Пять матчей – пять побед

Волейбольный клуб «Урал» завершил выступление на первом из двух этапов отбора на Кубок России. И вышел лидером из своей зоны, набрав 14 очков. Впереди у уфимцев – игры второй части, которые пройдут в Москве с 8 по 13 октября. А финальные матчи состоятся в декабре.

«Урал» взял хороший игровой темп, о чем говорит статистика последних пяти игр. Пожалуй, самой сложной была встреча с «Югрой-Самотлором»: победу в ней вырвали с минимальным преимуществом. Проще было с челябинским «Динамо» и «Факелом», их победилис сухим счетом. Уже потом разобрались с «Тарханом» (Стерлитамак) и «Нефтяником» (Оренбург). В этих матчах «Урал» показал один и тот же почерк: быстро достигал преимущества на старте и всю игру держал разрыв в пять-десять очков. В результате – пять побед в пяти встречах.

Залогом успеха стала хорошая подготовка перед турниром. В таких случаях нагрузка на спортсменов рассчитывается так, чтобы привести физическое состояния в пиковую стадию. Вот что рассказал президент клуба Владимир Багметов:

- Первые две недели подготовки прошли в Уфе, а потом уехали в польский Гданьск. Для чего это было нужно? Смена места полезна в психологическом плане, новые условия всегда интересны. Но есть такой момент, что тренироваться на российских базах выходит дорого. А у поляков в прошлом году готовились москвичи из «Динамо», они площадку оценили на «очень хорошо». Поэтому ее выбрали и мы.

Теперь «Урал» ждут следующие спортивные сражения. Кубок России – второй по значимости турнир после национального чемпионата. Впервые он прошел в 1993 году, «Урал» тогда был «Нефтяником Башкортостана». Начав выступать во втором эшелоне, уфимцы уже в 1996-м добились перевода в Суперлигу. Где играют и по сей день.

Свое нынешнее название клуб получил в двенадцать лет назад. С тех пор в его рядах успело поиграть несколько иностранных легионеров, возглавляли иностранцы и тренерский штаб. Сегодня гостей из-за рубежа всего двое – серб Марко Ивович и болгарин Святослав Гоцев. Что интересно, в последних пяти матчах они не участвовали, поскольку выступали за свои сборные в чемпионате Европы. Но они присоединятся к команде в следующих играх. Значит, у «Урала» есть еще не раскрытые козыри. О чем и рассказал главный тренер Константин Сиденко.

- Задачу на данный момент мы выполнили, теперь нас ждет второй этап отбора. Там и решим вопрос прохода в следующую стадию Кубка. Хотя по стартовому составу еще есть вопросы. Вернутся легионеры, тогда посмотрим, что к чему. Скажу лишь, что это – волейболисты очень хорошего уровня. Капитаном команды станет Сергей Макаров. Таково мое решение: опыт позволит ему повести ребят за собой.

Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод: на матчи в Москве «Урал» прибудет во всеоружии. Спортсмены понимают, что результат их выступлений окажет большое значение и на развитие спорта в республике. Об этом, в числе прочего, они говорили на встрече с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, которая состоялась в администрации города. Приветствуя их, Ульфат Мансурович поблагодарил за хорошую игру.

По словам руководства клуба, работать на результат они планируют и в дальнейшем. Пять побед в пяти матчах – это хорошо, но есть, что улучшить и усилить. «Во втором туре нужно удержаться в двойке лучших, чтобы выйти в полуфинал Кубка. Это одна из задач на турнир. Но уже сейчас мы готовимся к чемпионату России», - отмечает Валерий Багметов.

В свою очередь, Ульфат Мустафин рассказал о планах по строительству в Уфе волейбольного центра.

- Планируем разместить его в парке имени Калинина. Если до конца года будет готов проект и завершена экспертиза, то в следующем сезоне начнем строить. Было много споров о том, каким должен быть спорткомплекс. В итоге создадим арену на 5100 зрителей и три спортивных зала. А еще – детский интернат и отель. В более отдаленной перспективе думаем о фитнес-клубе с бассейном.

Уже известна одна немаловажная деталь будущей арены: над ней смонтируют так называемый медиа-куб. Таковы рекомендации Международной федерации волейбола. Так или иначе, создание нового спортивного комплекса входит в план развития республики на ближайшие пять лет. Спорту в последние годы вообще уделяется повышенное внимание, что отметил и игрок «Урала» Леонид Кузнецов.

- Уверен, что молодежь не упустит этих возможностей и найдет себя в спорте. И наша будущая смена окажется по-настоящему достойной! – сказал он.

Егор СОЛНЦЕВ.

Фото Андрея ВДОВИНА