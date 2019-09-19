И снова он, наш Рудик

Каждый год вместе с Международным фестивалем балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, который проходит в эти дни в театре и оперы и балета, наш легендарный земляк словно возвращается к нам. Вскоре памятник в исполнении заслуженного художника РБ Владимира Лобанова займет свое место рядом с мемориальной доской театра.

Белый ворон

Имя Рудольфа Нуреева давно обросло мифами, зачастую слишком «желтыми» и недостоверными, но всем известно его страстное и самоотверженное служение балету. Как наиболее плодотворный танцовщик, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса: в год он исполнял более чем в 200 спектаклях. Его могло вывести из себя небрежное отношение к партии партнерши, темп, неверно взятый дирижером.

Приехавший на фестиваль исполнитель роли Рудольфа Нуреева в кинофильме Рэйфа Файнса «Белый ворон», солист Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Олег Ивенко признался:

- Получил огромный спектр эмоций после «переживания» его молодости. Я не представляю, что со мной произошло бы, если сыграл всю его жизнь.

Олег поблагодарил организаторов и отметил особую важность проведения фестивалей такого масштаба, также упомянув нереальную энергетику и невероятную личность Нуреева как человека, танцора, балетмейстера.

После стартовавшей весной премьеры фильма в США и Великобритании, Японии и Италии критики отметили яркий режиссерский взгляд и убедительность исполнителя?главной роли. Уфимцы тоже могли увидеть тот же пронзительный взгляд, упрямую складку бровей и экспрессивность движений.

- Он был великим артистом и личностью невероятной силы. Ведь требуется именно такая сила, чтобы?бороться с системой. А он это сделал в еще совсем молодом?возрасте,?решив остаться в Париже. Вот вы так смогли бы - оставить прежнюю жизнь, родителей, зная, что,?возможно,?никогда?их больше не увидите? - считает Олег.

В концерте «Гала-Нуреев» Олег Ивенко выступил с номером «Путник» на музыку группы «Apparat» в хореографии Марселя Нуриева. Своими выступлениями звезды российского балета отдали дань уважения памяти великого танцовщика. Зрителям гала-концерта были представлены фрагменты из шедевров отечественного и зарубежного балета – «Журавлиная песнь» Л. Степанова – З. Исмагилова, «Жизель» А. Адана, «Сатанилла» Ц. Пуни, «Легенда о любви» А. Меликова, «Корсар» А. Адана, «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Эсмеральда» Ц. Пуни, «Дон Кихот» Л. Минкуса.

Специально для фестиваля хореографом Ринатом Абушахмановым была подготовлена композиция «Октет» на музыку Эдварда Элгара. Дмитрий Антипов представил «45 минут тишины» Дениса Бородицкого.

В концерте приняли участие солисты Башоперы и ведущих театров России и зарубежья: Приморской сцены Мариинского театра – заслуженная артистка РБ Ирина Сапожникова и заслуженный артист Кыргызской Республики Канат Надырбек, премьер Михайловского театра Иван Васильев, солистка «Кремлевского балета» Екатерина Первушина, солист Словацкого национального театра Артемий Пыжов, лауреат международных конкурсов, резидент-хореограф London Russia Ballet School, художественный руководитель «Rudy Dance Lab» Дмитрий Антипов, заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии им. С. Юлаева Гузель Сулейманова.

Королева и туфли

Имя Рудольфа Нуреева стало еще ближе с приездом его личного массажиста и импресарио Луиджи Пиньотти, который поделился рассказом о знакомстве с великим танцовщиком, о многолетней дружбе и сотрудничестве.

- Он был трудоголиком, очень профессиональным. Полностью посвятил себя танцу, делая счастливыми всех вокруг. Все, что он делал – делал замечательно, особенно если это касалось России, - отметил Луиджи. - Никогда не говорил о политике, не лгал и ни одного плохого слова не сказал о своей Родине и Уфе. Я приехал сюда, где родился Нуреев, и увидел здесь особую атмосферу. Все, что я делаю: концерты, шоу по всему миру, - то в память о нем.

Популярность Рудольфа Нуреева была невероятной, сложился даже термин «рудимания». Знаменитости, миллиардеры и первые лица государств спешили с ним подружиться: его принимали и королева Елизавета II, и леди Диана, и Жаклин Кеннеди. Однажды на официальном приеме, в присутствии английской королевы, ему стало жарко, и он спокойно снял туфли, продолжая как ни в чем не бывало разговор. Скандал не разразился, присутствующие, включая королеву, предпочли притвориться, что ничего не заметили. Своими необычными поступками гений заставлял общество принять его правила игры, одним жестом отменяя общепринятые.

Самые трепетные отношения связывали его со знаменитой примой лондонского Королевского балета, постоянной партнершей Марго Фонтейн. Когда они начинали танцевать вместе, ей было 43 года, Нурееву – 24, но именно она стала инициатором их партнерства, которое обогатило обоих. После классической «Жизели», «Маргарет и Арман», поставленного специально для них Фредериком Аштоном, и «Баядерки» в постановке Мариуса Петипа, возрожденной Нуреевым, о нем заговорили как о величайшем танцовщике XX века. В 1964 году после «Лебединого озера» на сцене Венской оперы их вызывали на сцену восемьдесят девять раз!

Привезенные в Уфу уникальные снимки для выставки «И снова он, наш Рудик» еще раз погрузили зрителей в мир Нуреева, такой грандиозный и непостижимый. Организаторы выставки отметили, что в процессе подготовки к проекту была найдена фотография, на которой запечатлены Рудольф Нуреев и Луиджи Пиньотти. Экземпляры совместных фото с автографом и пожеланиями синьора Пиньотти отправятся в архив Башоперы и во Францию.

- Чего я только не прочитала о Нурееве, журналисты выливают на него тонны грязи. А ведь главное в человеке - сущность, то, что он может тебе открыть новое, - считает известный искусствовед Роксана Сац, приехавшая на фестиваль вместе с Московским театром им. Н.И. Сац. – Он необычайно талантливый и сложный человек. Самые великие танцовщики, которые пройдут через века, в чем я согласна с Виталием Вульфом, сказавшем в своем «Серебряном шаре», – Анна Павлова, Рудольф Нуреев и Вацлав Нижинский.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНЯЗОВОЙ.