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В путь за мечтой…

Автор: cmanager от 20-06-2019, 09:08
В путь за мечтой……Четыре девушки решились принять участие в первом татарском реалити-шоу и поселились в глухой тайге в ожидании счастья. Ничто не пугает их – ни заброшенный дом, ни дремучий лес, ни отсутствие связи и удобств, ни видеокамеры, которые наблюдают за ними круглые сутки. Но кто же за ними следит? И кто эти «случайные» парни, оказавшиеся в их игре?
Премьера необычного молодежного спектакля «Там, где сбываются мечты» состоялась в театре «Нур».
- Пьесу написал специально для нашей труппы известный драматург Ильгиз Зайниев, - говорит режиссер, заслуженный артист РБ Ильдар Валеев. - Спектакль – комедия, да еще и музыкальная. В нем много действующих лиц, много песен и танцев, но главное - интрига! Это именно то, что нам нужно. Задача была – показать красоту и чистоту отношений между молодыми людьми. Молодежная тема давно меня волнует и рад, если спектакль смог пробудить в наших зрителях положительные эмоции, заставил задуматься.
Также режиссер отметил коллег. Это действительно давно сложившийся творческий тандем, работающий, как единая сильная команда. Раз за разом вместе выпуская спектакли, они уже с полуслова глубже понимают друг друга, знают, какие задачи перед ними поставлены. В итоге проверенная команда обеспечивает успех каждого творческого проекта.
В спектакле много молодых актеров – по-настоящему заводных, которые сумели своим магнетизмом в хорошем смысле приворожить зрителей. Мы спросили мнение актеров о своей работе. Актриса Чулпан Раянова, исполнившая роль одной из девушек-участниц реалити-шоу.
- Моя героиня – боевая девушка, спортсменка, которая настроена на победу и мечтающая стать …боксером. Но из-за довольно хрупкого телосложения и тонких рук ее не брали в этот вид спорта. Она приехала на шоу с конкретной целью – победить, доказать, что она лучшая. Но здесь она встречает свою первую… любовь. Поможет это исполнению ее мечты или наоборот? Думаю, мне удалось создать образ. Ведь мне и самой нужно еще многое доказывать – в театре я первый сезон. Но уже задействована в нескольких спектаклях. Вдохновенно и упорно работаю над каждой ролью.
Исполнитель главной роли Вильдан Мисбахов уже опытный артист:
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- Работалось над ролью легко. Может, потому, что мой герой Салават близок мне и по возрасту, и по характеру? Он придумал реалити-шоу, чтобы он сам и его друзья детства наконец обрели счастье. Ведь несмотря на то, что они состоявшиеся люди и при деньгах, нет в их жизни главного – своей второй половинки. Без этого жизнь – не полна. Думаю, главная цель постановки – показать, что надо идти к своей мечте, совершая правильные поступки.
Невозможно представить спектакль без костюмов, декораций, света… Все это - епархия художника-постановщика Нурии Габидуллиной.
- Театр - это не творчество одиночек. Успех состоит из многих вещей, его творят – режиссеры, актеры, сценаристы, художники, декораторы, костюмеры… И для меня этот проект был интересен тем, что стояла задача передать через костюмы, декорации, свет –характер героев, необычную атмосферу… Взять дефиле девушек. Им дают мешок старых вещей, и они за пять минут должны создать наряд. В реальности мне, как художнику, над этим пришлось поработать далеко не «пять минут». Но не буду раскрывать все тайны действа, это нужно видеть самому. Но - преображение участниц происходит кардинальное, это важно.
Чем закончится реалити-шоу? Можно сказать одно – победит любовь. На этой оптимистичной ноте «Нур» заканчивает свой 27-й сезон, но уже осенью зрителей будут ждать новые творческие сюрпризы.
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В спектакле заняты именитые мастера сцены и молодые актеры театра: заслуженная артистка РБ Гульназ Мухаммадиева, Рида Фахрисламова, Айнур Баянов, Ляйсан Алтынбаева, Вильдан Мисбахов, Руслан Хисаметдинов, Эльмир Газизуллин, Риф Губайдуллин, Чулпан Раянова, Айгуль Юнусова, Ильгиза Муллабаева, Вадим Хайруллин.
Лилия ЗИМИНА.
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Категория: Четверг

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