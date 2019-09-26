К нам идет Аксаковская осень

Традиционно в конце сентября мы отмечаем Аксаковские дни.

О том, что нас ожидает в дни торжеств, рассказали на пресс-конференции в медиацентреГТРК «Россия».

- Приехали гости из многих регионов России, а также из Чехии, Болгарии, Франции, - отметил директор мемориального дома-музея С.Т.Аксакова, писатель Михаил Чванов. - Праздник начнется с уроков чести в командном речном училище. Семья Аксаковых - державная, патриотическая, и такое начало подчеркивает это. Курсантам-первокурсникам зачетные книжки вручат адмиралы, генералы и директора оборонных заводов России, приехавшие их Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска. На уроки приглашены родители курсантов, что, несомненно, придаст мероприятию особую торжественность.

В Аксаковской гимназии №11 пройдет урок, посвященныйгостю праздника, большому русскому писателю Виктору Ивановичу Лихоносову.Его произведения пронизаны духовностью, раскрывают сложный внутренний мир человека, его проза – лучшие традиции нашей классики.

Посмотреть на родовое гнездо из Чехии приедет дальняя родственница Аксаковых Александра Всеволодовна Крепицкая. Ее семья покинула родину в период Гражданской войны.

Михаил Андреевич сказал, что рад, что в этом году праздник посетит гостья из Болгарии.

- С 1991 года бываю в Болгарии, и как-то набрел на заброшенное кладбище русских воинов, - рассказывает он, - за кладбищем ухаживала простая болгарка, за эти годы она добилась официального статуса захоронения. Я не мог не пригласить ее.

По традиции в Аксаковские дни будут вручены студенческие премии молодым исследователям аксаковского творчества. Об этом рассказал председатель городского Совета Валерий Трофимов.

- Уровень работ растет, границы исследований расширяются, что радует, - отметил он, - в прошлом году было номинировано 9 участников. В этом году премии вручим 27 раз. Премия стала международной, у нас есть студенты, которые защищают свои работы на английском языке. Еще одно новшество года - защита пройдет публично. Темы исследований, связанных с изучением жизни и творчества Сергея Тимофеевича и его семьи, носят и прикладной характер, и просветительский и научный.

Директор Дома дружбы народов Ильгиз Султанмуратовотметил, что Аксаковский праздник хотя и стал традиционным, но продолжает радовать своей неформальностью, живым откликом, он притягателен и актуален.

В этом, несомненно, принадлежит большая роль вдохновителя «марафона» Аксаковских праздников Михаила Чванова. В эти дни пройдет его юбилей. Режиссер торжественных мероприятий Альмира Сафаргулова отметила:

- Вечер пройдет в Народном доме Аксакова. В нем примут участие оркестр Театра оперы и балета, солисты Владимир Копытов, Любовь Буторина. Выступят также ВахитХызыров, Владимир Суханов, фольклорный ансамбль«Таусень», солистка Екатерина Ямщикова, группа «Премьер».

28 сентября Аксаковский праздник придет на белебеевская землю, Гостей будет принимать село Надеждино.

- В этом году праздник будет ознаменован 260-летием Дмитриевского храма. По этому случаю сотрудники Аксаковского музея проведут круглый стол, повсеместно пройдут концерты, гуляния. Белебеевцы с нетерпением ждут Аксаковскую осень, это один из главных наших праздников, - рассказал начальник управления социального развития администрации Белебеевского района Олег Данилин.

В Зубово Уфимского района тоже ожидается насыщенная программа – на центральной площадке села развернутся национальные дворики и тематические площадки. Также пройдут народные гуляния, встречи с родственниками писателя, ценителями его творчества и праздничный концерт в Кармаскалинском районе.

Что еще интересного познавательного подарят эти дни? 27 сентября в Мемориальном доме-музее откроется выставка «Отражение» члена Союза художников России и Международной организации художников ЮНЕСКО Резяпа Вакилова. В саду имени Аксакова пройдет литературно-фольклорный праздник «Ожившие страницы любимых книг». В парке будут работать различные площадки: детская, литературная, музыкальная, ремесленная, фольклорная.

Лилия ЗИМИНА.

Фото автора.