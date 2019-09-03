Разные люди и куклы

В Выставочном зале «Ижад» БГХМ имени М.В. Нестерова (ул. Космонавтов, 22), в рамках проекта «Театр+музей», проводимого Башкирским государственным театром кукол и приуроченного к Году Театра, открылась выставка «…И оживают куклы».

Наш кукольный театр за почти девяностолетнюю историю создал множество замечательных спектаклей, работал с известнейшими режиссерами и художниками, выводил на сцену талантливых актеров. Дарил и продолжает дарить радость детям и взрослым.

Куклы из постановок, ставших легендарными, бережно хранятся в музее. Персонажи недавних лет отдыхают в своих сундуках и коробках, поджидая тот блаженный час, когда они вновь оживут в руках артиста, начнут прыгать, бегать и кувыркаться, услышат счастливый смех маленьких зрителей.

И вот теперь они собрались в «Ижаде», оккупировав большую его часть. Один зал отдан авторским куклам, тоже с театральным уклоном. Все вместе создает поистине волшебную атмосферу, где кукольный народец живет и вольно дышит, вступает в неслышные беседы со своими соседями, улыбается застенчиво или бесшабашно посетителям, корчит страшные рожицы.

Сотрудники «Ижада» поделились богатой коллекцией текстиля, и куклы это оценили. Усталый путник может присесть под сенью тканой дорожки цвета степных трав. Галия и Юмагул из башкирской сказки «Птичья нога» чувствуют себя как дома на фоне миниатюрных килимов с национальным узором. Адам и Ева из знаменитой «Божественной комедии» очутились среди райских кущей в стиле горячего батика, а томные красавицы и ловкие герои арабских сказок, пираты из «Острова сокровищ» вновь услышали знакомый шелест театральных драпировок.

Приветственные речи на открытии свелись к минимуму, зато главный художник Театра кукол Андрей Волков провел присутствующих по экспозиции и подробно рассказал, как возникает образ, чем отличаются планшетные куклы от тростевых и марионеток на ниточках и на штоках, как актеры работают с ними из-за ширмы, на открытом пространстве сцены или на столе. В руках Андрея Сарпионовича куклы послушно заморгали глазами, задвигали ручками и ножками, завертели головой, ощутив хозяйскую любовь и ласку.

Эгле – королева ужей с прической из витых веревочек, индийские куклы из «Панчатантры» с пятнышком-тилакой на лбу, отвязный пират, крошечная Дюймовочка рядом с толстым кротом в очках, отважный Урал-Батыр, злой Шульган и драконистый Азрака с длинным красным языком и грозно вытаращенными глазами, зайчишки, цыплята, петушки-золотые гребешки… Вы видели их в спектаклях, помните, знаете или, может быть, встретите здесь впервые, но всех зрителей равно заворожит этот огромный мир – театр, где актеры – куклы.

Выставка будет работать до 6 октября.

Анна Маслова.