Быть ремонту или не быть?

5 сентября Башкирский академический драматический театр открыл свой юбилейный – 100-й сезон. Однако помимо зрительской любви этот дворец мельпомены давно ждет другого подарка – залы нуждаются в ремонте и техническом обновлении. Планируется, что на время работ некоторые постановки будут демонстрироваться на сцене малого зала Театра оперы и балета.

Затянувшийся апгрейд

Этого события, с не меньшим трепетом, чем юбилея и премьер, здесь ждут давно. В 2016 году вышел Указ главы республики о праздновании 100-летия театра, тогда речь шла о реконструкции, но во время составления сметы выяснилось, что для нее требуется большее финансирование, чем выделялось. Кроме этого, правила ввода здания в эксплуатацию после реконструкции довольно жесткие, и это повлекло бы дополнительные расходы. Совместно с Министерством культуры республики и вышестоящими органами приняли решение о проведении капитального ремонта.

Переоформив документы, ровно год назад получили положительное заключение экспертов о стоимости работ.

Так как средства выделяются из бюджета, для проведения закупок необходимо согласовать их с вышестоящими органами.

– Процесс затянулся дольше, чем ожидали: после изменения НДС снова пришлось пересчитать смету и только в апреле мы смогли заявиться на аукцион для определения подрядчика, – говорит Иршат Ишбулатович.

Возникло еще одно препятствие – после определения подрядчика в Федеральную антимонопольную службу подали иск. Жалобу сочли частично обоснованной. Снова пришлось проделать тот же путь: устранить нарушения и подавать заявку на новый аукцион.

– Надеемся, что на этот раз все сложится удачно. Театр действительно нуждается в обновлении, и хотелось бы все-таки отремонтировать его, – говорит коллектив.

Работы запланированы масштабные и охватывают большой и малый залы. Это апгрейд и верхней механики, и постановочного освещения, звукового оборудования, слаботочных сетей, силового оборудования механики сцены. Также необходим ремонт вентиляции, внутренних сетей электроснабжения, канализации, отделочные и прочие сопутствующие работы.

Экономика театра

По предварительным подсчетам называли сроки - 9-10 месяцев. Это означает, что на протяжении всего сезона артисты не смогут играть на своей сцене. Так как театр - бюджетная организация, ему необходимо выполнять требования по плану финансово-хозяйственной деятельности. Чтобы показ спектаклей не прерывался, был предоставлен малый зал Театра оперы и балета.

По причине небольшого количества посадочных мест в альтернативном помещении, будет нелегко удержать показатели на должном уровне, и сейчас руководство ведет переговоры с Министерством культуры об изменении требований. Если количество премьер и валовой сбор можно уменьшить, то снижать количество зрителей нельзя – показатели контролируются федеральным планом.

– Хотим добиться разрешения уменьшить посещаемость на время ремонта: ведь в зале, который мы подобрали, всего 181 место, а план рассчитан на наши 466, – говорит директор.

Конечно, аншлаги бывают не всегда, но в репертуаре есть спектакли, пользующиеся неизменным спросом, причем не один год. Например, постановка «Зулейха открывает глаза» сыграна 45 раз за неполные два года со дня премьеры и ни разу не было свободных мест. Но даже если какой-то спектакль не пользуется особым спросом, его не снимают с репертуара сразу – желательно, чтобы он окупил вложенные средства. По словам Иршата Ишбулатовича, нельзя предугадать, как «выстрелит» та или иная постановка. К примеру, самый бюджетный спектакль «Навстречу мечте» на сцене с 2012 года (на его подготовку ушло около ста тысяч рублей), но до сих пор любим публикой. А в целом на одну премьеру может уйти от трехсот тысяч и более. Львиную долю составляют гонорар автора, оплата работы режиссера, сценариста. Также сюда входит покупка тканей, материалов для костюмов и декораций, которые создаются в столярном и пошивочных цехах театра.

– Некоторые вещи покупаем готовые, например, головные уборы. Что, конечно, дороже, но у нас нет специалиста по их изготовлению, – говорит художник Альберт Нестеров.

Если при постановке нового спектакля использовались какие-то гранты (например, до 2018 года в России действовала федерально-целевая программа грантов «Культура», также есть грантов Главы Республики Башкортостан на поддержку наиболее значимых творческих проектов в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии), то он не будет включен в число обязательного минимума премьер в год, которых должно быть не меньше пяти.

– Я не согласен с тем, что сейчас не любят театр. Даже на самую невостребованную постановку найдется свой зритель, – считает Иршат Файзуллин.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Корзинка

На сегодняшний день самым кассовым спектаклем театра считается «Зулейха открывает глаза». Во время гастролей в Московском академическом театре имени Пушкина билеты на него стоили до десяти тысяч рублей за место.