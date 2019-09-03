Есть проблемы – ищем решения

В Уфе прошел форум детских хирургов и российско-китайский конгресс. На три дня башкирская столица стала местом притяжения лучших специалистов, светил медицины из России, Китая, США, Германии и стран ближнего зарубежья.

- Палитра широкая, так как сюда приезжают представители всех кафедр из бывших союзных республик. Республиканская детская хирургия всегда в числе новаторов. Ведь торакоскопическая хирургия здесь появилась раньше всех. Башкирские врачи не только в России, но и в мире, первыми провели такие операции детям, - отметил депутат Государственной Думы, детский хирург Дмитрий Морозов.

Симпозиумы, мастер-классы, круглые столы посетили 400 делегатов. Отдельно работали секции урологии, травматологии, медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в детской хирургии. За три дня было заслушано 170 докладов, проведено 16 мастер-классов. В форуме приняли участие председатель президиума российской ассоциации детских хирургов Александр Разумовский, директор НИИ хирургии детского возраста РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Розинов, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

По словам Дмитрия Морозова, в детской хирургии есть проблемы, которые необходимо поднимать и решать. В частности, укрепление национальных ассоциаций.

- Они определяют, кого, где и как лечить. То есть приобретают роль негосударственного управления и занимают лидирующие позиции в принятии решений, - объяснил он.

Врачи из федеральных центров и иностранных государств посетили ведущие медучреждения: Республиканскую детскую клиническую больницу, перинатальный центр, ряд поликлиник и клинику БГМУ.

Наши врачи успешно занимаются лечением заболеваний, начиная с новорожденного возраста. Это - пороки развития пищеварительного тракта, атрезия пищевода, опухолевые заболевания и многие другие.

- Основная задача – повышение качества оказания медицинской помощи населению. В нашей республике внедрены все современные методы лечения, но обмен опытом с зарубежными коллегами необходим. В настоящее время мы сотрудничаем с Германией. Существует проблема – синдром короткой кишки. Это сложный вопрос, который мы решаем совместными усилиями, - отметил главный внештатный детский хирург Минздрава РБ Аитбай Гумеров

- В аудиториях с докладами выступали выдающиеся врачи, которые говорили о своих ошибках…

- Мы должны устранять ошибки. А как это сделать, если мы их не признаем? Допустим, результаты не совсем хорошие. Их надо устранить. Для этого мы и собрались, чтобы вместе найти и обсудить решение проблемы. Каждый рассказывает, что нового он делает, развивается дискуссия.

- Вспоминали катастрофу в Улу-Теляке, после которой в 1989 году выстроилась ожоговая служба России. Тогда из Бостона приехали врачи, медсестры, которые выстраивали технологию комбустиологического центра в Москве. Пришла более новая технология. Мы начали раннюю дерматомию: снимается слой сгоревших тканей, чтобы убрать интоксикацию, - рассказал старший научный сотрудник НИИ хирургии детского возраста РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Сергей Суворов.

Гость из США, директор детского госпиталя Колорадо Стивен Моултон специализируется на травмах и ожогах. На форуме он не только прочитал лекцию «Организация помощи детям с ингаляционной травмой», но и представил разработку своего университета.

- Объем циркулирующей крови зависит от позиции тела. Когда мы, к примеру, стоим - она сливается в ноги. Прибор обсчитывает пульсовую волну и можно предсказать объем кровопотери пациента. Измерение прямой кровопотери – одна из самых больших сложностей в хирургии, интенсивной терапии и анестезиологии, - рассказал Моултон.

Еще один участник форума, проректор Самаркандского государственного медицинского института, доктор медицинский наук Шухрат Юсупов отметил, что форум - событие грандиозное.

- Когда мы летели сюда, то ожидали высокого уровня проведения, но не ожидали, что организаторам удастся сделать это настолько хорошо. Рад, что приехали врачи из Германии. У них был очень интересный доклад по пластической хирургии. В основном он касался сосудистых опухолей, - подчеркнул Шухрат Абдурасулович. – Насыщенная программа составлена так, что каждый может выбрать себе симпозиум или мастер-класс по интересам.

Уфу с Самаркандом давно связывают партнерские отношения между медицинскими образовательными учреждениями. Сейчас они развиваются стремительными темпами. Полгода назад был заключен договор о сотрудничестве в образовательной научной сфере. В рамках меморандума идет цикл лекций. Поочередно преподаватели из Узбекистана будут прилетать в столицу республики, чтобы читать лекции для наших студентов. А затем ответные визиты совершат преподаватели БГМУ.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.