Про «Республику ШКИД» и «Батю Ялалетдина»

Молодежный театр имени Мустая Карима начал 30-й сезон. Чем он порадует зрителя рассказали директор театра Рафис Мухамедьянов и художественный руководитель Мусалим Кульбаев.

- В наших ближайших планах до нового года показать пять премьерных спектаклей. Будет много мероприятий, приуроченных к столетию республики и народного поэта Мустая Карима, чье имя с гордостью мы носим, - говорит Рафис Гареевич.

Приятных творческих сюрпризов театр подготовил немало, в том числе и для детей. Башкирская труппа покажет 25 и 26 сентября премьеру по пьесе Зухры Файзуллиной «Проказы кота Мурзика». Русская приступила к постановке «Республики ШКИД» по произведению Григория Белых и Леонида Пантелеева. Это, безусловно, вызовет немалый зрительский интерес, в том числе взрослой аудитории. Мы, зрители 70-х, хорошо помним одноименный знаменитый фильм Геннадия Полока, где играл звездный состав актеров, а в главной роли был Сергей Юрский. Образы Цыгана, Мамочки и другой беспризорной братии школы имени Достоевского крепко вошли в сознание. Как это будет уживаться в зрительском восприятии с героями новой постановки Молодежного?

- Последние 30 лет к этому материалу театры не обращались, - сказал Мусалим Георгиевич, - Магистральное произведение, имеющее прямое отношение к молодежному театру и молодежной политике, абсолютно наш материал. В повести идет речь о 1920-х годах, когда вся страна с усилием поднималась из разрухи и хаоса. В то время создавались детские дома для трудных подростков, где их пытались, как мы сейчас говорим, социализировать. - Но это не просто произведение об украденном детстве и гимн педагогическому подвигу. Меня поразило то, насколько произведение проникнуто солнечным светом, несмотря на все ужасные обстоятельства жизни. Как эти подростки готовы творить, созидать мир вокруг себя! Какие они оптимистичные, энергичные, с бесконечным ощущением перспективы. Спектакль будет о том, что молодежь — локомотив, устремленный в будущее.

Художник Наталья Белова показала макет будущего спектакля – мрачный двор старого кирпичного дома и – пояснила:

- За полуразрушенными стенами кипит новая жизнь и герои повести стремятся к ней. Жажда жизни ломает стены, она прорастает сквозь кирпичи и бетон.

Наталья Юрьевна рассказала, как искала прообраз двора для воплощения идеи: обходила петербургские дворы, осматривала заброшенные усадьбы, старые дома, где фасад вроде «залакирован», а во внутреннем дворе – осыпающаяся штукатурка, выбитые кирпичи… Возникает параллель не только внешняя, задача пробиться сквозь тернии, упадок и депрессию к светлому, к лучшей жизни есть и сейчас.

Что еще ожидает зрителей осенью? 20 сентября в Театральную ночь покажут спектакль московского драматурга Марты Райцес (режиссер - народная артистка РБ Ольга Мусина) «Я –кулак» Я-А-Н-Н-А». В спектакле - 10 актеров и только один говорящий голос глухой от рождения девочки. Он о многом заставит задуматься, прежде всего, о том, как найти себя в этом непростом и не очень справедливом мире.

Театральная ночь совпадает с гастролями Пермского театра юного зрителя, и 19 сентября - детский спектакль «Чемоданное настроение» Анны Богачевой – сказка для ребят. ,Игры, фокусы, волшебство. Дети станут взрослыми, а взрослые – детьми… Что из этого получится? Спектакль утренний, а вечером на сцене – «Первая любовь» по мотивам произведений Ивана Тургенева. Режиссер - постановщик Дмитрий Заболотских взял за основу повести «Вешние воды», «Дым», «Дневник лишнего человека», а также использовал стихи Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Фета. 20 сентября на сцене большого зала покажут «Еврейское счастье» по пьесе Людмилы Улицкой. Простая, лирическая, в чем-то банальная, но очень узнаваемая семейная история о страстном желании матери сделать собственного ребенка счастливым.

Главная героиня Эсфирь Львовна, первоклассный модельер, отработавшая 40 лет в столичном театре, имеет мощный и неукротимый характер. Она вступает в противоречие с собственным сыном, который имеет абсолютно другие понятия о жизни…

Лилия ЗИМИНА.