Человек, придумавший цирк

Журналистская жизнь, несмотря на свою предсказуемую цикличность - подготовка к отопительному периоду, выборы, праздничные концерты, ремонты теплотрасс, - все равно оставляет нам некоторый зазор для знакомства с событиями или людьми, которые способны нас поразить.
И за год таких людей накапливается целая коллекция. В этом году ее украшением, безусловно стал Равилль Рамазанов — человек, придумавший и воплотивший Цирк изобретений в те годы, когда страна галопом мчалась в бездну 90-х.
- Родился я в Уфе в 1955 году, - рассказывает он. - В 12 лет выиграл конкурс по набору в цирковые акробаты и стал артистом в группе знаменитого Льва Хоменко. В то время на базе Московского цирка создавались национальные цирковые группы, я оказался, соответственно, в башкирской. При первой же тарификационной комиссии в Москве мне присвоили высшую категорию в акробатике. Исполнял двойное сальто на одной ходуле из подкидной доски. Обожал придумывать технические приспособления для трюков.
Кстати, именно Рамазанов еще в 1990 году стал владельцем первого в стране частного цирка «шапито» на 1700 мест, который расположился на территории московского ВДНХ. Но просто так заниматься коммерцией ему было не интересно, и со временем им овладела идея создать цирк изобретений.
- Автокараван из пяти фур в одночасье превращается в город, в центре которого раскидывается шатер шапито. А прицепы трейлеров оказываются выставочными павильонами, где экспонируются достижения российской промышленности, науки и хозяйства.
Об этой его идее еще в 2004 году писал журнал «Техника - Молодежи»: «Он вынашивает парадоксальную идею поставить на сцене балет «Лебединое озеро» с применением изобретений из его «технического» цирка. Разумеется, пока еще трудно представить, как будут выглядеть балерины в дизельных сапогах-скороходах, а скорее всего все партии вообще будут исполнять мужчины... В этом спектакле, как предполагается, будут задействованы акробаты и артисты балета».
Вот с таким человеком пересеклась в этом году моя журналистская дорожка. Не знаю, в какой мере моему герою удастся реализовать свои идеи, но главное ведь в другом — человек не сидит на месте, он продолжает свое восхождение.
Владимир ГЛИНСКИЙ.