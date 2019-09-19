«Театру надо просто служить, не ожидая славы»

Согласно результатам социологических исследований, каждый второй житель страны никогда не бывал в учреждениях культуры (55%). Более 70 процентов опрошенных, посещающих театры, отмечают, что идут в них ради того, чтобы увидеть интересные постановки и живую игру актеров.

Что же стоит за этой самой живой игрой актера? Почему служение театру и зрителю сравнимо с монастырской аскезой? Как может роль управлять актером? Об этом мы узнали из беседы с заслуженной артисткой Республики Башкортостан, актрисой Русского драматического театра Айгуль Шакировой.

- Когда вы начали задумываться об этой профессии? Что вас подтолкнуло на этот путь?

- Примерно с 3-4 лет я стала давать домашние вечерние концерты и спектакли. Брала с журнального столика программу передач из «Советской Башкирии» (бабушка всегда ее вырезала) и представляла себя:

«Выступает народная артистка СССР Айгуль Шакирова!» После следовали какие-то импровизации, в финале которых мне аплодировали родные. Я уже тогда знала, что такое лимит времени, так как должна была успеть все показать до начала программы «Время». Для меня это было просто детское баловство, но никак не профессия.

В старшем возрасте последнее, кем могла представить себя, то это актрисой. Мне казалось, что я недостаточно талантлива, недостаточно красива.

К тому же училась в физико-математическом классе, все мои одноклассники шли соответственно на физико-математический факультет, и я тоже собиралась.

Однако моя мама (огромное ей спасибо за это) положила на стол объявление о наборе первого экспериментального курса при Русском академическом театре, который собирал Михаил Рабинович.

Показала объявление подружке, она захотела пойти, и я отправилась с ней за компанию. Подруга не поступила, а у меня получилось.

- Значит, вы считали, что быть актрисой - не ваше призвание?

- Пока училась в институте, со мной это происходило практически каждые два месяца. Вдруг наступало «озарение», что я не актриса, что этого недостойна. Вообще есть хорошее выражение: «На первом курсе студент считает себя звездой, на втором - талантливым, на третьем видит себя бездарностью, а на четвертом, когда надо выпускаться, понимает, что он полный ноль».

Чем больше находишься в этой профессии, тем больше убеждаешься, что еще ничего не знаешь. Ее приходится постигать каждый день, учиться всю жизнь.

- Если вам предлагают роль, которая, как вам кажется, не подходит и не нравится, вы будете ее играть?

- Я заключаю с театром контракт, согласно которому обязана сохранять длину и цвет волос, не менять прическу, не худеть и не толстеть, а также выполнять ту работу, что мне дают. На самом деле, когда достается роль, которая тебе не близка или даже противоположна, то для актера это настоящее счастье! Вдруг появляется возможность сыграть то, что ты, возможно, никогда не проживешь. Актер чаще расстраивается, когда ему дают примерно одинаковые роли.

Бывает и так, что по отношению к герою возникает принципиальное нравственное сопротивление, и артист отказывается. У меня такого никогда не было, хотя недавно мучительно работала над одной ролью, и это действительно было морально сложно, но я сказала себе: «Айгуль, это проверка твоей профессиональности».

- Какую роль в своей карьере вы считаете самой успешной и почему?

- Для меня роли как дети. Ни одна мама не скажет, какой ребенок самый любимый. Такого не бывает. Есть сложные роли, которые тебя многому учат. Даже если они получились не очень хорошо, все равно преподали какой-то урок. Есть легкие, успешные, комедийные, на которые любят приходить зрители, однако профессионально немного дают.

А бывают роли, которые ты играешь в первую очередь для профессионалов, потому что обычный зритель этого не поймет.

Но все-таки самая статусная и первая моя главная роль была в институте, где я сыграла Марию Стюарт.

И была очень важная - Купава в «Снегурочке». Тогда я получила свою первую премию за лучшую женскую роль. Кстати, ее мне присудили критики, которые буквально год назад сами же в пух и прах разнесли мою работу.

- Случалось ли, что профессия мешала личной жизни? Приходилось ли выбирать?

- Чем старше становишься, тем лучше понимаешь, что личная жизнь, семья, друзья являются источником твоего вдохновения.

Я никогда не хотела ничем жертвовать. Мой принцип - стараться жить в гармонии, соблюдать баланс.

- Бывало ли такое, что после спектакля вы долго не могли выйти из образа?

- На втором курсе я играла Настасью Филипповну в спектакле «Идиот» по произведению Федора Достоевского.

В одной сцене я говорила монолог и падала в обморок. Это был потрясающий по накалу эмоций отрывок, на репетиции приходили посмотреть старшекурсники. Уже непосредственно на экзамене, во время спектакля, падаю в обморок, меня ловит мой однокурсник и уносит за кулисы. Пытается поставить на ноги, а я действительно в обмороке! Это длилось всего секунд 15-20. А когда объявляли оценки, мой мастер говорит, что один студент не сдал, и им оказалась я. Все в шоке. Знаете, как он это объяснил? Не я управляла ролью, а роль управляла мной.

- Какой совет вы можете дать тем, кто собирается стать актером?

- Первый и, пожалуй, главный - хорошо подумайте, действительно ли вы хотите прийти в эту профессию?

Второй совет – осознать, что театр – это не работа, а служение.

Актер - словно человек, решивший уйти в монастырь. Эта профессия строится где-то на раздавленном самолюбии. Это бесконечный, тяжелый труд, и никто не гарантирует, что ты при этом станешь успешным и знаменитым.

Если вы все же решились, то просто служите. Не ждите славы, не бросайте карты удачи.

Полина БАЛАБАНОВА.