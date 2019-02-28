Островок старины в центре города

Дом №88 на улице Коммунистической – один из немногочисленных сохранившихся образчиков городского деревянного зодчества. На улицу «смотрят» высокие окна, обрамленные резными массивными ставнями, мезонин, и в целом усадьба дает хорошее представление о том, как жил зажиточный уфимец в середине XIX века. Скромная справка гласит, что здание построено в 1874 году и изначально принадлежало семейству Прохоровых. Правда, никаких сведений о том, кем они являлись, и что с ними стало, мы не нашли. Но и сейчас дом, хотя и является многоквартирным и его населяют люди, никакого отношения к первостроителю не имеющие, надежно хранит старинный дух.
Вспоминая о прошлом
Вы только представьте себе: когда была возведена усадьба, еще не существовало Народного аксаковского дома – он был заложен только в 1909 году. На глазах Прохоровых в 1880-м возводились губернская земская управа, а затем и городская – в 1897-98 годах. Наверняка они были свидетелями и того, как строился красивейший дом Костерина в 1907-1912 годах, возможно, обсуждали это событие за чашкой чая, сидя у открытого окна на кухне, из которого доносился запах зелени и печного дыма. По немощеным улицам, увязая в непогоду и в межсезонье в грязи, обитатели усадьбы добирались до нового еще в то время Гостиного двора, строившегося в 1860-е.
Судьба постройки на Коммунистической подробно не изучалась. Известно только, что в советское время здесь располагалась контора молокозавода. А когда она перебралась в другое место, дом отдали под общежитие. С тех пор его населяют либо потомки работников молочного производства, либо они сами, но уже давно находящиеся на заслуженном отдыхе.
Мы прохаживаемся в комнатах под самой крышей, которые представляют собой тесные помещения с низким потолком.
- Вот в эту каморку меня принесли родители из роддома, - рассказывает сопровождавшая нас Назифа Асадуллина. – А потом нашей семье выделили комнаты на первом этаже и мы перебрались туда.
Сейчас они переехали в благоустроенные квартиры, но комнатами продолжают владеть.
Опасные ступени
Дальше мы поднимаемся на чердак, где в пыльной темноте пытаемся разглядеть «скелет» старинного дома. Здесь витает дух первых хозяев – сохранилось все, как было. Правда, кое-где массивные деревянные стропила обвалились под тяжестью времени. А всю конструкцию подпирают железные балки. Зрелище довольно унылое, понятно, что дом доживает последние дни.
По узкой крутой лестнице спускаемся вниз. Проходим мимо мезонина, мельком бросая на него взгляд. На просторной веранде скопилась ненужная рухлядь. А в прежние времена, наверное, здесь устраивали чаепития, выходили поглазеть на прохожих.
- Осторожно! - предупреждают жильцы. – Ступени могут под вами провалиться.
На них лежат куски обвалившейся штукатурки. А мы представляем, как по этой лестнице более сотни лет назад поднимались прежние обитатели.
- Посмотрите, печки скоро развалятся, - возвращают нас в реальность наши экскурсоводы. Их не волнует романтика старины, они просто хотят элементарного комфорта. В каждой комнате стоят печи, бывшие когда-то дровяными, но переделанные под газ. Летом пожарные службы перекрывали его, так как печи, словно паутиной, покрыты глубокими трещинами, на них заплатки не поставишь. Гнилые доски в полах, щели в бревенчатых стенах, старые деревянные рамы, зимой продуваемые насквозь, – во всем неприкрытая ветхость. Удобства на улице, вода из колонки. В общем, в центре города можно «насладиться» всеми прелестями старинного уклада жизни. На зиму жильцы, если есть куда, стараются перебраться в другие места, так как в доме холодно, батареи не в состоянии обогреть дом, теряющий тепло через прохудившиеся стены.
Основная часть жителей обитает в усадьбе больше двадцати лет, здесь родились их дети, сюда приходят навещать внуки. Другого жилья нет, вот и продолжают терпеть неудобства.
Во дворе к нам подходит Игорь. Он живет в соседнем подъезде. (Деревянный дом имеет несколько крылец. Вероятно, он был перестроен, а внутренние комнаты разделены перегородками, чтобы разместить как можно больше жильцов.) Парень делит квартиру с отцом, мать ушла из семьи, когда он был еще подростком. В детстве с ним случилась беда. В одиннадцать лет подрабатывал на автомойке. Однажды неосторожный водитель наехал на мальчишку, тот, получив тяжелую травму, так и остался на всю жизнь полуребенком.
Ближайшие их соседи обитают в расположившемся рядом доме №88/1, еще одной ветхой и унылой постройке.
Он же памятник!
В ответ на наш запрос Управление по обеспечению жизнедеятельности города рекомендовало жильцам обратиться «в специализированную организацию для проведения обследования здания с целью установления его технического состояния и представления заключения», а также в Межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с заявлением о проведении оценки условий проживания.
Между тем Республиканскую программу по расселению и сносу ветхого и аварийного жилья продлили до конца этого года. Согласно ее условиям решается вопрос с домами, признанными непригодными для проживания до 1 января 2012 года. Как пояснили в Главархитектуре, в Уфе в программу включены 336 многоквартирных аварийных домов, в том числе 18 памятников культурного наследия, такие как №17/19 по улице Карла Маркса. На данный момент полностью расселены и освобождены пять: №10/1 на Октябрьской Революции, №48/50 и №52 корпус 1 на Цюрупы, №48 и №84а по Аксакова.
Дом Прохоровых с 2017 года является выявленным памятником культурного наследия как образец деревянного зодчества в комплексе с соседними постройками. Как сообщил начальник Управления по госохране объектов культурного наследия РБ И. Фаткуллин, такие здания находятся под охраной государства до тех пор, пока не будет принято решение об их включении или невключении в единый реестр. Происходит это после проведения историко-культурной экспертизы. Таковая в отношении дома №88 на Коммунистической еще не проводилась.
- Может быть, дом снесут, чтобы построить здесь что-нибудь другое? – с надеждой интересуются его жильцы. Однако как сообщает та же Главархитектура, улица не входит в утвержденные территории развития. В нем только обещают в 2020-2022 годы провести капитальный ремонт газового оборудования…
PS. Вот так довольно уныло и непритязательно протекает жизнь в старинном доме в историческом центре Уфы. Между тем усадьба Прохоровых - типичный образчик городского деревянного стиля: бревенчатые стены, фасад с рядом высоких окон в парадных комнатах. А ведь многие из них утрачены, и когда-то (уже давно) озвучивалось намерение создать в Уфе музей деревянного зодчества. Но после слов до дела так и не дошло.
Альбина Зубарева.
Фото Валерия Шахова.