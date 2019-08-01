Белое чудо Ар-Рахим

При въезде в Уфу не заметить новую мечеть невозможно – одни из самых высоких в России минареты и золотой купол словно парят над городом и восхищают величественной красотой, хотя здание еще не достроено. О судьбе резонансного долгостроя, где недавно возобновили работу, мы узнали на месте.

Заложенный в 2007 году в честь 450-летия вхождения Башкирии в состав России собор поражает своими размерами: площадь занимаемой зданием земли около 12,5 тысяч кв. м, отапливаемых помещений - 25 000 квадратов. Максимальная вместимость – до 1,5 тысяч прихожан. По замыслу проектного института «Башкиргражданпроект» и УГНТУ, сооружение должно ассоциироваться с огромным ханским шатром с позолоченным куполом, имеющим текстуру пчелиных сот, поддерживаемых минаретами – копьями.

Греческим мрамором, привезенным с острова Тасос и поражающим белизной пока облицованы 77-метровые минареты, хотя прежние архитекторы обещали сделать белоснежным весь корпус здания. Однако после череды скандалов и заморозки строительства почти на три года поменялся как застройщик, так и дизайнерские намерения. По словам представителей генподрядчика - компании «БашкортостанНефтеЗаводСтрой», каким быть дизайну внешней и внутренней отделки, будут решать Духовное управление мусульман РБ и новые проектировщики.

- Обследование здания еще не закончено, но уже видно, что за годы простоя оно почти не пострадало, - рассказывает директор Республиканского управления капстроительства (РУКС) Гафур Кульмурзин. – На тех участках, где есть разрешение, работы ведутся хорошими темпами: идет прокладка инженерных сетей, отделка помещений, устройство временных дорог и площадок, свайных фундаментов, подпорных стен.

Стилобат, который одновременно выполняет функции прогулочной зоны и крыши для нижнего уровня, рабочие затянули арматурой и заливают бетоном. Основной въезд обустраивается со стороны проспекта Салавата Юлаева, кроме него возводятся еще три входные группы. Со стороны улицы Мингажева овраги засыпят землей, и даже трудно представить, сколько сотен тонн ее потребуется.

- Сейчас на объекте трудятся около 60 рабочих и 6 единиц техники: бетоновозы, краны, самосвалы. Задействованы 15 субподрядчиков, - показывает хозяйство руководитель проекта Генподрядного треста БНЗС Марат Фаюршин. - Внутри здания ведется отделка, где для работы в холода подведены временные отопительные трубы и прожектора.

Пока помещения, где штукатурят стены, пусты, но согласно проекту здесь предусмотрены конференц-зал на 270 мест, кабинет и приемная имама, библиотека, учебные классы, комнаты для общения прихожан с духовными лицами и омовения. Огромный молельный зал располагается прямо под куполом диаметром 23 метра, покрытым золотистыми листами нержавеющий стали в форме пчелиных сот с системой подогрева для самоочистки от выпавшего снега.

Интерьер планировалось украсить орнаментом и каллиграфическими надписями на арабском языке на башкирской яшме разных цветов, но пока окончательное решение не принято.

Подняться на минареты пока можно только по винтовым лестницам, но в будущем установят лифты.

- Средства на окончание строительства мечети «Ар-Рахим» выделяют из фондов «Урал» и «Иман Башкортостан», между которым, а также Духовным управлением мусульман республики и РУКС составлен трехсторонний договор, - пояснил Гафур Кульмурзин.- Точные сроки окончания строительства пока не называем, но при таких темпах и небольших проектных корректировках займет это не очень много времени.

День открытия предположительно произойдет в 2021 году, для него уже приготовлена реликвия — волосок из бороды пророка Мухаммеда, один из двух, хранящихся в Центральном духовном управлении мусульман России. Уже сейчас не вызывает сомнений, что мечеть также станет не только одной из главных достопримечательностей Уфы, но и местом паломничества для гостей республики.

Зиля БАДРИЕВА.