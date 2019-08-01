Взлетел мяч над сеткой

Вчера, 28 августа, в Нижегородке открылась спортивная площадка в рамках проекта «Волейбол – в каждый двор». Теперь дружеские матчи и районные соревнования будут проходить на территории центра образования № 25.

- Ух-ты, как круто, теперь будем еще больше побеждать, - девчонки из школьной команды «Феникс» не скрывают эмоций.

– Тяга к этому виду спорта у меня от папы – он еще в три года научил подавать мяч меня и брата, а играть мы начали в шесть лет. В Нижегородке не было ни одной площадки для пляжного волейбола, и очень здорово, что она, наконец, появилась и находится в школьном дворе, – говорит капитан команды, ученица шестого класса Милана Саяпова. У 12-летней спортсменки уже немало побед. Например, в этом году она в составе сборной выступала на всероссийских соревнованиях в Челябинске, и команда заняла первое место.

– Я каждый раз волнуюсь, когда посещаю мероприятия, в которых принимают участие дети. «Волейбол – в каждый двор» был создан как раз для того, чтобы поддержать будущее поколение, – отметил, приветствуя нижегородских ребят мэр Уфы Ульфат Мустафин.

Данный проект был запущен по инициативе главы муниципалитета в начале лета. Если до этого в городе действовали около 130-и площадок, то за лето открыли еще 50. И до конца года планируется ввести в эксплуатацию плюс 80 волейбольных зон.

– Чтобы дети были здоровыми, бодрыми, энергичными, спортивными, мы планируем и в дальнейшем развивать массовый спорт. Для этого необходимы не только волейбольные площадки, но и футбольные поля, хоккейные коробки, – добавил он и поблагодарил тех, кто принимал участие в строительстве – МУП по уборке «Спецавтохозяйство», МБУ по благоустройству Ленинского района.

– Спорт это одна из составляющих воспитания детей. У нас проводятся множество спортивных мероприятий, и уже в сентябре ожидается турнир по волейболу, – отметил глава администрации Ленинского района столицы Олег Котов.

– Я хочу выразить слова благодарности не только как директор школы, а как человек, который вырос и живет в этом районе, поскольку эта площадка большая радость не только для учащихся, а для всех жителей, – поблагодарил директор центра образования №25 Ильдар Саяпов.

Кроме волейбольной площадки, администрацией города выделены средства для ремонта спортивного зала, площадью в 180 кв.м, а после первой подачи мяча глава городской администрации подарил школе 6 новых волейбольных мячей.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.