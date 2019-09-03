Пешком от инфаркта

В этом году на базе ГКБ № 18 открылось новое отделение - рентгенохирургических методов диагностики и лечения, где установлен новый ангиограф. Без этого дорогостоящего оборудования, стоимостью около 50 млн рублей высокотехнологичные операции невозможны. Возглавил отделение 36-летний хирург, который провел не одну сотню сложнейших операций, Максим Назаров. Чтобы вы поняли, что это за врач, приведем одно из высказываний благодарного пациента: «Работает четко, без ошибок, внимательный, корректный. Человек созданный для медицины. На всех хватает терпения. Побольше бы таких врачей, и многие болезни были бы вылечены еще на ранних стадиях».

Как раз об операциях, которые одним улучшают качество жизни, а другим – продлевают ее, и о том, как распознать болезнь сердца на ранней стадии, мы беседуем с Максимом Викторовичем.

- В чем заключается метод коронароангиографии?

- Это наиболее точный и достоверный способ диагностики ишемической болезни сердца. Он позволяет точно определить характер, место и степень сужения коронарной артерии.

Метод является «золотым стандартом» в диагностике ИБС и позволяет решить вопрос о выборе и объеме проведения в дальнейшем таких лечебных процедур, как баллонная ангиопластика и коронарное шунтирование.

Шунтирование у нас не проводят. Поэтому если есть необходимость такого экстренного лечения, мы по договоренности с Республиканским кардиоцентром сначала отправляем видеофайл с диагностикой, а затем и пациента для оперативного лечения.

Если больной поступает к нам в тяжелейшем состоянии, мы стараемся укладываться в 20 минут. Ведь чем быстрее он попадет на операционный стол, тем больше шансов не стать инвалидом или просто выжить. В приемном покое оперативно выполняется необходимый минимум, берутся маркеры инфаркта, если уже при проведении ЭКГ диагноз подтверждается, его немедленно направляют в операционную. Если же под вопросом – делаем эхокардиографию. И приступаем к диагностике на ангиографе, которая перетекает в стентирование либо в баллонную ангиопластику.

- Кто к вам в отделение поступает чаще всего?

- Женщины. И не потому, что у них сердце слабее. Просто мужчин чаще всего не довозят: они погибают от обширного инфаркта дома, на улице, на работе, в автомобиле «Скорой». Они в большинстве своем имеют патологический страх перед скальпелем, а с другой стороны слишком самонадеянны. Когда уже примитивное ЭКГ показывает, что у больного обширный инфаркт, не верят: «Не может быть, да я здоров как космонавт!». Еще говорят: «Ну, делайте скорее коронарографию и отпускайте домой!» Начинаешь составлять анамнез, и оказывается, что сердце все таки беспокоило. «Прижало», как выражаются больные, два дня, потом отпустило и - снова на работу. А потом одышка появилась. То есть уже понятно, что человек на ногах перенес инфаркт, который зарубцевался, и вот результат - пациент получил сердечную недостаточность.

- То есть, если болезненность в сердце не проходит в течение двух дней, значит – немедленно к врачу?

- Безусловно. Вообще, если человек не может вести свой привычный образ жизни потому, что мешает боль в сердце – это самый типичный признак стенокардии (ее еще раньше в народе называли «грудной жабой»). Очень, кстати, правдоподобно. То есть недуг не давал ничего делать. К примеру, человек поднимался быстрым шагом вверх по лестнице, ощутил боль. Остановился, отдышался, на лбу появилась испарина. Постоял немного, передохнул, и опять вверх, только не так споро. Значит, это уже не первый звоночек, а сигнал трубы: надо к врачу!

- А если есть чувство разбитости и усталости в утренние часы?

- Это не так характерно. Но если вы проснулись, и сердце тут же дало о себе знать болью за грудиной, тоже очень настораживающий признак. Потом чаще всего боль проходит даже без корвалола, человек идет на работу и забывает об этом. А на следующее утро все повторяется. Если в 4-5 утра просыпаешься из-за жжения в сердце, также следует обратиться к доктору.

Сейчас еще ведь люди считают, что и «сами с усами», зайдут в Интернет, сопоставят свои недомогания с поисковиком и успокоятся: раз кольнуло и надолго «замолчало», значит, невралгия или остеохондроз. Пройдет! Но сердце – непредсказуемо. Порой сердечный приступ может маскироваться под болью в спине, животе или под ощущением изжоги.

- Но бывает так, что электрокардиограмма не указывает на заболевание, что делать?

- Даже если ваш участковый терапевт, посмотрев результаты ЭКГ, скажет вам, что ничего страшного, но вы-то лучше знаете свой организм, требуйте направить вас на исследование под названием холтер. Это очень эффективный метод мониторирования. Непрерывная запись электрокардиограммы в течение суток, а то и трех при помощи небольшого прибора покажет, как ведет себя сердце во время физических нагрузок, волнений или сна. Исследование способно выявить аритмию, ишемическую болезнь, врожденные и приобретенные пороки сердца и клапанов, стенокардию.

- Что вы скажете о профилактике сердечных заболеваний?

- Мое мнение: как бы странно это ни звучало, она прежде всего зависит от интеллекта. Если человек осознает, что ежедневные посильные физические нагрузки способны продлить жизнь, он поменяет свой образ жизни. Но иногда проведешь за операцией нелегкие три-четыре часа, да еще в ночное время и с удовлетворением наблюдаешь, как сердце благодарно откликается на удачное хирургическое вмешательство, отпускаешь пациента с рекомендациями и напутствием. А он через какое-то время возвращается с теми же жалобами. Его вернули, можно сказать, с того света, а он не извлек никаких выводов, продолжает вести прежний образ жизни. Я уже не говорю про питание, ограничение животных жиров, сахара и соли. Все так же продолжает злоупотреблять алкоголем, курить. Нужно понять, что ты каждым своим днем либо приближаешь себя, либо отдаляешь от критической точки.

- А вы как держите себя в отличной физической форме?

- Оглянитесь: у вас за спиной турник. Первое, что появилось для моей команды хирургов: Гулу Бадалова, Азата Мухамедьярова и Ришата Шафикова и для меня. Он очень полезен не только как тренировка мышц, в том числе и сердечной, но и для наших спин, осанки, позвоночника. Очень полезна ходьба. Вообще я бы посоветовал особенно тем, кто уже на пенсии, больше совершать пеших прогулок. Ну а молодым людям – вставать на беговую дорожку, а тем, кто пользуется общественным транспортом, - выходить за одну-две остановки до своего дома. А вообще врач должен быть бодр, подтянут, спортивен. Важно подавать пациентам пример, да и от выносливости и твердой руки зависит успех операции.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

На фото:

Вот вам высокие технологии –идет операция, а заведующий отделением рентгенохуриргических методов диагностики и лечения ГКБ №18 Максим Назаров вместе с коллегой следит за ее ходом по мониторам в соседнем помещении и даже что-то подсказывает хирургам.