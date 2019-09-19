От сварщика до кулинара

Побыть в роли плотника, парикмахера, врача и не только. 17 и 18 сентября примерить на себя около 100 самых востребованных в настоящее время специальностей смогли ребята из общеобразовательных школ, ссузов и вузов республики. В фойе торгово-выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо» прошел четвертый фестиваль профессий «ProfФест». С открытием гостей поздравил председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

– Приятно, что здесь так много людей. А это значит, что вы понимаете: чтобы добиться успеха в жизни, надо что-то активно делать. Жизнь у вас будет очень интересная, вы увидите много перемен. По мнению ученых, в ближайшие 15 лет 85 процентов нынешних профессий исчезнут. Это не коснется таких, где люди что-то делают руками. Напротив, такой труд станет более востребованным, – сказал он, обращаясь к молодежи.

Демонстрационные площадки организаторы поделили на шесть зон: природа, информация, техника, человек для человека, творчество, кулинария. Ребят ждали тесты, социологические опросы, мастер-классы, учебные тренажеры и увлекательные лекции.

Одиннадцатиклассник из Буздяка Булат Ситдиков, например, с удовольствием послушал информацию о профессии нефтяника. Он приехал на фестиваль по рекомендации районного центра занятости населения и не пожалел.

– Предварительно по Интернету прошел тестирование и выяснилось, какие специальности мне больше подходят. Оказалось, что творческие. Но несмотря на это, хочу работать в нефтедобывающей отрасли, потому что прибыльно и интересно, – признался школьник.

А девятиклассник из Чесноковки Никита Кудряшов испытал себя в качестве сварщика.

– Здесь очень много нового, захватывающего. Я попробовал соединить металлические детали на тренажере-имитаторе ручной электродуговой сварки, – поделился он.

Организаторы отмечают, что в проекте участвуют не только выпускные классы, но и пяти-, шести-, семиклассники.

– Мы привезли сюда 5 «А» из 126-й школы Уфы. Ведь уже в раннем возрасте дети начинают интересоваться профессиями. Наши девочки с большим любопытством понаблюдали за медиками. Было очень познавательно видеть, как оказывается первая помощь, делается искусственное дыхание, наблюдать на мониторе за зародышем, – рассказала представительница родительского комитета Регина Газиева.

Ученицу 5 класса из лицея №107 Кабибу Жураеву привлекла кулинарная площадка. С помощью заведующей производством кондитерского цеха «Эко Пышка» она оформила пряник разноцветной глазурью.

– Разрисовала его в виде клубничного мороженого. Еще из теста сделала розочки. Кем стану, когда вырасту, пока не решила, – говорит девочка.

Всего в творческих мастерских, организованных работодателями и образовательными учреждениями, были представлены около ста специальностей. Ребята толпились возле технических приборов: измеряли толщину металла, копали землю ковшом экскаватора.

– «ProfФест» – уникальная возможность узнать, где и чему можно научиться в нашей республике и где потом работать, – отметила и. о. заместителя премьер-министра правительства Башкортостана Ленара Иванова. – Сегодня уже нет шума, копоти, которые бывают, по мнению многих людей, в производственных цехах. Мир рабочих профессий не просто роботизируется, но и наполняется новыми смыслами, приходящих туда креативных людей.

Начальник Управления образования городского округа г. Уфы Елена Хаффазова:

Фестиваль «ProfФест» – всероссийского уровня. Проводится у нас четвертый год. И с каждым разом собирает все больше молодежи. Уфимские школьники, благодаря этому проекту, делают мотивированный, осознанный выбор профессии. От имени администрации городского округа желаем им правильно выбрать свой жизненный путь. Всего самого доброго!

Организаторы уверяют, что результат профориентационной деятельности налицо. Все больше выпускников получают только востребованные работодателями дипломы. Следовательно, снижается количество безработных. А многих ребят фестиваль «ProfФест» сможет предостеречь от неосознанного выбора будущей специальности, который нередко делается, под влиянием друзей, родителей, моды. Ремесло лучше выбирать, следуя полученным в школе компетенциям, своим увлечениями способностям.

Мария Николаева,

Фото Риты Ишниязовой