Дом, который построил Лермонтов

Сегодня четырехэтажное строение №17/19 по улице Карла Маркса выглядит несколько сиротливо. Большая часть жильцов переселилась в другие районы города, на целый подъезд осталось лишь три-четыре заселенные квартиры. И если фасад еще держит свою марку сталинского неоклассицизма, то со двора дом выглядит заброшенной визиткой конструктивизма предвоенного СССР. И ничто уже не выдает его славную историю.
Первые коммуналки
А началась она в 30-х годах прошлого века, когда жилые многоэтажки, возводящиеся на средства городских бюджетов и в первую очередь предназначавшиеся для расселения семей работников учрежденческих аппаратов, было принято называть «коммунальными». Место под строительство первого коммунального дома в Уфе выбрали не совсем удачно: по причине тесной застройки улицы Коммунистической вдоль красной линии разместили лишь торцевую часть здания, а большая часть многоэтажного строения оказывалась в глубине обширного прилегающего двора.
Четырехэтажный корпус второго коммунального дома начали возводить еще в 1931 году, но уже в первые месяцы среди специалистов возникли споры и разногласия. А все дело в том, что для нового здания использовали типовой проект уфимского городского архитектора Дмитрия Ларионова. В основу протяженного по фасаду строения был положен принцип объединения шести однотипных секций. В жилом доме предлагалось устроить 50 двухкомнатных квартир, 17 трехкомнатных и 2 четырехкомнатных. Каждая помимо жилых комнат должна была быть оборудована водопроводом и иметь отдельную кухню, прихожую, встроенные шкафы, туалет. Вот только большим недостатком проекта было отсутствие ванных комнат, которые собирались заменить общими душевыми. Комиссия архитектурно-строительного контроля признала это недопустимым, а тут в нашем городе как раз появился он, человек-легенда - Николай Юрьевич Лермонтов. К тому времени уже признанный и многоопытный архитектор был пятиюродным братом знаменитого автора «Героя нашего времени».
Поэт от архитектуры
Николай Лермонтов родился 17 мая 1867 года в Костромской губернии. Выучился на техника-строителя, затем после некоторой практики в Калуге переехал в Ярославль, где его талант архитектора проявился во всех красках. В 1909-м занимался перестройкой Северного корпуса Гостиного двора, в 1911-м возвел Рыбинское земство. Жемчужиной же его ярославской деятельности стал особняк Понизовкина. А после революции восстанавливал местные исторические постройки, разрушенные во время левоэсеровского мятежа. К моменту переезда в 1931 году в Уфу на его счету было уже более 100 успешно реализованных архитектурных проектов.
Именно ему и поручили доработать проект дома на Карла Маркса, исправив недочеты, а заодно и спроектировать всю территорию застройки. И Николай Юрьевич взялся за это дело с подлинно поэтическим вдохновением. Тем более что он несколько недолюбливал мейнстримный в те времена в архитектуре конструктивизм и тяготел к милому и уютному неоклассицизму. Первым делом Лермонтов разработал вариант застройки образовавшейся пустующей площадки между строящимся зданием и обращенным на улицу Свердлова корпусом гостиницы дореволюционной постройки. Создал проект углового семиэтажного корпуса в виде башенного сооружения, который должен был объединить оба здания. На первом и втором этажах этого корпуса предлагалось устроить магазины продовольственных и промышленных товаров с обширными подвалами для хранения запасов, а наверху была запроектирована закрытая остекленная терраса, используемая как солярий и детская площадка. Впервые в Уфе здание предполагалось оснастить лифтом.
Выразительные характеристики жилому дому придало оформление его фасада от основания до карниза под греческий руст. Со временем он был декорирован лепными украшениями в виде цветочных гирлянд, но лепнина не компенсировала отсутствия строгой гармонии внешнего оформления здания.
Дом-гибрид
Однако две архитектурные тенденции в одном здании не пошли ему на пользу. Многоэтажный жилой дом и сегодня воспринимается как функционально и эстетически незавершенное сооружение. Многократные переделки проекта в ходе строительства не способствовали достижению требуемой выразительности. К тому же и завершение отделочных работ проводилось уже, когда заселились жильцы, и растянулось на долгие годы.
Не осуществилось и предложенное Лермонтовым башенное завершение. Да и неоштукатуренная кирпичная стена торца здания долгое время напоминала о недоделке.
И создатель легендарного «Штази»
И все же второй коммунальный дом, несмотря на определенную незавершенность, смог стать и объектом исторического наследия. Ведь в разные годы в нем проживали очень яркие личности: драматург и один из создателей Башкирского театра оперы и балета Сагит Мифтахов, ушедший в 1941-м отсюда добровольцем на фронт и сложивший там свою голову, поэт Тухват Янаби, которого в 1937-м увезли из «Второго коммунального» в НКВД, а годом позже расстреляли. Несколько лет здесь прожил и поэт Салям Г. (Салям Галимов).
А летом 1936 года в нем поселился немецкий драматург и антифашист Фридрих Вольф со своей семьей. А значит, несколько месяцев по крутым ступенькам этого дома бегал его тринадцатилетний сын Маркус, возглавивший позже Главное управление разведки МГБ ГДР, которое весь мир знает как «Штази». Кстати, по тем же ступенькам бегал и его младший брат, Конрад, ставший позже известным немецким кинорежиссером. И если старшему, несмотря на то, что он закончил в Кушнаренково знаменитую школу Коминтерна, так и не удалось побывать на фронте, то Конрад служил переводчиком в политотделе 47-й армии. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». В 1945 году (в 19 лет) был назначен военным комендантом города Бернау. Опыт военных лет отражен режиссером в фильмах «Мне было девятнадцать» и «Мама, я жив».
Уфимские Лермонтовы
Николай Юрьевич прожил долгую и плодотворную жизнь человека, беззаветно влюбленного в свое дело. В Уфе он реализовал более 50 своих архитектурных проектов. Унаследовали его таланты и дети. Инженером-строителем стал его сын - Михаил, видный архитектор спортивных сооружений города. Еще один сын старшего Лермонтова, Борис, был на войне летчиком, а в мирное время - инженером-энергетиком, заведовал отделом Госплана, а затем кафедрой сельхозинститута. Одна из дочерей Николая Юрьевича - Вера Лермонтова училась у художника Куинджи, преподавала в строительном техникуме. А другая дочь - Нина Николаевна была четвертым ребенком в семье. Пережила она годы революции, Гражданской, Великой Отечественной войн. Выхаживала больного мужа. До семидесяти лет проработала медрегистратором в туберкулезном диспансере.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА.