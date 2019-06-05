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Покоривший пространство и время

Автор: cmanager от Сегодня, 09:25
Покоривший пространство и время«Мустай Карим по праву занимает почетное место в истории российской культуры как человек, внесший значимый вклад в развитие многонациональной литературы нашей страны, укрепление традиций мира и взаимопонимания. И сегодня его творческое наследие не теряет своей актуальности, служит источником вдохновения для молодых писателей и поэтов», - говорится в приветствии министра культуры РФ Владимира Мединского участникам прошедшей в Уфе VIII Всероссийской тюркологической конференции «Урал-Алтай: через века в будущее».
Международный форум, приуроченный к вековому юбилею народного поэта Башкортостана, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, академика Мустая Карима, собрал более 100 ведущих ученых из многих регионов России, а также Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Украины, Туркменистана, Турции, Кыргызстана, Венгрии, Монголии. Знаменательно и то, что конференция открылась в Пушкинский день России: Мустафа Сафич является продолжателем традиций великих русских писателей.

Вне границ
Самое высокое признание и всенародную любовь народный поэт республики получил еще при жизни, его мудрое слово всегда вызывало огромный общественный резонанс. Его именем названы улицы, гимназии, Национальный молодежный театр и аэропорт «Уфа», по произведениям ставились замечательные спектакли на известных сценах всего СССР и дальнего зарубежья, ставятся они и сегодня. Внеся вклад в сокровищницу мировой литературы, он поднял на новый уровень традиции классической башкирской литературы.
«Мустая Карима можно с полным правом назвать классиком советской многонациональной культуры. Его произведения переведены на многие языки народов России и мира. Творчество писателя актуально и сегодня, поскольку пронизано вечными идеалами гуманизма, доброты и дружбы», - сказано в присланном приветствии Специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов поздравил участников Всероссийской тюркологической конференции от имени всех казахстанцев:
- Работы уникального и талантливого человека были близки читателям Казахстана. Убежден, что празднование 100-летия со дня рождения столь почитаемой и известной личности на территории наших стран будет иметь большое общественное значение и послужит единению народов.
Посол напомнил, что в Алматы в прошлом году появилась улица Мустая Карима.
По словам ректора Литературного института имени А.М. Горького Алексея Варламова, народный поэт РБ был «одним из тех, кто связывал времена, народы, культуры, противостоя хаосу и энтропии. Этот опыт для нас, россиян, не просто важен, но жизненно необходим, он требует бережного внимания, осмысления, изучения, иначе мы, граждане самой многонациональной, многокультурной, разноязыкой страны мира, не выживем, не справимся с теми вызовами, которые ставит перед нами история. Вот почему мы сверяем наше нынешнее время с судьбами наших отцов и дедов и берем их уроки».
- 2019 год для Башкирии, для всей читающей России проходит под знаком 100-летия сына башкирского народа, великого российского писателя Мустая Карима, - отметил советник президента РФ Владимир Толстой. - В том, что конференция посвящена юбилею этого уникального художника, есть особый смысл и значение. Своим творчеством, жизнью, гражданской позицией Мустай Карим внес неоценимый вклад в укрепление единства многонационального российского народа, его культуры, его литературы, открыл читателям всех национальностей и языков красоту и богатство духовной жизни башкирского народа.
- Если бы меня спросили: «Каково человеческое послание Мустая Карима миру?», я бы сказал, что это — преодоление границ, — сказал директор Института мировой литературы им. А.М. Горького Вадим Полонский. — Мне кажется, в этом и есть тюркское начало духа поэта — покорение новых пространств. Стоя на родной земле, он получает силу, которая дает ему возможность покорять иные рубежи. Мустай Карим — великое явление мировой литературы. К счастью, при жизни поэта мировая литература получила возможность это понять, его произведения выходили многомиллионными тиражами и находили своего благодарного читателя.

Через прошлое к будущему
Насыщенная программа и представительный состав участников сделали форум значимым событием, собравшим на одной площадке именитых ученых, экспертов и общественных деятелей. С особым интересом выслушаны такие доклады, как «Философские смыслы в поэтическом творчестве Мустая Карима: Актуальность и значимость для современного человека», «Жанровое своеобразие творчества Мустая Карима», «Архетип матери в творчестве Мустая Карима» и даже исследование его родословной вплоть до 6 колена.
Свой взгляд на духовное наследие изложила депутат Госдумы, профессор Зугура Рахматуллина:
- Поэтическое наследие Мустая Карима – не только размышления о жизни и смерти, чести и бесчестии, о смыслах должного конкретного человеческого существования. Это всегда национальная судьба, преломленная через личностный мир и самораскрытие лирического героя, это новый взгляд на человека, выстраивание его «идеального типа» - гражданина и патриота, духовной личности, сочетающей в себе добро, истину и красоту, это всегда громкое обращение к потомкам в будущее через поэтический разговор с современником в настоящем.
Председатель Союза писателей РБ Заки Алибаев напомнил слова Александра Фадеева, поставившего Мустая Карима в один ряд с такими видными поэтами, как Сергей Михалков, Александр Твардовский, Константин Симонов, Григол Абашидзе. Русский поэт Николай Рыленков писал: «Мустай Карим относится к числу тех художников слова, которые определяют уровень многонационального искусства, в том числе русского, внося в общую сокровищницу духовный опыт своего народа, то лучшее, что он накопил в прошлом, чем обогатился в настоящем».
В исследовании искусствоведа из Кабардино-Балкарии Жаухар Аппаевой «Оседлав время: Творчество Мустая Карима в зеркале книжнои? графики» проанализирована достаточно редкая тема взаимодействия писателя и книжного иллюстратора и отмечено, что книги народного поэта, богатые по содержанию и своеобразные по форме, стали притягательными для графиков.
- К повести «Долгое-долгое детство» обращались художники с разными творческими установками, но рисунки Михаила Ромадина, применявшего оригинальные художественные приемы и техники, отличаются особыми эстетическими качествами, - отметила она. – Глубоко проникнув в суть повести, он находит адекватный пластический язык, который «рифмуется» со стилем поэта.
Общим мнением участников форума стало то, что поистине бессмертные произведения Мустая Карима несут в себе мощный жизнеутверждающий посыл, повествуют читателям о непреходящих общечеловеческих ценностях, отвечают на вопросы, волнующие людей разных поколений.
- Очень много работ было посвящено изучению творчества Мустая Карима, доклады сделаны учеными из разных уголков страны, причем темы самые разнообразные, а художественное наследие Мустафы Сафича рассмотрено с разных точек зрения, - отметила дочь поэта Альфия Каримова. – Неожиданно прозвучало исследование книжной графики в повести «Долгое-долгое детство». В свое время у нас была сильная школа иллюстраторов, о которой мы вспомнили благодаря искусствоведу Жаухар Аппаевой. Также сильно прозвучало мнение Вадима Полонского. Очень важно, что традиционная конференция прошла на представительном международном уровне.

Зиля БАДРИЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
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Категория: Четверг

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