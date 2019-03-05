Прозрачные выборы – вовсе не фейк

В Москве прошел Первый общероссийский электоральный медиафорум, созванный по инициативе ЦИКа РФ, Российского фонда свободных выборов, Альянса руководителей региональных СМИ. В горячих дискуссиях участвовали многие известные личности, включая председателя Союза журналистов Владимира Соловьева, секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева, главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, плюс редакторы и молодые политики из 60 регионов. А точкой притяжения всего форума стала председатель ЦИКа Элла Памфилова, гибкий модератор, эмоционально и без устали обсуждавшая самые злободневные темы. По мнению коллег-редакторов (а все мы немного циники и нигилисты), встреча на удивление оказалась интересной и полезной. Желающие получить полную информацию с успехом это могут сделать через официальные сайты организаторов. А я хочу поделиться с читателями лишь некоторыми умозаключениями.
Электорат уходит в цифру
Цифровизация экономики – мировой тренд, в который, разумеется, вовлечены все сферы и в России. Но отношение к преобразованиям очень разнятся: от мирового лидерства в одних отраслях, до полного неприятия и даже саботажа в других. Команда же Памфиловой проявляет чудеса мобилизации. И наилучший тому пример – готовящийся к презентации эксперимент онлайн-голосования. Проект заявлен уже на ближайшую выборную кампанию. Концепцию развития цифрового избирательного участка и электронного голосования представил Николай Булаев (заместитель председателя ЦИКа) такими словами: «Свобода, которой не было раньше». На первом этапе запустят 30 цифровых избирательных участков в Москве, где можно будет проголосовать на довыборах в Госдуму, а также в Московскую Гордуму. На мой вопрос об участии в эксперименте регионов, в частности, Башкортостана, выбирающего нынешней осенью главу субъекта, зампред ЦИКа сообщил, что такое решение должна принять сама республика, как и остальные 15 регионов, где также будут избирать губернаторов. Что это значит? Их жители, находясь в Москве, смогут включиться в данный эксперимент и прийти на один из 30 цифровых участков. Сами же москвичи на выборах в Городскую думу намерены продвинуться дальше: после идентификации (биометрия, вход в «Личный кабинет» через «Госуслуги») они смогут проголосовать в режиме онлайн через Интернет. Но пока оба экспериментальных законопроекта находятся на рассмотрении в Госдуме. Парламент страны также изучает поправки в Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и в Закон «Об актах гражданского состояния» - и тот, и другой непосредственно связаны с экспериментальными новеллами по цифровизации и призваны исключить двойное голосование и такой же подсчет, чего изрядно опасаются региональные редакторы и о чем они горячо говорили на встрече в ЦИКе. Еще один важный момент нововведений: через механизм «Мобильный избиратель» предлагается обеспечить возможность включения в списки для голосования граждан по предъявлении паспорта с пропиской. Вот такой уход в «цифру» готовят нам новаторы Памфиловской команды в самое ближайшее время. У скептиков эксперимент вызывает большие сомнения, а электоральная молодежь настроена очень позитивно и возлагает на него большие надежды. Должна признаться, что и я склонна верить в его успех эксперимента, он мне решительно нравится!
Оцифровка касается не только избирательных технологий, но и затрагивает другие аспекты процесса. В первую очередь – каналов донесения необходимой информации до избирателей. Традиционный и всем понятный способ коммуникаций – публикации в газетах – «выходит из моды», тем не менее остается самым эффективным по воздействию на читающий электорат. Конечно, сегодня никто не оспаривает возрастающее влияние социальных сетей. И здесь тоже свой арсенал постоянно обновляющихся технологий, а SSM-маркетинг столь же необходим, как знание избирательного законодательства. Вместе с тем мировая паутина накрывает нас фейковым валом, и уметь отличать вброс от истины – тоже веление времени. Кстати, обсуждая проблему таких новостей, Валерий Фадеев, оставаясь соратником коллег-журналистов, напомнил неприятные факты, связанные с пожаром в ТЦ в Кемерово. Соцсети тогда заполонила лживая информация, исходившая зачастую от пишущей братии. И поэтому он понимает устремления власти - оградить общество от пагубной фальши и кибер-атак. Однако, я думаю, эти «прекрасные порывы» никак не должны привести Россию к изоляции. И я верю, что этого не случится, радикальные меры – не лучший метод в политике, а Интернет давно стал политической ареной.
Запрос на справедливость
О свободных выборах в России мы говорим уже больше четверти века, пытаясь найти виновных в нашей несвободе. И первой всегда называем власть, стремящуюся фальсифицировать выборы. Но есть и обратная сторона медали, есть и конкретные факты того, что гол в одни ворота – не спортивно. Только за последнее время возбуждено 81 дело по нарушениям избирательного законодательства, отменены выборы в Приморье. А на классический вопрос «Где посадки?» - Памфилова на форуме заявила: «В судах дела зачастую разваливаются после того, как фигуранты признаются в содеянном и…извиняются». Заказчики-организаторы и вовсе остаются в тени. «Выявление и устранение недостатков избирательного законодательства, беспрецедентное внедрение новейших технологий позволяют утверждать о выходе избирательной системы России на кардинально новый уровень прозрачности и доступности», - считает она. И в деле демократизации избирательного процесса всерьез рассчитывает на журналистское сообщество. Почему бы нам действительно не двигаться сообща? Секретарь ЦИКа Майя Гришина, обращаясь к редакторам, подтвердила ту же мысль: «Вы помогаете выявлять злоупотребления, а мы пытаемся быстро реагировать на эту информацию. И вместе можем формировать избирательную систему, которая вызывала бы доверие у людей». Но справедливости ради надо заметить: журналист нынче мельчает, как ни горько в этом сознаваться. Кто виноват и что делать? Запустили в народ пренебрежительное - «журналюги», а теперь удивляемся, что кое-кто готов и захрюкать. Теперь каждый блогер мнит себя журналистом, но мало у кого хватает мужества отстаивать гражданскую позицию, проявлять принципиальность.
Поэтому вопрос о незрелости общества, как бы это неприятно для нас ни звучало, остается актуальным. Мы по-прежнему делаем еще неуклюжие робкие шаги в защите гражданских свобод и осознании своей ответственности в их отстаивании. Взять родную Уфу, где почему-то долгое время остерегались формировать Общественную палату. И вот наконец процесс запущен, но опять не ладно: не тех, мол, выдвигают! Так давайте чуть-чуть проявим выдержки и позволим новоявленным членам городской палаты хоть как-то проявить себя в роли уфимских пассионариев. В их рядах есть вполне себе принципиальные лидеры, способные повести за собой – и пусть у них все получится, надо только их поддержать!
Не знаю того аналитика, кто очень верно поставил российскому обществу диагноз: запрос на справедливость! – аплодирую ему стоя. Жгучее чувство досады людей от очевидной несправедливости регулярно переживаю вместе с нашими приходящими в редакцию читателями, и вместе с избирателями, изливающими душу на моих приемах депутата Госсобрания. И здорово, что вернувшись в Башкирию, врио главы региона пытается донести общественный запрос до каждого чиновника и требует следовать этим курсом. Так уж устроен российский человек (и жители Башкирии здесь не исключение!), что готовы мириться и с повышением цен, и с ростом тарифов, а с несправедливостью мириться никак не хотят. И низкий поклон нашему народу за это – именно это качество, этот запрос на справедливость и дает надежду, на то, что Россия справится с любыми вызовами и станет свободной страной с прозрачной избирательной системой, которой доверяют ее граждане.
Галина Ишмухаметова.