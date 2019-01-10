Человек, придумавший цирк

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«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от иска к «Газпрому» Витренко добавил, что соответствующий иск уже подан в Международный арбитраж. 24 декабря строительство «Северного потока-2» началось в экономической зоне Швеции.

На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.