходов. В Иерусалиме была огромная гостиница, принадлежавшая ему.

Кстати, знаки принадлежности к благотворительному обществу сообщали и о состоятельности обладателя: условно говоря, заплатил человек взносов на 3 рубля в год - ему дали штампованный латунный знак, заплатил 10 - получил серебряный, 500 - золотой.

- Медали царских времен действительно можно считать произведениями искусства...

- Тогда при Монетном дворе состояли искусные резчики. Сначала делалась большая модель, потом рисунок уменьшали при помощи пантографа, далее штамп дорезался вручную. Затем рисунок, а также металл будущей медали утверждал император. К примеру, медаль «В память русско-японской войны» была трех видов: серебряная вручалась защитникам Порт-Артура, светлой бронзы - участникам боевых действий, темной бронзы - лицам, находившимся в составе армии, но не принимавшим участия в боях. А если человек был ранен, имел право еще и на бант.

В последнее царствование медали выпускались почти по любому поводу: самым крупным тиражом (полтора миллиона) отчеканена «В память 300-летия царствования дома Романовых». И это только на Монетном дворе, а сколько еще делалось частными мастерами! А почему? Потому что до революции люди были такие же, как сейчас: каждому хочется иметь какой-нибудь знак отличия. Медаль «В честь 300-летия…» мог испросить даже дворник: его начальник писал рапорт («Прошу наградить дворника такого-то за 10 лет безупречной службы»), и ему высылали грамоту - свидетельство на право ношения за подписью губернатора. С этим документом он шел в ювелирную мастерскую и заказывал медаль частного чекана.

- Вы также коллекционируете фотографии военных и чиновников.

- Они служат иконографическим, то есть наглядным историческим материалом о том, как носились ордена и знаки отличия. По фотографии военного специалист может определить его полковую принадлежность: раньше на погонах помещали шифр полка, кроме того, сама форма была разной и часто очень красивой. Гимназисты носили темно-синие фуражки с белым кантом, а на шинели - серебристые пуговицы в два ряда и синие петлицы опять-таки с белым кантом (за все это их прозвали «синяя говядина»). На фуражке был и знак - лавровые веточки (символ знаний), в середине которого и на поясной пряжке помещалась аббревиатура названия гимназии: «У.Г.» - «Уфимская гимназия». Есть у меня и фото чиновника с хорошим стажем: «Станислав» и «Анна» - стандартный набор, который получали после 10-15 лет работы.

- Большинство старых домов в Уфе снесено. Скорее всего, интересных вещей у нас больше не найти?

- Наверное, да, тем более что теперь места сноса сразу оказываются за забором. Моя последняя находка случилась на улице Мустая Карима - там снесли старый деревянный дом рядом с мечетью, и я нашел велосипедный номер 1930-х годов. Ведь при царе и в первые годы после революции у них были номера, мало того - за них платили налог.

Записала Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru