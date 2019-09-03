Гусь лапчатый и другие лица

В 1772 году ссыльные поляки сыграли в доме уфимского воеводы Никиты Модарова пьесу «Пан Бронислав» с пением и танцами. Небывалое зрелище произвело на зрителей огромное впечатление. Так началась в нашем городе история театра. Домашние спектакли ставились силами любителей, а в 1861 году появилось первое театральное здание, устроенное радением Софьи Александровны, супруги уфимского губернатора Григория Сергеевича Аксакова. Уфа видела многих выдающихся артистов на сцене театра в Видинеевском саду (ныне сад Аксакова), в доме Паршина (Дом офицеров), в Дворянском собрании, приезжавших на гастроли. Собственной постоянной труппы здесь не было, зато существовало Общество любителей музыки, пения и драматического искусства, спектакли ставились силами учеников народных училищ и гимназистов и даже рабочих.

В «Уфимских губернских ведомостях» можно прочитать о железнодорожном театре и тех постановках, которые шли на его сцене. Так, в октябре 1906 года газета писала:

«Пятого октября в железнодорожном театре шла драма Салова «Гусь лапчатый». Нам не приходилось ранее бывать на спектаклях в этом театре, и из любопытства мы отправились. Большая зрительная зала, с массою воздуха, покатым асфальтовым полом, производит хорошее впечатление; единственный недостаток состоит в том, что публике во время антрактов негде прогуляться, кроме прохода между рядами стульев и скамеек. Публику в громадном большинстве составляла молодежь обоего пола, не исключая и детей школьного возраста. Промежутки между действиями были заполнены музыкою военного оркестра. Сцена в театре, по своей величине и полной приспособленности, - лучшая в городе из зимних театральных помещений».

«Гусь лапчатый» был выбран, надо думать, из-за близости пьесы к гуще народной жизни. Рецензент особо не говорит ни об авторе, ни о содержании пьесы, полагая, видимо, что об этом все и так знают. Но мы-то не в курсе. Попробуем выяснить.

Имя Ильи Александровича Салова, из дворян Пензенской губернии, гремело в свое время по всей России. Он рано начал служить в канцелярии московского губернатора, что было связано с разъездами по России по делам «ревизских» сказок», потом был мировым судьей и земским начальником. По недостатку средств он не смог даже закончить гимназии, не говоря уже об университетском курсе, но литература его мощно манила, а служебная деятельность бесперебойно снабжала живыми впечатлениями.

Печататься Салов начал с 1850-х годов. Его повестями, рассказами, романами зачитывались, их переводили на иностранные языки - немецкий, французский, английский. Интеллигенция видела в них отражение народного характера и вскрытие социальных язв, читатели из народа - близкие им картины тяжелой жизни простых людей и насмешки над богатеями и аристократами. Он много сотрудничал с «Современником», «Отечественными записками», с журналом «Время» под редакторством Салтыкова-Щедрина и много почерпнул из общения с ним. Взять хотя бы говорящие фамилии его героев по примеру «Истории одного города».

К драматургии обратился в более поздние годы, нередко приспосабливая для сцены свои прозаические произведения. Таким был и «Гусь лапчатый». Главный герой пьесы кабатчик Облопошев, ставший правдами и неправдами крупным землевладельцем, в полном соответствии с популярным и ныне фразеологизмом был и пройдошистым, и плутоватым, хитрил, изворачивался, обманывал.

Разбогатев, он желает жить по-барски и обзавестись благородной женой, а прежнюю, слишком простую, выселяет в подвал. Изо всех сил он пытается научиться изысканным манерам, старается изъясняться умными словами, поглядывая, правда, в записную книжку, чтобы чего-нибудь не перепутать, и, конечно, ошибается, говоря, например, «меланхолический» вместо «мифологический»,

Облопошев делает предложение сельской учительнице «благородного происхождения» в таких словах:

- Точно-с, сознаюсь, старенек я для вас, но я еще не перестарок. Не подхожу я к вам и по происхождению. И это верно-с. Но зато я богат, Елена Петровна. Прежде Дубарово-то вашему роду принадлежало, а теперь оно принадлежит мне.

Но под конец он попадает в руки еще более ловкого проходимца. Разоренный, разбитый параличом «гусь лапчатый» умирает, вызывая вдруг сочувствие зрителей и, как пишет рецензент, «слезы на глазах».

Роль Облопошева в спектакле железнодорожного театра исполнил Алексеев, роль адвоката, который обвел Облопошева вокруг пальца, - Зенкевич. Разорившуюся старуху-аристократку играла Ярославцева, учительницу - Симская, смешную и жалкую всеобщую приживалку - Токарева. Тут же присутствовали никчемные сын и дочь Облопошева. В общем, драматург всех высмеял, за малым исключением. Актеры с переменным успехом пытались соответствовать.

В целом рецензент остался доволен. Он похвально отозвался об устройстве театра и выборе пьесы, дружном ансамбле актеров-любителей, о пользе такого рода развлечений для рабочей аудитории.

«Театр, находящийся на станции «Уфа», в ведении мастерских Самаро-Златоустовской железной дороги, в котором исключительно играют любители, производит на посетителя весьма приятное впечатление и, прежде всего, от самих любителей драматического искусства.

Надо отдать справедливость всем лицам, принимающим горячее участие в этом симпатичном и полезном деле. Цель подобных развлечений дает возможность объединять все слои общества железнодорожного элемента и, тем самым, получить одну семью уравновешенную, независимо от положения, носящего служебный характер. Вы видите здесь и слесаря, и токаря, и самого начальника местных мастерских».

Вот только отсутствие извозчиков до города его порядком разочаровало. «В хорошую, светлую ночь, какова была вчерашняя, и в такую сухую погоду, это приятная прогулка, но каким образом возвращается в город в грязные и темные осенние ночи публика - мы не знаем; вероятно, это сопряжено с большими затруднениями и опасностью».

Анна Маслова.