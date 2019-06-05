Из первых уст

– Уфа – замечательный город! Рад, что в этом году летние Игры пройдут именно здесь. Да, я уже приезжал сюда, и тогда еще никто не знал, где пройдут 53-е Игры. Уже тогда для себя отметил, что город чистый, уютный, с доброжелательными и гостеприимными жителями. Когда же в 2017 году Уфа появилась в списке городов-претендентов, с радостью ее поддержал.Прошло четыре года, конечно, Уфа изменилась, причем в лучшую сторону. Бросились в глаза новые дома, районы – город стал больше, шире и продолжает расти. Также я обратил внимание, на то, что очень много цветов и деревьев – такой уютный зеленый уголок нашей планеты. Думаю, юным спортсменам очень понравится, и они, как и я, найдут здесь хороших друзей. Цель Игр не только в том, чтобы выявить сильнейших, но и в том, чтобы у юных спортсменов появилась возможность посетить и увидеть другие города, пообщаться, познакомиться со сверстниками из разных стран. Возможно, для кого-то из участников это будет единственная поездка в Россию, в Уфу, и дети после Игр останутся на пару дней, чтобы сходить на экскурсии, также они задержатся в Москве. Надеюсь, что все участники получат массу эмоций и впечатлений, заведут друзей и уже будет не так важно, кто выиграл, а кому до победы не хватило всего ничего.– Город уже сегодня готов к приезду гостей не только в плане сервиса и обслуживания, но и к проведению соревнований на высшем уровне. Мы постоянно контролировали готовность объектов к соревнованиям по отчетам и презентациям, наши представители периодически приезжали для переговоров с руководством города и организационным комитетом. Потому я смело могу сказать, что город ответственно отнесся к проведению Игр.– Я много лет играл в баскетбол, затем тренировал. В этом году классический баскетбол поменяли на стритбол. Я видел тренировки наших детей – они настроены серьезно. Насколько мне известно, собираются приехать команды из девяти городов Израиля. Я думаю, что это будет одна из крупнейших делегаций. Поэтому за судейский свисток возьмусь в стритболе.– Классический волейбол сменил пляжный. Мы решили, что детям интереснее играть в более неформальной обстановке, где рамки правил шире и они могут чувствовать себя раскованнее. Старались создать максимум комфорта для детей.Также среди новшеств хотел бы отметить электронную регистрационную систему. Она была опробована в 2016 году в австрийском Инсбруке, активно применялась в Израиле и была создана для того, чтобы дети знали, с кем будут соревноваться, откуда он приедет, и имели некоторое представление о сопернике. К тому же, благодаря этой системе упростился процесс заявки на участие. Мы хотим, чтобы было больше участников.– В любой развитой стране безопасность детей стоит на первом месте, и я уверен, что в России это тоже так. Пересекая черту страны, города, каждый ребенок защищается его законодательством. Когда я был организатором детских Игр в Израиле, был уверен, что каждый ребенок может чувствовать себя комфортно и не бояться, потому что знаю эту страну и ее законы. Я уверен, что в этой части никаких проблем не будет.– Когда я сообщил своим детям о поездке в Уфу, они попросили привезти сувениры с изображением города, чтобы они были самыми первыми, кто получит представление о городе, где будут проходить Игры. Также возьму что-нибудь из местных национальных блюд и напитков.