Техника подоспела

Вот они, семь огненно-рыжих железных красавцев, которых уже сегодня запрягут на уборку улиц столицы. Пока они выстроились в ряд перед администрацией города. Принимать их приехали руководители муниципальных предприятий по благоустройству: каждому району - по машине. Ключи от новой техники вручил глава администрации города Ульфат Мустафин.

- Сегодня «Башавтотранс» получил 12 новых автобусов, и буквально завтра они выйдут на линию. И мы получили дополнительную технику, которая будет использоваться круглогодично, - подчеркнул Ульфат Мустафин.

Ее получили муниципальные бюджетные учреждения по благоустройству 7 районов города.

Что это за машины? Спецтехника – наша, российская, ЭД-405Б, изготовленная на базе КамАЗов. Сейчас она выглядит очень крупногабаритной и, кажется, способна занять полдороги. На самом деле представлен полный «боекомплект»: на кузове закреплен бункер для песка, сверху - огромная цистерна-резервуар для воды. Поливомоечное оборудование скоро снимут за ненадобностью, так что спецтехника не будет такой громоздкой.

В автопарке коммунальных служб столицы машин такой модификации еще не было. Ее поставил официальный дилер «КамАЗа» группа компаний «АвтоЛидер». Безусловно, работает она по стандарту «Евро 5», то есть излишними выхлопными газами горожан отравлять не будет.

От количества и качества коммунальной техники в первую очередь зависит состояние дорог, особенно актуальна эта проблема зимой. Этот КамАЗ предназначен для распределения противогололедных материалов, в том числе двухфазных реагентов. Солераспределяющее оборудование автоматизировано и способно равномерно обрабатывать дорожное полотно, независимо от скорости движения. Кузов сконструирован с дозатором, шиберная заслонка которого снабжена механизмом защиты. На кузове установлены пластиковые баки с водой – они входят в систему увлажнения. Так что в летнее время машина может использоваться как для мойки и полива дорожного полотна, так и для сметания мусора (для чего установлена мощная щетка). Она сама способна забирать воду из рек и озер, также приспособлена и для мойки знаков.

Первый заместитель главы администрации города Салават Хусаинов поднялся в кабину и оценил пульт управления КамАЗом. Здесь все компьютеризировано. Чтобы выполнить какую-то функцию, стоит только нажать кнопку.

- Технологии не стоят на месте, здесь придется поучиться, - согласился он. – Но это не проблема, важно, что техника замечательная, отлично нам послужит!

После смотра водители предприятий по благоустрйоству с удовольствием сели за руль, и КамАзы направились каждый в свой район.

- Доверим автомобиль самому лучшему работнику, - заверил главный инженер МУБ Ленинского района Динар Алхузин. – Но прежде нужно научиться, как работать на этой технике. Обучением займется дилер – «дочка» группа компаний «АвтоЛидер», расположенная в Шакше.

- Спасибо за отличную технику, для нас она – большое подспорье, - отметил заместитель УЖХ Демского района Раушан Даянов. - Условия эксплуатации машин жесточайшие, они же работают в круглосуточном режиме. Летом – поливают и подметают улицы, зимой – расчищают снег, посыпают противогололедной смесью. Надеемся, что техника прослужит долго!

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.